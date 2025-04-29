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Город В Ярославской области из-за погоды ввели желтый уровень опасности. Прогноз

В Ярославской области из-за погоды ввели желтый уровень опасности. Прогноз

Когда закончатся холода

3 084
9 комментариев
Ярославцев предупредили об усилении ветра | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЯрославцев предупредили об усилении ветра | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцев предупредили об усилении ветра

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности на территории Ярославской области. Предупреждение будет действовать до позднего вечера 29 апреля.

«Ветер. Период предупреждения до 22 часов 29 апреля. Порывы до 15 метров в секунду», — указали в прогнозе.

Напомним, желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Аналогичный прогноз действует в соседней Ивановской области. О стихии ранее предупреждали в ярославском управлении МЧС.

В Ярославской области введен желтый уровень погодной опасности из-за ветра | Источник: meteoinfo.ruВ Ярославской области введен желтый уровень погодной опасности из-за ветра | Источник: meteoinfo.ru

В Ярославской области введен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Источник:

meteoinfo.ru

Согласно информации ЦГМС России по Ярославской области, 29 апреля будет облачно, местами пройдут дожди. В регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, ночью — 0…+5 градусов.

По данным «Фобоса», вскоре атлантический циклон принесет теплые воздушные массы на территорию Европейской России.

«В Центральной России в конце недели погода вернётся в рамки климата», — указали в «Фобосе».

Прогноз на каждый день смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ветер МЧС Фобос Росгидрометцентр Желтый уровень погодной опасности
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Комментарии
9
Гость
3 часа
Ещё недавно солнце грело, Веснушки сыпало на нос: Лишь только разморило тело, Как ветер облака принёс! А столбик ртути нервно скачет На градус вверх,на семь назад. Начавшись, смолкло птичье пенье, И дождь в окно стучит опять. Мне так тепла и солнца надо! Но очень холодно опять...
Гость
3 часа
Почему жёлтый ? Может золотой
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