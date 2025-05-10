В Ярославле отремонтируют центральные улицы города: стала известна начальная цена

Улицу Кирова могут отремонтировать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











8 мая в Ярославле начались поиски подрядчика, который займется капитальным ремонтом центральных улиц города: Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона и Андропова. Начальная цена — 1 миллион 473 тысячи рублей, заявки принимаются до 26 мая 2025 года.

«Создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны», — прописано в целях и задачах ремонта в документе.

Проектные работы планируют выполнить до 31 октября 2025 года, строительные к 1 октября 2026-го. В документах указано: подрядчик несет ответственность за нарушение сроков, которые предусмотрены контактом.

Где могут пройти ремонтные работы:

улица Максимова (на участке от ул. Трефолева до ул. Андропова);

площадь у часовни Александра Невского;

улица Депутатская, Депутатский переулок;

улица Кирова (на участке от ул. Первомайской до Советской площади);

улица Нахимсона (на участке от ул. Первомайской до ул. Андропова);

улица Андропова (на участке от ул. Максимова до ул. Нахимсона).

На улицах займутся переустройством канализации, водопровода, тепловых сетей. Фонтан может появиться на Депутатской, а на Нахимсона планируют переделать светофор на пересечении с Первомайской.

В документе указан источник финансирования — средства бюджета города Ярославля.

Кроме создания комфортной зоны в документе выделили основными задачами формирование пешеходного пространства улиц центральной части города, обеспечение условий для передвижения и отдыха пешеходов и развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры.