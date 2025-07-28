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Город «Одна из самых совершенных в мире»: национальный мессенджер МАХ подключат к системе против мошенничества

«Одна из самых совершенных в мире»: национальный мессенджер МАХ подключат к системе против мошенничества

Технология выявляет подозрительные транзакции и звонки

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1 комментарий
Пользователей защитят от киберпреступников | Источник: Наталья ЛапцевичПользователей защитят от киберпреступников | Источник: Наталья Лапцевич

Пользователей защитят от киберпреступников

Источник:

Наталья Лапцевич

Национальный мессенджер МАХ получит технологию антифрода. Это система, которая обеспечивает пользователям защиту от мошенничества. Ее внедряют разработчик нового ресурса — VK, при участии Сбера: компания планирует предоставить собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.

— В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб, — заявили в пресс-службе VK.

Система безопасности, о которой идет речь, является одной из самых совершенных в мире в сфере противодействия мошенничеству. Технические возможности в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, приостанавливать операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам.

В дальнейшем планируют на аналогичном уровне обеспечивать безопасность пользователей мессенджера MAX и тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях.

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Комментарии
1
Гость
10 минут
Не надо ни каких супер-систем антимошенничества. Достаточно просто запретить дистанционную выдачу кредитов, займов и переводов денежных средств.
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