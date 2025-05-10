В Ярославле отремонтируют центральные улицы города: стала известна начальная цена

8 мая в Ярославле начались поиски подрядчика, который займется капитальным ремонтом центральных улиц города: Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона и Андропова. Начальная цена — 1 миллион 473 тысячи рублей, заявки принимаются до 26 мая 2025 года.
«Создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны», — прописано в целях и задачах ремонта в документе.
Проектные работы планируют выполнить до 31 октября 2025 года, строительные к 1 октября 2026-го. В документах указано: подрядчик несет ответственность за нарушение сроков, которые предусмотрены контактом.
Где могут пройти ремонтные работы:
улица Максимова (на участке от ул. Трефолева до ул. Андропова);
площадь у часовни Александра Невского;
улица Депутатская, Депутатский переулок;
улица Кирова (на участке от ул. Первомайской до Советской площади);
улица Нахимсона (на участке от ул. Первомайской до ул. Андропова);
улица Андропова (на участке от ул. Максимова до ул. Нахимсона).
На улицах займутся переустройством канализации, водопровода, тепловых сетей. Фонтан может появиться на Депутатской, а на Нахимсона планируют переделать светофор на пересечении с Первомайской.
В документе указан источник финансирования — средства бюджета города Ярославля.
Кроме создания комфортной зоны в документе выделили основными задачами формирование пешеходного пространства улиц центральной части города, обеспечение условий для передвижения и отдыха пешеходов и развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры.
О создании пешеходного пространства говорят с марта 2024 года. Его центром может стать Депутатская улица. Ремонтные работы должны затронуть вышеперечисленные улицы. Основным событийным местом станет площадь вокруг часовни Александра Невского. На пересечениях пешеходных потоков планируют установить фонтаны, кованые навесы с качелями.