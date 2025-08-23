НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Пир на Волге Онлайн-трансляция Мастер-классы и дегустации: в Ярославле стартовал фестиваль «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

Мастер-классы и дегустации: в Ярославле стартовал фестиваль «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

Публикуем афишу развлечений

809
3 комментария
В Ярославле начался двухдневный фестиваль «Пир на Волге» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начался двухдневный фестиваль «Пир на Волге» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начался двухдневный фестиваль «Пир на Волге»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 23 августа начался ежегодный гастрофестиваль «Пир на Волге» (6+). Программа мероприятий рассчитана на два дня: в центре города будут проводить концерты, мастер-классы, различные игры. Гости фестиваля смогут отведать блюда на любой вкус.

В онлайн-трансляции показываем, как ярославцы проводят время на гастрофестивале.

Алина Сардекова

А вы пойдете на гулянья в центре?

Да, обязательно
Посмотрю по настроению
Нет, у меня другие планы
Обсудить
Алина Сардекова

На сцене проходит танцевальный мастер-класс. Люди неспешно прогуливаются по торговым рядам.

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова
Людей пропускают на территорию через рамки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЛюдей пропускают на территорию через рамки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Людей пропускают на территорию через рамки

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

На Стрелку пускают только через рамки металлоискателей. Досматривают сумки и пакеты, передает с места журналист 76.RU.

Уже выстраиваются небольшие очереди | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUУже выстраиваются небольшие очереди | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Уже выстраиваются небольшие очереди

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова

А вот и первые фотографии от нашей читательницы Светланы. Судя по кадрам, людей на площадках пока немного.

Ярославцы потихоньку собираются на Стрелке | Источник: Светлана НикифороваЯрославцы потихоньку собираются на Стрелке | Источник: Светлана Никифорова

Ярославцы потихоньку собираются на Стрелке

Источник:

Светлана Никифорова

Погода благоволит прогулке | Источник: Светлана НикифороваПогода благоволит прогулке | Источник: Светлана Никифорова

Погода благоволит прогулке

Источник:

Светлана Никифорова

На фестивале предлагают разнообразные угощения | Источник: Светлана НикифороваНа фестивале предлагают разнообразные угощения | Источник: Светлана Никифорова

На фестивале предлагают разнообразные угощения

Источник:

Светлана Никифорова

А еще можно приобрести сувениры | Источник: Светлана НикифороваА еще можно приобрести сувениры | Источник: Светлана Никифорова

А еще можно приобрести сувениры

Источник:

Светлана Никифорова

Обсудить
Алина Сардекова

Карта «Пира на Волге»

Опубликована карта с локациями фестиваля | Источник: Пир на Волге | 2025 / Vk.comОпубликована карта с локациями фестиваля | Источник: Пир на Волге | 2025 / Vk.com

Опубликована карта с локациями фестиваля

Источник:

Пир на Волге | 2025 / Vk.com

А вот и карта «Пира на Волге». Сохраняйте себе и ориентируйтесь по ней, чтобы не потеряться в многообразии локаций и развлечений.

Обсудить
Алина Сардекова

Список фудкортов

Фудкорт № 1 у музыкальной сцены

  • «Дом купчихи Ершовой». Русские шти с говядиной, вологодские блины с начинками, полба, квашеная капуста с олениной, ягодный морс;

  • «Чуррос Воом». Чуррос — испанские пончики;

  • Корейские корн-доги. Корейские корн-доги, напитки;

  • RuiRu. Спиральные картофельные чипсы, кофе, лимонады, молочные коктейли.

Фудкорт на центральной аллее

  • MANGO KRUT. Шейк манго, экзотические фрукты в ассортименте;

  • ярославский лимонад «Хоровод». Яркий лимонад из натурального сырья;

  • «Бульбачка». Жареная картошка-вертушка;

  • «Лимонады RuiRui». Домашние лимонады ягодные и фруктовые.

Фудкорт № 2 у стелы

  • «ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!». Авторские чурросы;

  • COFFE LIKE. Авторское кофейное меню, лимонады и десерты. Цикорий-арт;

  • «Чуррос Воом». Испанские пончики;

  • «PROSPECT гриль». Бургеры и мясо на гриле;

  • «РАКОВАРЪ». Раки вареные, лангустины в беконе, камчатский краб на гриле, бургеры с креветками;

  • «ПИПЯО». Корейские корн-доги и поке;

  • «Филимоново Раздолье». Сэндвичи с сыром раклет;

  • «ПЯН-СЕ». Корейские паровые пирожки с различными начинками;

  • «БАБЛ ТИ». Бабл-ти на чае и на молоке;

  • ПП-кофейня «Можно». Полезные десерты и напитки — пончики, кукисы, трайфлы, цикорий латте;

  • «ЧИКО». Корейские корн-доги и уличные десерты.

Фудкорт № 3 у кулинарной сцены

  • Steak house «Честный Стейк». Бургеры, стейки и домашние лимонады;

  • ресторан «Собрание». Большие блины с сытными начинками;

  • ресторан «Много Рыбы». Воки и поке-конструктор;

  • «Шашлык-Машлык». Хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;

  • WRAP IT UP. Шаурма, хот-доги и холодные напитки;

  • «Савоярди и Моне». Паста и десерты собственного производства;

  • «ПроПлов». Плов с говядиной и курицей, салаты и напитки;

  • ресторан «Которосль». Мясные и рыбные стейки на большом гриле, выпечка и пряники;

  • «Удмуртские перепечи». Фирменные удмуртские перепечи и колобки, блины табани;

  • «Кларий рыба дивная». Шашлык из сома;

  • «Хот-доги регионов России». Авторские хот-доги — ярославский, нижегородский, карельский, заполярный и другие;

  • Julius Meinl. Кофе, чай и лимонады;

  • Matata Family. Bubble tea.

Вкусы Белогорья

  • Продукты из Белгородской области: «ПапаДым Барбекю», пироговая «ПЛЮШКА», «#Ввсеммясааааа», «Мясная столица», «Батмановские сыры», «Место ребрышек», «Шеф Барбекю».

Фудкорт 18+

  • Вина;

  • пиво;

  • сидр;

  • мидии;

  • бифштексы;

  • узбекский плов,

  • картофель фри;

  • снеки.

Аллея фудтраков

  • Beetle Chef. Авторские хот-доги. Кофе и домашний лимонад;

  • Oldbuscoffee. Авторское кофейное меню и корн-доги;

  • «Дымов. Гриль Дог». Фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;

  • Scoby Dog. Крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;

  • «Пить Хочу». Бабл-ти, бабл-кофе и милк-бабл;

  • White Starшаурма. Шаурма, донеры и хот-доги;

  • White Star вок. Воки на любой вкус и холодные напитки;

  • «Магбургер». Классические бургеры, бургеры в тортилье;

  • «Зерно». Авторские хот-доги и пицца на римском тесте;

  • «ПиццаФабрика». Самая фабричная пицца прямо из печи;

  • «Юнга». Мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады.

Обсудить
Алина Сардекова

Афиша развлечений на 23 августа

Кулинарная сцена

12:00 — официальное открытие.

12:00 — приготовление ярушек — гастрономического специалитета Ярославля. Готовят Артем Ушков, автор блога «Ярославль Арт» и Михаил Ошарин, шеф-повар ресторана «Дежавю».

13:00 — приготовление овсяных трубиц и трудоножек — традиционного блюда Ярославской области. Готовят Алексей Логинов (банк «ПСБ») и Максим Сырников, исследователь русской кухни, телеведущий, автор книг.

14:00 — приготовление тельного из переславской селедки. Готовят музыканты группы «Странное исполнение» (Москва) и актриса театра им. Волкова Татьяна Коровина.

15:00 — приготовление жареных огурцов и варенья из огурцов по-суздальски. Готовят Даниил Исаев, вратарь ХК «Локомотив», артист театра им. Волкова Кирилл Искратов и помощник режиссера театра им. Волкова Анна Искратова.

16:00 — приготовление томленых свиных ребрышек в глазури из ярославского пива, гарнира из дерунов по-ярославски с подкопченной свиной грудинкой. Готовят шеф-повар ХК «Локомотив» Александр Марцынюк и пивной эксперт, руководитель направления по развитию локальных брендов пивоваренной компании «Балтика» Марина Ефремова.

17:00 — приготовление ивановских серых щей. Готовят гастроблогер, телеведущий, бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин с победителем конкурса, который проводили организаторы.

Музыкальная сцена

Здесь гости смогут не только слушать, но и петь любимые песни. А группа «Волков Бэнд» приготовила настоящий сюрприз — концерт-перфоманс, созданный при участии искусственного интеллекта и хоровой капеллы.

  • 13:45–14:30 — танцевальные мастер-классы от педагогов студии Synergy (Ярославль);

  • 14:50–15:30 — «Тейя Мира» (Санкт-Петербург);

  • 16:20–17:00 — «Сделай громче» (Ярославль);

  • 17:20–18:00 — Jete (Москва);

  • 18:50–19:30 — CHOISE при участии mindplace (Ярославль);

  • 19:50–20:30 — Longlong (Ярославль);

  • 20:50–21:30 — «Странное исполнение» (Москва).

ЗОЖ-площадка

В спортивной зоне гостей фестиваля ждут шахматные баталии, йога без сахара, правильное питание, тренировки нон-стоп, возможность сдать ГТО, а также керлинг, настольный теннис, кудо, пилонный спорт, большая спортивная ярмарка, игры и даже сап-арт, когда обычный сап будет превращен в арт-объект.

23–24 августа

  • 11:00–19:00 — богатырские игры: две беговые дорожки, силомер, аттракцион «Забрось кольцо», корнхол, бинбэги (спортивная площадка от банка «ПСБ»);

  • 12:00–18:00 — сдача норм ГТО;

  • 12:00–18:00 — показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по кудо от Grizzly Fight Club;

  • 12:00–18:00 — чил-зона с дегустацией авторского чая от чайного клуба «Золотой жук» и Gasan group, продажа продукции от ПП-кофейни «Можно»;

  • 12:00–18:00 — практика гвоздестояния для всех желающих от Галины Беловой — гвоздетерапевта, психолога, игропрактика и Ангелины Киселевой — инструктора по гвоздестоянию;

  • 12:00–18:00 — экоигры, корнхол, конкурсы по гиревому жиму и планке от спортивного объединения «ЯрСпорт»;

  • 12:00–18:00 — трофи-трасса с радиоуправляемыми машинками от веревочного парка «Лапки»;

  • 12:00–19:00 — продажа продукции и спортивные активности, ЗОЖ-продуктов (The Queen, Abrosimov shop, магазин футбольной экипировки VAR и другие);

  • 12:00–19:00 — турнир по настольному теннису в свободной форме, керлинг в свободной форме («Пляж.Арена»);

  • 13:00–14:00 — турнир по шахматам для начинающих от шахматного комьюнити RepChess;

  • 16:00–17:00 — турнир по шахматам для продолжающих от шахматного комьюнити RepChess;

  • 15:00–16:00, 17:00 –19:00 — точка свободной игры в шахматы от шахматного комьюнити RepChess;

  • 14:00–17:00 — мастер-классы по джампингу от студии KRISFIT.

Дополнительно

Академия воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославля Vertical:

  • 10:00–12:00 — мастер-классы для всех желающих с тренерами академии;

  • 12:00–14:00 — импровизация и показательные выступления спортсменов;

  • 14:00–16:00 — мастер-класс для всех желающих;

  • 16:00–17:00 — время для фотосессии;

  • 17:00–19:00 — мастер-класс для всех желающих.

Abrosimov shop:

  • 13:00 — роспись в авторском стиле деревянных букв «СПОРТ».

Спортивная сцена-трибуна

  • 11:00 — йога без сахара (студия KRISFIT);

  • 12:00 — джампинг (студия KRISFIT);

  • 13:00 — пилатес (студия AVC Stretching);

  • 14:00 — кудо (Grizzly Fight-Club);

  • 15:00 — танцы (студия AVC Stretching);

  • 16:00 — табата (студия Gasan);

  • 17:00 — body sculpt (студия KRISFIT);

  • 18:00 — зумба (студия Gasan).

Площадка банка ПСБ

Отдельная площадка будет у стратегического партнера фестиваля «Пир на Волге» — банка ПСБ. В программе:

Былинная

Встречи с известными экспертами в сфере гастрономии, истории, народного творчества:

  • 13:00–13:45 — Дмитрий Богомолов, директор по развитию Центра эмальерного искусства «Эмалис» («Эмалис — горячая эмаль: подарок, который станет семейной реликвией»);

  • 14:00–14:40 — Юлия Демина, создатель и руководитель федерального проекта «Люди» («Почему ярославцы — все красавцы? История яркого слогана и доказательства его истинности»);

  • 14:50–16:20 — Дмитрий Левицкий, ресторатор, телеведущий («Гастрономический туризм в России: самые яркие впечатления и необычные блюда»);

  • 16:30–17:20 — Максим Сырников, исследователь русской кухни, гастрономический эксперт, телеведущий, автор книг («Русская кухня. С древних времен до наших дней»);

  • 17:30–18:15 — Анатолий Байков, стрит-арт-художник, основатель фестиваля «Ярстритарт» («Искусство улиц: как стрит-арт меняет городскую среду»);

  • 19:00–22:00 — музыкальный диджей-сет.

Свет мой зеркальце

  • 11:00–22:00 — фотозона по мотивам богатырской темы.

Мастерская

Здесь вы познакомитесь с традиционными ярославскими промыслами и своими руками создадите собственный сувенир. Участие по предварительной записи.

  • 13:00–13:20 и 13:30–13:50 — мастер-класс по росписи пряников;

  • 14:15–15:00 и 15:15–16:00 — мастер-класс по эмальерному искусству;

  • 16:15–17:00 и 17:15–18:00 — мастер-класс по лепке изразца.

Кузня

  • 13:00–17:00 — можно выковать сувенир своими руками под руководством мастера-кузнеца.

Богатырские игры

  • 11:00–20:00 — соревнования на силу, скорость и ловкость.

Беседница

  • 11:00–19:00 — здесь вы сможете обсудить карьерные возможности банка, узнать об открытых вакансиях и стажировках.

Трапезная

  • 11:00–20:00 — в открытой трапезной можно отведать традиционные блюда и напитки русской кухни: уху по ярославскому рецепту, блины с разными начинками, ржаной квас, ягодный морс и горячий чай. Всё это разнообразие вкусов гости могут купить за золотники (их выдают за участие в мероприятиях площадки).

ЗОНА 18+

Здесь можно приобрести алкогольные напитки и послушать музыку. В программе выступления диджеев:

  • 15:30 — EVE;

  • 16:30 — LAPOCHKA;

  • 17:30 — ILUMN;

  • 18:30 — IICICLE;

  • 19:30 — YOKI;

  • 20:30–21:30 — FLOWAIR;

  • 12:00–15:30 — весёлые интеллектуальные сражения от WOW QUIZ.

Обсудить
Алина Сардекова

Схема ограничений в центре Ярославля

Из-за проведения фестиваля центр Ярославля перекрыли. На автомобилях по центральным улицам в эти два дня будет не проехать.

Как выглядит схема ограничений | Источник: мэрия ЯрославляКак выглядит схема ограничений | Источник: мэрия Ярославля

Как выглядит схема ограничений

Источник:

мэрия Ярославля

Обсудить
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пир на Волге Фестиваль Мероприятие
Комментарии
3
Гость
52 минуты
А где трансляция -то? Или Шибаева жрёт и не отвлекается? Или на Стрелке опять интернета нет, из-за скопления пользователей?
Читать все комментарии
