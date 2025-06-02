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Город Жителей Ярославской области предупредили об угрозе наводнения

Жителей Ярославской области предупредили об угрозе наводнения

В регионе объявлен желтый уровень опасности

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6 комментариев
В Ярославской области объявлен желтый уровень опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области объявлен желтый уровень опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлен желтый уровень опасности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об угрозе наводнения. Информацию разместил на своем сайте Гидрометцентр России.

«По состоянию на 8 часов 1 июня 2025 года на гидрологических постах Рыбинского водохранилища уровни воды вследствие ветрового нагона превысили отметку „Неблагоприятное гидрометеорологическое явление“ (101.81 метра по Балтийской системе), уровень воды на гидропосту Переборы составляет 101.82 метра по Балтийской системе. В ближайшие 1-2 суток на гидропосту Переборы при усилении ветра сохранится превышение отметки „Неблагоприятное гидрометеорологическое явление“», — сообщили синоптики.

Из-за ситуации объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение о возможности наводнения действует до 3 часов 3 июня.

Балтийская система высот — принятая в СССР система определения высоты в водемах, отсчет по которой ведется от Кронштадтского футштока — уровнемера, установленного в Кронштадте.

Между тем, в МЧС по Ярославской области сообщили, что сейчас подтоплений в Рыбинском округе нет.

«По информации на 2 июня уровень воды в Рыбинском водохранилище в норме. Угрозы наводнения и подтопления нет», — прокомментировали в МЧС.

Специалисты пояснили, что нередко датчики гидрологов фиксируют превышение допустимых отметок уровня водохранилища в ветреную погоду из-за образующихся волн. При этом по факту уровень воды остается в пределах нормы, как сейчас.

За уровнем воды в Рыбинском водохранилище также следит компания Русгидро, которая курирует работу Рыбинской гидроэлектростанции. По ее информации, с 22 мая по 10 июня Рыбинская ГЭС работает в таком режиме, чтобы уровень воды в водохранилище оставался на уровне 101,71 — 101,81 метра по Балтийской системе. То есть не превышал неблагоприятных отметок.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в июне в Центральной России.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Рыбинское водохранилище Гидрометцентр Наводнение
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Комментарии
6
Гость
3 часа
Об угрозе обнищания не предупредили???
Гость
4 часа
У Индии воду попросили или господь прислал
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