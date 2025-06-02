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Лето «Волны потепления»: синоптики дали прогноз для Центральной России на июнь

«Волны потепления»: синоптики дали прогноз для Центральной России на июнь

Кукую погоду ждать в Ярославской области в начале лета

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2 комментария
Синоптики рассказали о погоде в июне в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали о погоде в июне в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали о погоде в июне в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аномальный зной, который накрыл Центральную Россию в конце мая, отступил. В начале лета ждать 30-градусной жары жителям Русской равнины уже не стоит.

«В Центральной России будут развиваться массивы мощной облачности, несущие с собой локальные ливни и грозы. Но они не помешают солнцу, выглядывающему в разрывах облаков, прогревать воздух до +22…+27 градусов», — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославской области на первой неделе лета ожидается преимущественно облачная погода, временами возможны дожди. В начале недели воздух днем будет прогреваться до +23 градусов. А, начиная с четверга, 5 июня, станет на 2-3 градуса теплее.

В целом, по прогнозам синоптиков, в начале лета на большей части европейской территории России температура будет близка к средним значениям, свойственным для этого периода. Но середина и конец июня могут преподнести сюрпризы.

«В Центральной России после весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Будет преобладать обычная июньская погода. Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1–2 градуса превысят многолетние значения», — отметили в «Фобосе».

Прогноз погоды для Ярославской области от Гидрометцентра на неделю:

  • понедельник, 2 июня: облачно, без существенных осадков, ветрено. Температура воздуха днем: +18…+23 градуса;

  • вторник, 3 июня: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветрено. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +18…+23 градуса;

  • среда, 4 июня: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветрено. Температура воздуха ночью: +7…+12 градусов, днем: +18…+23 градуса;

  • четверг, 5 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +25 градусов;

  • пятница, 6 июня: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +26 градусов;

  • суббота, 7 июня: облачно, дождь, температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +25 градусов;

  • воскресенье, 8 июня: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +26 градусов.

Прогноз на каждый день также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
2
Гость
5 часов
Вот и лето, пора долгожданная!. Радость детства и юности дней... В нашей жизни такая желанная, Что душа раскрывается в ней! Запах трав луговых, разноцвета, И небес бесконечная ширь... Знай, люблю тебя, милое лето, Ты мой главный в природе кумир! И всегда, сколь себя ощущаю, Лето дарит мне жизни цветы... Всей душою я в нём оживаю Как кувшинка на глади воды...
Гость
5 часов
Ночи холодные
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