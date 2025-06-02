В Ярославской области временно отменили штрафы в общественном транспорте. В чем причина

Штрафы в автобусах отменили из-за проблем с мобильным интернетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-за сбоев в работе мобильного интернета в Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном правительстве вечером 2 июня.

«В связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — уточнили власти.

Также в правительстве области добавили, что в случае затруднений при онлайн-записи к врачу явку к специалистам можно получить через регистратуру медицинских учреждений при обращениях очно и по телефону.

С 1 июня жители Ярославля жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Как объяснили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области, ограничения были введены в связи с угрозой БПЛА.