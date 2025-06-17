221 дом на «обратке»: ярославцам рассказали, что происходит с горячей водой в городе

У многих ярославцев проблемы с горячей водой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в 221-м жилом доме горячая вода поступает по обратному трубопроводу. Часто в таких случаях она мутная и недостаточно теплая. Причина — дефекты, обнаруженные на прямом трубопроводе, по которому в норме должен подаваться ресурс.

Ситуацию 17 июня обсудили на общегородском совещании в мэрии города.

Оказалось, что по итогам гидравлических испытаний, которые прошли в Ярославле в мае 2025 года, было выявлено более 400 дефектов на теплосетях.

«У „ТГК-2“ — 172 дефекта (устранено 103), у АО „Ярославские энергетические системы“ — 255 дефектов (устранено 143), у ООО „АДС“ — один дефект (находится в стадии устранения)», — сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Чтобы дефектов, препятствующих нормальной подаче горячей воды, было меньше, требуется серьезная реконструкция тепловых сетей, но этого в Ярославле не происходит.

«Необходимо, чтобы минимум 4% сетей ежегодно перекладывалось. „Ярославские энергетические системы“ на данные показатели в прошлом году вышли. В итоге у них на 10% меньше дефектов, чем в прошлом году. А по „ТГК-2“ мы находимся еще далеко. Ситуация с перекладкой тепловых сетей для города является критичной», — констатировал мэр Артем Молчанов.

Причина недостаточного объема ремонтов — отсутствие необходимых средств у теплоснабжающих компаний. К примеру, «ТГК-2» в 2024 году сумела направить на модернизацию теплосетей только 226 млн. рублей. А требовалось больше миллиарда.

«В этом году мы приняли серьезное решение, что городской бюджет будет субсидировать перекладку сетей на сумму около 50 миллионов рублей. Для городского бюджета эта сумма очень серьезная. Но для кардинального решения ситуации она существенно мала. Без федеральной поддержки, федеральных программ нам эту ситуацию не решить. Могут наступить серьезные последствия. Аварии зимой могут привести к печальным итогам», — отметил Артем Молчанов.

Власти города в июле намерены провести совещание с теплоснабжающими компаниями и обсудить варианты получения финансирования с федерального уровня.

Напомним, осенью 2024 года заместитель мэра Ярославля Николай Степанов сообщил, что 91% теплотруб в Ярославле старше 25 лет (это стандартный срок их службы). А ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо, чтобы привести систему в нормальное состояние.