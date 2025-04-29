В Ярославской области из-за погоды ввели желтый уровень опасности. Прогноз

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности на территории Ярославской области. Предупреждение будет действовать до позднего вечера 29 апреля.
«Ветер. Период предупреждения до 22 часов 29 апреля. Порывы до 15 метров в секунду», — указали в прогнозе.
Напомним, желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Аналогичный прогноз действует в соседней Ивановской области. О стихии ранее предупреждали в ярославском управлении МЧС.
Согласно информации ЦГМС России по Ярославской области, 29 апреля будет облачно, местами пройдут дожди. В регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, ночью — 0…+5 градусов.
По данным «Фобоса», вскоре атлантический циклон принесет теплые воздушные массы на территорию Европейской России.
«В Центральной России в конце недели погода вернётся в рамки климата», — указали в «Фобосе».
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