Почему в Ярославской области с трудом продается недвижимость? Объяснение губернатора

«Объекты в регионе сложно продаются, потому что ставка Центрального банка такая, — отметил глава региона на пресс-конференции с журналистами 17 сентября. — При ставке коммерческой 25% очень сложно что-либо покупать, потом восстанавливать за большие и серьезные деньги. Поэтому с инвестиционной активностью стало всё существенно сложнее».

«Сейчас ставка идет на понижение. Рассчитываю очень, что она так и пойдет дальше, потому что для нас это крайне важно для развития региона. Потому что это сказывается на всём, и на падении налогов в бюджет Ярославской области. Когда ставка ЦБ очень высокая, она сказывается на себестоимости всего. В результате сокращается прибыль на предприятии. Вследствие этого сокращается налог на прибыль и недополученные налоги в большом количестве», — объяснил Михаил Евраев.