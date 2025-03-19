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Развлечения В Ярославле отменили стадионный концерт

В Ярославле отменили стадионный концерт

Мероприятие должно было пройти в «Арене-2000»

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13 комментариев
Отменили дискотеку «Слово пацана» в Ярославле | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUОтменили дискотеку «Слово пацана» в Ярославле | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Отменили дискотеку «Слово пацана» в Ярославле

Источник:

В Ярославле отменили концерт-дискотеку «Слово пацана» (12+), который должен был пройти 19 марта в «Арене-2000». Об этом 76.RU сообщили на кассе площадки, где планировалось проведение мероприятия:

«Дискотеки „Слово пацана“ не будет. Причину не могу сказать».

Как уточнили на кассе, «Арена-2000» не занималась продажей билетов на концерт. Соответственно, по вопросам о возврате средств следует обратиться к продавцам, у которых были приобретены билеты.

Дискотека «Слово пацана» должна была пройти в Ярославле 19 марта | Источник: «Яндекс Афиша»Дискотека «Слово пацана» должна была пройти в Ярославле 19 марта | Источник: «Яндекс Афиша»

Дискотека «Слово пацана» должна была пройти в Ярославле 19 марта

Источник:

По данным на 6 марта, большинство мест в зале на дискотеку было раскуплено. Билеты стоили от 2 до 5 тысяч рублей. Самые бюджетные — сидячие места в отдалении зала.

«Это масштабное музыкальное шоу мирового уровня, вдохновленное популярным сериалом „Слово пацана“ (18+), признанным лучшим российским сериалом 2023 года. Ведущий программы — Лев Зулькарнаев (одна из главных ролей в одноименном сериале „Слово пацана“ — Зима). Шоу обещает стать незабываемым музыкальным путешествием, наполненным энергией и приятными воспоминаниями», — обещали организаторы.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — это сериал о казанских подростках в 1980–1990-е годы, его автор — режиссер Жора Крыжовников. Восьмисерийный проект снимали в Ярославле с марта по май и в декабре 2023 года.

Главные роли в картине исполнили звезды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Антон Васильев, а также актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

Все новости, связанные со снятым в Ярославле сериалом, можно почитать в специальном сюжете.

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Комментарии
13
Гость
4 часа
« признанным лучшим российским сериалом 2023 года» Чего? Чего?
Гость
4 часа
..слово пацана...слово бандюка...слово...любой каприз за ваши деньги .
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