Мастер-классы и дегустации: в Ярославле стартовал фестиваль «Пир на Волге». Онлайн-трансляция

В Ярославле 23 августа начался ежегодный гастрофестиваль «Пир на Волге» (6+). Программа мероприятий рассчитана на два дня: в центре города будут проводить концерты, мастер-классы, различные игры. Гости фестиваля смогут отведать блюда на любой вкус.
В онлайн-трансляции показываем, как ярославцы проводят время на гастрофестивале.
А вы пойдете на гулянья в центре?
На сцене проходит танцевальный мастер-класс. Люди неспешно прогуливаются по торговым рядам.
На Стрелку пускают только через рамки металлоискателей. Досматривают сумки и пакеты, передает с места журналист 76.RU.
А вот и первые фотографии от нашей читательницы Светланы. Судя по кадрам, людей на площадках пока немного.
Карта «Пира на Волге»
А вот и карта «Пира на Волге». Сохраняйте себе и ориентируйтесь по ней, чтобы не потеряться в многообразии локаций и развлечений.
Список фудкортов
Фудкорт № 1 у музыкальной сцены
«Дом купчихи Ершовой». Русские шти с говядиной, вологодские блины с начинками, полба, квашеная капуста с олениной, ягодный морс;
«Чуррос Воом». Чуррос — испанские пончики;
Корейские корн-доги. Корейские корн-доги, напитки;
RuiRu. Спиральные картофельные чипсы, кофе, лимонады, молочные коктейли.
Фудкорт на центральной аллее
MANGO KRUT. Шейк манго, экзотические фрукты в ассортименте;
ярославский лимонад «Хоровод». Яркий лимонад из натурального сырья;
«Бульбачка». Жареная картошка-вертушка;
«Лимонады RuiRui». Домашние лимонады ягодные и фруктовые.
Фудкорт № 2 у стелы
«ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!». Авторские чурросы;
COFFE LIKE. Авторское кофейное меню, лимонады и десерты. Цикорий-арт;
«Чуррос Воом». Испанские пончики;
«PROSPECT гриль». Бургеры и мясо на гриле;
«РАКОВАРЪ». Раки вареные, лангустины в беконе, камчатский краб на гриле, бургеры с креветками;
«ПИПЯО». Корейские корн-доги и поке;
«Филимоново Раздолье». Сэндвичи с сыром раклет;
«ПЯН-СЕ». Корейские паровые пирожки с различными начинками;
«БАБЛ ТИ». Бабл-ти на чае и на молоке;
ПП-кофейня «Можно». Полезные десерты и напитки — пончики, кукисы, трайфлы, цикорий латте;
«ЧИКО». Корейские корн-доги и уличные десерты.
Фудкорт № 3 у кулинарной сцены
Steak house «Честный Стейк». Бургеры, стейки и домашние лимонады;
ресторан «Собрание». Большие блины с сытными начинками;
ресторан «Много Рыбы». Воки и поке-конструктор;
«Шашлык-Машлык». Хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;
WRAP IT UP. Шаурма, хот-доги и холодные напитки;
«Савоярди и Моне». Паста и десерты собственного производства;
«ПроПлов». Плов с говядиной и курицей, салаты и напитки;
ресторан «Которосль». Мясные и рыбные стейки на большом гриле, выпечка и пряники;
«Удмуртские перепечи». Фирменные удмуртские перепечи и колобки, блины табани;
«Кларий рыба дивная». Шашлык из сома;
«Хот-доги регионов России». Авторские хот-доги — ярославский, нижегородский, карельский, заполярный и другие;
Julius Meinl. Кофе, чай и лимонады;
Matata Family. Bubble tea.
Вкусы Белогорья
Продукты из Белгородской области: «ПапаДым Барбекю», пироговая «ПЛЮШКА», «#Ввсеммясааааа», «Мясная столица», «Батмановские сыры», «Место ребрышек», «Шеф Барбекю».
Фудкорт 18+
Вина;
пиво;
сидр;
мидии;
бифштексы;
узбекский плов,
картофель фри;
снеки.
Аллея фудтраков
Beetle Chef. Авторские хот-доги. Кофе и домашний лимонад;
Oldbuscoffee. Авторское кофейное меню и корн-доги;
«Дымов. Гриль Дог». Фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;
Scoby Dog. Крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;
«Пить Хочу». Бабл-ти, бабл-кофе и милк-бабл;
White Starшаурма. Шаурма, донеры и хот-доги;
White Star вок. Воки на любой вкус и холодные напитки;
«Магбургер». Классические бургеры, бургеры в тортилье;
«Зерно». Авторские хот-доги и пицца на римском тесте;
«ПиццаФабрика». Самая фабричная пицца прямо из печи;
«Юнга». Мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады.
Афиша развлечений на 23 августа
Кулинарная сцена
12:00 — официальное открытие.
12:00 — приготовление ярушек — гастрономического специалитета Ярославля. Готовят Артем Ушков, автор блога «Ярославль Арт» и Михаил Ошарин, шеф-повар ресторана «Дежавю».
13:00 — приготовление овсяных трубиц и трудоножек — традиционного блюда Ярославской области. Готовят Алексей Логинов (банк «ПСБ») и Максим Сырников, исследователь русской кухни, телеведущий, автор книг.
14:00 — приготовление тельного из переславской селедки. Готовят музыканты группы «Странное исполнение» (Москва) и актриса театра им. Волкова Татьяна Коровина.
15:00 — приготовление жареных огурцов и варенья из огурцов по-суздальски. Готовят Даниил Исаев, вратарь ХК «Локомотив», артист театра им. Волкова Кирилл Искратов и помощник режиссера театра им. Волкова Анна Искратова.
16:00 — приготовление томленых свиных ребрышек в глазури из ярославского пива, гарнира из дерунов по-ярославски с подкопченной свиной грудинкой. Готовят шеф-повар ХК «Локомотив» Александр Марцынюк и пивной эксперт, руководитель направления по развитию локальных брендов пивоваренной компании «Балтика» Марина Ефремова.
17:00 — приготовление ивановских серых щей. Готовят гастроблогер, телеведущий, бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин с победителем конкурса, который проводили организаторы.
Музыкальная сцена
Здесь гости смогут не только слушать, но и петь любимые песни. А группа «Волков Бэнд» приготовила настоящий сюрприз — концерт-перфоманс, созданный при участии искусственного интеллекта и хоровой капеллы.
13:45–14:30 — танцевальные мастер-классы от педагогов студии Synergy (Ярославль);
14:50–15:30 — «Тейя Мира» (Санкт-Петербург);
16:20–17:00 — «Сделай громче» (Ярославль);
17:20–18:00 — Jete (Москва);
18:50–19:30 — CHOISE при участии mindplace (Ярославль);
19:50–20:30 — Longlong (Ярославль);
20:50–21:30 — «Странное исполнение» (Москва).
ЗОЖ-площадка
В спортивной зоне гостей фестиваля ждут шахматные баталии, йога без сахара, правильное питание, тренировки нон-стоп, возможность сдать ГТО, а также керлинг, настольный теннис, кудо, пилонный спорт, большая спортивная ярмарка, игры и даже сап-арт, когда обычный сап будет превращен в арт-объект.
23–24 августа
11:00–19:00 — богатырские игры: две беговые дорожки, силомер, аттракцион «Забрось кольцо», корнхол, бинбэги (спортивная площадка от банка «ПСБ»);
12:00–18:00 — сдача норм ГТО;
12:00–18:00 — показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по кудо от Grizzly Fight Club;
12:00–18:00 — чил-зона с дегустацией авторского чая от чайного клуба «Золотой жук» и Gasan group, продажа продукции от ПП-кофейни «Можно»;
12:00–18:00 — практика гвоздестояния для всех желающих от Галины Беловой — гвоздетерапевта, психолога, игропрактика и Ангелины Киселевой — инструктора по гвоздестоянию;
12:00–18:00 — экоигры, корнхол, конкурсы по гиревому жиму и планке от спортивного объединения «ЯрСпорт»;
12:00–18:00 — трофи-трасса с радиоуправляемыми машинками от веревочного парка «Лапки»;
12:00–19:00 — продажа продукции и спортивные активности, ЗОЖ-продуктов (The Queen, Abrosimov shop, магазин футбольной экипировки VAR и другие);
12:00–19:00 — турнир по настольному теннису в свободной форме, керлинг в свободной форме («Пляж.Арена»);
13:00–14:00 — турнир по шахматам для начинающих от шахматного комьюнити RepChess;
16:00–17:00 — турнир по шахматам для продолжающих от шахматного комьюнити RepChess;
15:00–16:00, 17:00 –19:00 — точка свободной игры в шахматы от шахматного комьюнити RepChess;
14:00–17:00 — мастер-классы по джампингу от студии KRISFIT.
Дополнительно
Академия воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославля Vertical:
10:00–12:00 — мастер-классы для всех желающих с тренерами академии;
12:00–14:00 — импровизация и показательные выступления спортсменов;
14:00–16:00 — мастер-класс для всех желающих;
16:00–17:00 — время для фотосессии;
17:00–19:00 — мастер-класс для всех желающих.
Abrosimov shop:
13:00 — роспись в авторском стиле деревянных букв «СПОРТ».
Спортивная сцена-трибуна
11:00 — йога без сахара (студия KRISFIT);
12:00 — джампинг (студия KRISFIT);
13:00 — пилатес (студия AVC Stretching);
14:00 — кудо (Grizzly Fight-Club);
15:00 — танцы (студия AVC Stretching);
16:00 — табата (студия Gasan);
17:00 — body sculpt (студия KRISFIT);
18:00 — зумба (студия Gasan).
Площадка банка ПСБ
Отдельная площадка будет у стратегического партнера фестиваля «Пир на Волге» — банка ПСБ. В программе:
Былинная
Встречи с известными экспертами в сфере гастрономии, истории, народного творчества:
13:00–13:45 — Дмитрий Богомолов, директор по развитию Центра эмальерного искусства «Эмалис» («Эмалис — горячая эмаль: подарок, который станет семейной реликвией»);
14:00–14:40 — Юлия Демина, создатель и руководитель федерального проекта «Люди» («Почему ярославцы — все красавцы? История яркого слогана и доказательства его истинности»);
14:50–16:20 — Дмитрий Левицкий, ресторатор, телеведущий («Гастрономический туризм в России: самые яркие впечатления и необычные блюда»);
16:30–17:20 — Максим Сырников, исследователь русской кухни, гастрономический эксперт, телеведущий, автор книг («Русская кухня. С древних времен до наших дней»);
17:30–18:15 — Анатолий Байков, стрит-арт-художник, основатель фестиваля «Ярстритарт» («Искусство улиц: как стрит-арт меняет городскую среду»);
19:00–22:00 — музыкальный диджей-сет.
Свет мой зеркальце
11:00–22:00 — фотозона по мотивам богатырской темы.
Мастерская
Здесь вы познакомитесь с традиционными ярославскими промыслами и своими руками создадите собственный сувенир. Участие по предварительной записи.
13:00–13:20 и 13:30–13:50 — мастер-класс по росписи пряников;
14:15–15:00 и 15:15–16:00 — мастер-класс по эмальерному искусству;
16:15–17:00 и 17:15–18:00 — мастер-класс по лепке изразца.
Кузня
13:00–17:00 — можно выковать сувенир своими руками под руководством мастера-кузнеца.
Богатырские игры
11:00–20:00 — соревнования на силу, скорость и ловкость.
Беседница
11:00–19:00 — здесь вы сможете обсудить карьерные возможности банка, узнать об открытых вакансиях и стажировках.
Трапезная
11:00–20:00 — в открытой трапезной можно отведать традиционные блюда и напитки русской кухни: уху по ярославскому рецепту, блины с разными начинками, ржаной квас, ягодный морс и горячий чай. Всё это разнообразие вкусов гости могут купить за золотники (их выдают за участие в мероприятиях площадки).
ЗОНА 18+
Здесь можно приобрести алкогольные напитки и послушать музыку. В программе выступления диджеев:
15:30 — EVE;
16:30 — LAPOCHKA;
17:30 — ILUMN;
18:30 — IICICLE;
19:30 — YOKI;
20:30–21:30 — FLOWAIR;
12:00–15:30 — весёлые интеллектуальные сражения от WOW QUIZ.
Схема ограничений в центре Ярославля
Из-за проведения фестиваля центр Ярославля перекрыли. На автомобилях по центральным улицам в эти два дня будет не проехать.