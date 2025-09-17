Почему в Ярославской области с трудом продается недвижимость? Объяснение губернатора

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил, почему сложно продаются объекты в регионе, выставленные на продажу по программе приватизации.
«Объекты в регионе сложно продаются, потому что ставка Центрального банка такая, — отметил глава региона на пресс-конференции с журналистами 17 сентября. — При ставке коммерческой 25% очень сложно что-либо покупать, потом восстанавливать за большие и серьезные деньги. Поэтому с инвестиционной активностью стало всё существенно сложнее».
Кроме того, глава Ярославской области поделился, что из-за малого объема продаж объектов в бюджет региона поступает меньше налогов и взносов.
«Сейчас ставка идет на понижение. Рассчитываю очень, что она так и пойдет дальше, потому что для нас это крайне важно для развития региона. Потому что это сказывается на всём, и на падении налогов в бюджет Ярославской области. Когда ставка ЦБ очень высокая, она сказывается на себестоимости всего. В результате сокращается прибыль на предприятии. Вследствие этого сокращается налог на прибыль и недополученные налоги в большом количестве», — объяснил Михаил Евраев.
Несмотря на такую сложную экономическую ситуацию, у нас в три раза увеличился приток инвестиций, чем в среднем по стране. Мы в 2024 году привлекли 177 миллиардов рублей.
