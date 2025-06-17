НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 747мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,71
EUR 90,75
Почему нет горячей воды
Гид по отдыху в России
Отзыв на отдых в Абхазии
Редкие грибы
Никитин перешел в ЦСКА
Где нет главврачей
Куда ехать на рыбалку
Лотерейный миллионер
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Город 221 дом на «обратке»: ярославцам рассказали, что происходит с горячей водой в городе

221 дом на «обратке»: ярославцам рассказали, что происходит с горячей водой в городе

Ситуацию назвали критичной

2 094
31 комментарий
У многих ярославцев проблемы с горячей водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ многих ярославцев проблемы с горячей водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У многих ярославцев проблемы с горячей водой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в 221-м жилом доме горячая вода поступает по обратному трубопроводу. Часто в таких случаях она мутная и недостаточно теплая. Причина — дефекты, обнаруженные на прямом трубопроводе, по которому в норме должен подаваться ресурс.

Ситуацию 17 июня обсудили на общегородском совещании в мэрии города.

Оказалось, что по итогам гидравлических испытаний, которые прошли в Ярославле в мае 2025 года, было выявлено более 400 дефектов на теплосетях.

«У „ТГК-2“ — 172 дефекта (устранено 103), у АО „Ярославские энергетические системы“ — 255 дефектов (устранено 143), у ООО „АДС“ — один дефект (находится в стадии устранения)», — сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Чтобы дефектов, препятствующих нормальной подаче горячей воды, было меньше, требуется серьезная реконструкция тепловых сетей, но этого в Ярославле не происходит.

«Необходимо, чтобы минимум 4% сетей ежегодно перекладывалось. „Ярославские энергетические системы“ на данные показатели в прошлом году вышли. В итоге у них на 10% меньше дефектов, чем в прошлом году. А по „ТГК-2“ мы находимся еще далеко. Ситуация с перекладкой тепловых сетей для города является критичной», — констатировал мэр Артем Молчанов.

Причина недостаточного объема ремонтов — отсутствие необходимых средств у теплоснабжающих компаний. К примеру, «ТГК-2» в 2024 году сумела направить на модернизацию теплосетей только 226 млн. рублей. А требовалось больше миллиарда.

«В этом году мы приняли серьезное решение, что городской бюджет будет субсидировать перекладку сетей на сумму около 50 миллионов рублей. Для городского бюджета эта сумма очень серьезная. Но для кардинального решения ситуации она существенно мала. Без федеральной поддержки, федеральных программ нам эту ситуацию не решить. Могут наступить серьезные последствия. Аварии зимой могут привести к печальным итогам», — отметил Артем Молчанов.

Власти города в июле намерены провести совещание с теплоснабжающими компаниями и обсудить варианты получения финансирования с федерального уровня.

Напомним, осенью 2024 года заместитель мэра Ярославля Николай Степанов сообщил, что 91% теплотруб в Ярославле старше 25 лет (это стандартный срок их службы). А ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо, чтобы привести систему в нормальное состояние.

При этом в Ярославской области уже есть примеры, когда люди были вынуждены сидеть без отопления в 30-градусные морозы из-за серьезных аварий на обветшавших сетях. В 2021 году череда таких аварий произошла в Ростове Великом. Трубы и котельные там не ремонтировали больше полувека. По оценкам специалистов, коммуникации в городе были изношены на 70%. Из-за ЧП 3000 жителей города остались без отопления в сильные морозы.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Горячая вода Коммуналка Гидравлические испытания
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
5 часов
Чтобы дефектов, препятствующих нормальной подаче горячей воды, было меньше, требуется серьезная реконструкция тепловых сетей, но этого в Ярославле не происходит. Всё, что нужно знать о заботе Отечества о своих гражданах. Деньги, которые платим за воду, капремонт, содержание и ремонт и все остальные - просто кладут в карман ни копейки не вкладывая в ремонт. Позорище. Довели страну.
Гость
5 часов
Вот так и живём. Платёжки с пенями ЕСТЬ, а реконструкции тепловых сетей НЕТ. А деньги уполченные где? Прикарманили?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление