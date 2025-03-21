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Город Наравне с курьерами или IT-шниками? Названа реальная зарплата ярославских таксистов — обзор

Наравне с курьерами или IT-шниками? Названа реальная зарплата ярославских таксистов — обзор

Аналитики назвали средние зарплаты водителей по региону

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6 комментариев
Вакансия таксиста популярна на сайте по поиску работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВакансия таксиста популярна на сайте по поиску работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вакансия таксиста популярна на сайте по поиску работы

Источник:

Специалисты сообщили, что в Ярославской области зарплата таксистов превысила 150 тысяч рублей. К слову, по состоянию на 1 января 2025 года средняя месячная заработная плата в регионе — 64 566 рублей

За последний год на сайтах по поиску персонала работодатели выложили более 20 тысяч вакансий водителей. Это на 58% больше, чем в 2023 году.

«Доход за год увеличился на 43%», — утверждают аналитики hh.ru.

Эксперты рассказали, что водители такси требуются в основном в логистические компании и на предприятия, оказывающие услуги населению. Специалисты утверждают, что за год медианная зарплата выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тысяч рублей.

Медианная зарплата — это показатель, который делит все заработные платы на две равные части: половина работников получают больше медианы, а вторая часть — меньше этого значения.

Гибкий график является самым популярным среди таксистов. Такой формат за последний год упоминался в девяти тысячах вакансий. Кроме того, работодатели указывают графики с частичной занятостью, а также подработку для таксистов.

«При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. рублей», — объяснили специалисты в hh.ru.

Эксперты отметили, что уровень конкуренции среди водителей такси немаленький. Он составляет более 7,3 активных резюме.

«За последний месяц в регионе искали работу более 2,4 тыс. водителей такси», — рассказали в hh.ru.

Ранее аналитики рассказали, что в Ярославле вырос спрос на работников в сфере ЖКХ. За прошедший год в регионе открыли больше 700 новых вакансий.

Если вы работаете в такси, расскажите, сколько зарабатываете на самом деле. Редакция на связи в «Вконтакте» и Telegram.

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Комментарии
6
Гость
2 часа
кто не работает - тот ест, учись, студент
Гость
1 час
Вранье, чтоб 150тыс в такси заработать чистыми нужно 24 часа не вылезать из машины, а так грязными без учета бенза и комиссии агрегатора то да
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