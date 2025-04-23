Трехэтажку в центре Ярославля будут сносить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля снесут трехэтажный дом на проспекте Октября, 27. Об этом сообщили в мэрии города.

Контракт на работы был заключен 21 апреля 2025 года. Трехэтажка раньше была жилой, но затем ее признали аварийной. Людей расселили, а здание решили сравнять с землей.

«Площадка передана подрядчику 22 апреля 2025, ведутся подготовительные работы», — рассказали в мэрии Ярославля.

О том, что трехэтажку будут сносить, стало известно еще в 2024 году. Четыре однотипных дома на проспекте Октября построили В 30-е годы прошлого века для работников завода синтетического каучука. Квартиры сделали просторными — все трехкомнатные площадью около 70 квадратных метров.

Но со временем они обветшали и стали разрушаться. Два дома признали аварийными и расселили их обитателей, а люди продолжают жить в домах № 29 и 31.

Дом № 33 снесли еще осенью 2024 года. Тогда же было сказано, что в 2025 разрушат трехэтажку под номером 27.