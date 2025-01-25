С парными и бассейнами: стало известно, когда в Ярославле откроют новый термальный комплекс

«Термоленд» откроется в торгово-развлекательном центре «Альтаир» в Ярославле Источник: yar.termoland.ru











Стало известно, когда в Ярославле откроется банный комплекс «Термоленд» в торгово-развлекательном центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Об этом порталу 76.RU сообщили в группе компаний «Основа», которая является владельцем данной SPA-сети.

— Открытие городского курорта «Термоленд» в Ярославле запланировано на первый квартал 2025 года. На сегодняшний день в термальном комплексе в полном объеме завершены общестроительные работы. Параллельно к завершению подходит монтаж инженерных коммуникаций, включая системы вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и слаботочных систем. Также активными темпами продолжаются отделочные работы во всех функциональных зонах, — рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

В комплексе расположатся несколько бассейнов, минеральная купель и купель «Мертвое море» с морской водой, парные, хаммам и другие водные развлечения. Также планируется проведение фитнеса и аквааэробики.

Открытие планируется в первом квартале 2025 года Здесь расположатся парные, бани 1 из 2 Открытие планируется в первом квартале 2025 года Источник: yar.termoland.ru

Предусмотрена зона на открытом воздухе.

— На улице расположатся большой открытый бассейн и купель «Мертвое море» с подогреваемой водой, посещать которые можно будет в любое время года. Детский надувной бассейн с горками будет устанавливаться только в летнее время. Уличная зона со всеми ее активностями будет открыта в теплое время, ближе к лету, — уточнили в ГК «Основа».

Предусмотрены бассейны на открытом воздухе Вода в уличной зоне будет подогреваться Здесь будут развлечения для взрослых и детей 1 из 3 Предусмотрены бассейны на открытом воздухе Источник: yar.termoland.ru

В компании добавили, что комплекс сможет единовременно посещать более 1000 гостей.

Уже начал действовать сайт ярославского «Термоленда», на котором стартовала продажа абонементов на посещение комплекса. Самым дешевым из них стал абонемент на 25 часов в течение 4 месяцев: его цена при посещении в будние дни — 6900 рублей, при посещении в будние и выходные дни — 9900 рублей. Самым дорогим является абонемент на 100 часов в течение 12 месяцев. Он стоит 18 тысяч рублей и рассчитан на посещение комплекса в будние и выходные дни.

График работы и другие варианты цен на посещение появятся чуть позже.

Напомним, о том, что в Ярославле собираются открыть большой термальный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Чтобы освободить площадку под новый водный центр, в ТРК «Альтаир» даже закрыли часть магазинов — какие-то из них съехали, другие переместилась на свободные места.

Семейные термальные SPA-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.