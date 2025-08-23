Мастер-классы и дегустации: в Ярославле стартовал фестиваль «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

Кулинарная сцена

12:00 — официальное открытие.

12:00 — приготовление ярушек — гастрономического специалитета Ярославля. Готовят Артем Ушков, автор блога «Ярославль Арт» и Михаил Ошарин, шеф-повар ресторана «Дежавю».

13:00 — приготовление овсяных трубиц и трудоножек — традиционного блюда Ярославской области. Готовят Алексей Логинов (банк «ПСБ») и Максим Сырников, исследователь русской кухни, телеведущий, автор книг.

14:00 — приготовление тельного из переславской селедки. Готовят музыканты группы «Странное исполнение» (Москва) и актриса театра им. Волкова Татьяна Коровина.

15:00 — приготовление жареных огурцов и варенья из огурцов по-суздальски. Готовят Даниил Исаев, вратарь ХК «Локомотив», артист театра им. Волкова Кирилл Искратов и помощник режиссера театра им. Волкова Анна Искратова.

16:00 — приготовление томленых свиных ребрышек в глазури из ярославского пива, гарнира из дерунов по-ярославски с подкопченной свиной грудинкой. Готовят шеф-повар ХК «Локомотив» Александр Марцынюк и пивной эксперт, руководитель направления по развитию локальных брендов пивоваренной компании «Балтика» Марина Ефремова.

17:00 — приготовление ивановских серых щей. Готовят гастроблогер, телеведущий, бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин с победителем конкурса, который проводили организаторы.

Музыкальная сцена

Здесь гости смогут не только слушать, но и петь любимые песни. А группа «Волков Бэнд» приготовила настоящий сюрприз — концерт-перфоманс, созданный при участии искусственного интеллекта и хоровой капеллы.

13:45–14:30 — танцевальные мастер-классы от педагогов студии Synergy (Ярославль);

14:50–15:30 — «Тейя Мира» (Санкт-Петербург);

16:20–17:00 — «Сделай громче» (Ярославль);

17:20–18:00 — Jete (Москва);

18:50–19:30 — CHOISE при участии mindplace (Ярославль);

19:50–20:30 — Longlong (Ярославль);

20:50–21:30 — «Странное исполнение» (Москва).

ЗОЖ-площадка

В спортивной зоне гостей фестиваля ждут шахматные баталии, йога без сахара, правильное питание, тренировки нон-стоп, возможность сдать ГТО, а также керлинг, настольный теннис, кудо, пилонный спорт, большая спортивная ярмарка, игры и даже сап-арт, когда обычный сап будет превращен в арт-объект.

23–24 августа

11:00–19:00 — богатырские игры: две беговые дорожки, силомер, аттракцион «Забрось кольцо», корнхол, бинбэги (спортивная площадка от банка «ПСБ»);

12:00–18:00 — сдача норм ГТО;

12:00–18:00 — показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по кудо от Grizzly Fight Club;

12:00–18:00 — чил-зона с дегустацией авторского чая от чайного клуба «Золотой жук» и Gasan group, продажа продукции от ПП-кофейни «Можно»;

12:00–18:00 — практика гвоздестояния для всех желающих от Галины Беловой — гвоздетерапевта, психолога, игропрактика и Ангелины Киселевой — инструктора по гвоздестоянию;

12:00–18:00 — экоигры, корнхол, конкурсы по гиревому жиму и планке от спортивного объединения «ЯрСпорт»;

12:00–18:00 — трофи-трасса с радиоуправляемыми машинками от веревочного парка «Лапки»;

12:00–19:00 — продажа продукции и спортивные активности, ЗОЖ-продуктов (The Queen, Abrosimov shop, магазин футбольной экипировки VAR и другие);

12:00–19:00 — турнир по настольному теннису в свободной форме, керлинг в свободной форме («Пляж.Арена»);

13:00–14:00 — турнир по шахматам для начинающих от шахматного комьюнити RepChess;

16:00–17:00 — турнир по шахматам для продолжающих от шахматного комьюнити RepChess;

15:00–16:00, 17:00 –19:00 — точка свободной игры в шахматы от шахматного комьюнити RepChess;

14:00–17:00 — мастер-классы по джампингу от студии KRISFIT.

Дополнительно

Академия воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославля Vertical:

10:00–12:00 — мастер-классы для всех желающих с тренерами академии;

12:00–14:00 — импровизация и показательные выступления спортсменов;

14:00–16:00 — мастер-класс для всех желающих;

16:00–17:00 — время для фотосессии;

17:00–19:00 — мастер-класс для всех желающих.

Abrosimov shop:

13:00 — роспись в авторском стиле деревянных букв «СПОРТ».

Спортивная сцена-трибуна

11:00 — йога без сахара (студия KRISFIT);

12:00 — джампинг (студия KRISFIT);

13:00 — пилатес (студия AVC Stretching);

14:00 — кудо (Grizzly Fight-Club);

15:00 — танцы (студия AVC Stretching);

16:00 — табата (студия Gasan);

17:00 — body sculpt (студия KRISFIT);

18:00 — зумба (студия Gasan).

Площадка банка ПСБ

Отдельная площадка будет у стратегического партнера фестиваля «Пир на Волге» — банка ПСБ. В программе:

Былинная

Встречи с известными экспертами в сфере гастрономии, истории, народного творчества:

13:00–13:45 — Дмитрий Богомолов, директор по развитию Центра эмальерного искусства «Эмалис» («Эмалис — горячая эмаль: подарок, который станет семейной реликвией»);

14:00–14:40 — Юлия Демина, создатель и руководитель федерального проекта «Люди» («Почему ярославцы — все красавцы? История яркого слогана и доказательства его истинности»);

14:50–16:20 — Дмитрий Левицкий, ресторатор, телеведущий («Гастрономический туризм в России: самые яркие впечатления и необычные блюда»);

16:30–17:20 — Максим Сырников, исследователь русской кухни, гастрономический эксперт, телеведущий, автор книг («Русская кухня. С древних времен до наших дней»);

17:30–18:15 — Анатолий Байков, стрит-арт-художник, основатель фестиваля «Ярстритарт» («Искусство улиц: как стрит-арт меняет городскую среду»);

19:00–22:00 — музыкальный диджей-сет.

Свет мой зеркальце

11:00–22:00 — фотозона по мотивам богатырской темы.

Мастерская

Здесь вы познакомитесь с традиционными ярославскими промыслами и своими руками создадите собственный сувенир. Участие по предварительной записи.

13:00–13:20 и 13:30–13:50 — мастер-класс по росписи пряников;

14:15–15:00 и 15:15–16:00 — мастер-класс по эмальерному искусству;

16:15–17:00 и 17:15–18:00 — мастер-класс по лепке изразца.

Кузня

13:00–17:00 — можно выковать сувенир своими руками под руководством мастера-кузнеца.

Богатырские игры

11:00–20:00 — соревнования на силу, скорость и ловкость.

Беседница

11:00–19:00 — здесь вы сможете обсудить карьерные возможности банка, узнать об открытых вакансиях и стажировках.

Трапезная

11:00–20:00 — в открытой трапезной можно отведать традиционные блюда и напитки русской кухни: уху по ярославскому рецепту, блины с разными начинками, ржаной квас, ягодный морс и горячий чай. Всё это разнообразие вкусов гости могут купить за золотники (их выдают за участие в мероприятиях площадки).

ЗОНА 18+

Здесь можно приобрести алкогольные напитки и послушать музыку. В программе выступления диджеев: