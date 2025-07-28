«Одна из самых совершенных в мире»: национальный мессенджер МАХ подключат к системе против мошенничества

Пользователей защитят от киберпреступников Источник: Наталья Лапцевич

Национальный мессенджер МАХ получит технологию антифрода. Это система, которая обеспечивает пользователям защиту от мошенничества. Ее внедряют разработчик нового ресурса — VK, при участии Сбера: компания планирует предоставить собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.

— В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб, — заявили в пресс-службе VK.

Система безопасности, о которой идет речь, является одной из самых совершенных в мире в сфере противодействия мошенничеству. Технические возможности в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, приостанавливать операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам.