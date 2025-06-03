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Город В торговых центрах Ярославля ввели дополнительные меры безопасности. Что изменилось

В торговых центрах Ярославля ввели дополнительные меры безопасности. Что изменилось

Власти рассказали, какое решение приняли администрации

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12 комментариев
Почему в ярославских ТЦ&nbsp;стало меньше мероприятий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в ярославских ТЦ&nbsp;стало меньше мероприятий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в ярославских ТЦ стало меньше мероприятий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля заметили, что в городских торговых центрах стало меньше массовых мероприятий и мастер-классов. Вопрос о том, почему это произошло, задали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

«Скажите, пожалуйста, а почему по городу стало очень мало мастер-классов для детей и подростков? Раньше они были в каждом ТЦ. А теперь в летний период днём с огнем не найдешь?» — задал вопрос ярославец Алексей.

С ответом пришли из мэрии Ярославля. Власти объяснили, что в администрациях городских торговых центров не просто так приняли подобные решения.

«По нашим сведениям управляющие компании торговых центров в целом минимизировали массовые мероприятия по соображениям безопасности», — говорится в ответе.

В начале весны в Ярославле из соображений безопасности отменили гуляния (12+) на Масленицу, запланированные у колеса обозрения. Владелец аттракциона тогда рассказывал, что в регионе расширили перечень правил проведения массовых мероприятий.

Ранее в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности. Из-за этого в регионе временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

А вы заметили, что мероприятий в ярославских ТЦ стало меньше?

Да, раньше больше развлечений было
Нет, как было так и осталось
Я не посещаю мероприятия в торговых центрах
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Торговый центр Меры безопасности Мероприятия Мэрия
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Комментарии
12
Гость
3 часа
Лучше бы произвели перерасчет за регулярно неработающий мобильный интернет!
Гость
4 часа
лучше бы отменили пени за просроченный платеж,потому что банкоматы не работают и интернет
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