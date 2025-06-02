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Дороги и транспорт В Ярославской области временно отменили штрафы в общественном транспорте. В чем причина

В Ярославской области временно отменили штрафы в общественном транспорте. В чем причина

О нововведении сообщили региональные власти

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3 комментария
Штрафы в автобусах отменили из-за проблем с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШтрафы в автобусах отменили из-за проблем с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Штрафы в автобусах отменили из-за проблем с мобильным интернетом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за сбоев в работе мобильного интернета в Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном правительстве вечером 2 июня.

«В связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — уточнили власти.

Также в правительстве области добавили, что в случае затруднений при онлайн-записи к врачу явку к специалистам можно получить через регистратуру медицинских учреждений при обращениях очно и по телефону.

С 1 июня жители Ярославля жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Как объяснили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области, ограничения были введены в связи с угрозой БПЛА.

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Комментарии
3
Гость
5 часов
я максимально ограничил общение с этим государством-по мнению прокуратуры отмена наличных не ущемляет моих прав. Стал ходить пешком. Я ж законопослушный. В магазинах наличными. Мы незаметили как стали рабами. Почти добровольно.
Гость
3 часа
Вопрос на интернет- сайте: "А у вас работает интернет?"
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