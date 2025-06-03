В торговых центрах Ярославля ввели дополнительные меры безопасности. Что изменилось

Почему в ярославских ТЦ стало меньше мероприятий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля заметили, что в городских торговых центрах стало меньше массовых мероприятий и мастер-классов. Вопрос о том, почему это произошло, задали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

«Скажите, пожалуйста, а почему по городу стало очень мало мастер-классов для детей и подростков? Раньше они были в каждом ТЦ. А теперь в летний период днём с огнем не найдешь?» — задал вопрос ярославец Алексей.

С ответом пришли из мэрии Ярославля. Власти объяснили, что в администрациях городских торговых центров не просто так приняли подобные решения.

«По нашим сведениям управляющие компании торговых центров в целом минимизировали массовые мероприятия по соображениям безопасности», — говорится в ответе.

В начале весны в Ярославле из соображений безопасности отменили гуляния (12+) на Масленицу, запланированные у колеса обозрения. Владелец аттракциона тогда рассказывал, что в регионе расширили перечень правил проведения массовых мероприятий.

Ранее в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности. Из-за этого в регионе временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.