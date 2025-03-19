В Ярославле отменили стадионный концерт

В Ярославле отменили концерт-дискотеку «Слово пацана» (12+), который должен был пройти 19 марта в «Арене-2000». Об этом 76.RU сообщили на кассе площадки, где планировалось проведение мероприятия:

«Дискотеки „Слово пацана“ не будет. Причину не могу сказать».

Как уточнили на кассе, «Арена-2000» не занималась продажей билетов на концерт. Соответственно, по вопросам о возврате средств следует обратиться к продавцам, у которых были приобретены билеты.

По данным на 6 марта, большинство мест в зале на дискотеку было раскуплено. Билеты стоили от 2 до 5 тысяч рублей. Самые бюджетные — сидячие места в отдалении зала.

«Это масштабное музыкальное шоу мирового уровня, вдохновленное популярным сериалом „Слово пацана“ (18+), признанным лучшим российским сериалом 2023 года. Ведущий программы — Лев Зулькарнаев (одна из главных ролей в одноименном сериале „Слово пацана“ — Зима). Шоу обещает стать незабываемым музыкальным путешествием, наполненным энергией и приятными воспоминаниями», — обещали организаторы.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — это сериал о казанских подростках в 1980–1990-е годы, его автор — режиссер Жора Крыжовников. Восьмисерийный проект снимали в Ярославле с марта по май и в декабре 2023 года.

Главные роли в картине исполнили звезды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Антон Васильев, а также актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

Все новости, связанные со снятым в Ярославле сериалом, можно почитать в специальном сюжете.