«Заводского — по минимуму»: инженер из Ярославской области собирает диковинный транспорт своими руками

Инженер и его отец собрали целую коллекцию необычного транспорта Источник: Алексей Герасёв











Снегоход на гусеничном ходу, мотоцикл на колесах от фуры и катамаран из пенопласта. Что у всех этих предметов общего?

А то, что к их созданию приложил руку 36-летний Алексей Герасёв из Переславля-Залесского Ярославской области. Инженер Научно-исследовательского института космических и авиационных материалов начал мастерить необычные предметы еще в школьные годы, а теперь у него целая коллекция транспорта, сделанного из подручных средств.

«Собирал по книгам»

Увлечение тогда еще маленького Леши началось с мотоциклов. Подросток впервые сел на такой транспорт, когда ему еще не исполнилось и 14 лет. Вскоре у него появился собственный мотоцикл, а отец объяснил, как его ремонтировать, и научил ездить.

— После смерти дяди в гараже остался его мотоцикл. Его жена заявила, что он ей не нужен. С помощью своего отца я заинтересовался им еще в средних классах, — рассказал Алексей.

С годами интерес только усиливался. Леша всё больше времени проводил в гараже, а отец охотно поддерживал хобби сына и покупал ему мотоциклы, которые требовали ремонта.

— Я их собирал, восстанавливал, собирал обратно. Это всё было еще в старших классах школы, — рассказал Алексей.

В начале нулевых доступ к интернету был не у всех. Алексей не мог просто загуглить интересующую его информацию в поисковике. Потому в ход шли доступные источники — книги и журналы.

— У нас был сосед, у которого лежали книги по мотоциклам. Я у него их брал почитать. Раз взял, два, три, пять. Потом его мать просто мне их подарила. Это были толстые советские книжки про советские мотоциклы, их устройство, ремонт, обслуживание. На тот момент это был единственный вариант, откуда можно было взять информацию, — поделился воспоминаниями Алексей.

Так выглядит трехколесник, который Алексей собирал с нуля Источник: Алексей Герасёв











Первое изобретение — трехколесник

Леша взрослел, окончил школу и поступил в университет. Пошел учиться на инженера по специальности «информационные системы и технологии». В это время решил собрать трехколесник — мотоцикл на огромных камерах от грузовика.

— Был журнал «Моделист-конструктор», который выписывал еще мой отец. В них подобных конструкций было довольно много. Что-то мне приглянулось, и очень хотелось повторить, — рассказал Алексей.

Работы предстояло много. Чтобы собрать конструкцию, нужны было время и деньги.

— Изначально это был серийный мотоцикл, сзади к нему был приварен мост от «Москвича». Колеса были переделаны из мотоциклетных на более широкие, чтобы можно было усадить камеры от КАМАЗа. Снаружи это всё было стянуто транспортерной лентой, которая дополнительно служила грунтозацепами. От стандартной передней вилки там только «перья». Всё остальное сварено и сделано собственноручно. Сзади усиливалась рама для постановки моста, — рассказал инженер.

На сборку трехколесника ушло несколько лет Источник: Алексей Герасёв











За это время студент успел закончить другой трехколесник — подарок друга его отца.

— Пока я делал свой основной, друг отца подарил нам, скажем так, свой недоделанный. У которого была рама с двигателем, но не было колес. Спереди на нём была сломанная лыжа. И оказалось, что его доделать было проще на тот момент, чем доделать свой. В результате получилось, что изначально я довел до ума подаренный, и только спустя несколько лет доделал то, что хотел с нуля сделать сам, — пояснил Алексей.

Этот трехколесник был начат другом отца Алексея Источник: Алексей Герасёв











Инженер собрал трехколесник около десяти лет назад, но иногда до сих пор на нём катается. Практически использовать его для походов в лес, например, не получится. Алексей объяснил: камеры из грузовика довольно тонкие, их легко проткнуть.

— Основное назначение было — покатушки недалеко от дома и поездки на рыбалку на озеро. По дорогам общего пользования ездить можно, но поскольку его невозможно зарегистрировать, я по ним его не эксплуатировал, дабы не отняли, — улыбнулся инженер.

Трехколесник стал развлечением для друзей Алексея Источник: Алексей Герасёв

На нём можно ездить даже зимой Источник: Алексей Герасёв

Гусеничный снегоход для поездок на озеро

Следующая идея, которой загорелся Алексей, — гусеничный снегоход. В тот момент парень уже окончил учебу и временно не работал, а потому посвятил всё свое свободное время задумке.

— У него заводских деталей было совсем по минимуму. Грубо говоря, кроме заводских деталей там больше ничего нет. Рама вообще была сделана с нуля, даже гусеница была использована не заводская, а самодельная. Двигатель на нём изначально стоял от бензогенератора, но была необходимость езды по нашему Плещееву озеру, входящему в Национальный парк, а там бензиновые двигатели под запретом. Поэтому поставил электрический. Саму батарею я собирал собственноручно из небольших отдельных элементов, — пояснил инженер.

Снегоход Алексей собрал всего за несколько месяцев Источник: Алексей Герасёв











На всё про всё ушло около ста тысяч рублей и трех месяцев работы.

— В бензиновой версии, грубо говоря, на материалы было потрачено тысяч 50–70. А когда я его переделывал на электрический, наверное, еще половина от этого, — рассказал Алексей.

С поиском необходимых деталей проблем не возникло. Материалы инженер покупал на строительных базах.

— Для того же гусеничного снегохода у него вся рама сделана из труб квадратного профиля, а они любого размера имеются на базах. Можно купить нужный метраж, отрезать, как необходимо, и соединить, — пояснил он.

Алексея буксировали на лыжах с помощью его снегохода Источник: Алексей Герасёв

«Едет тихо»

Снегоход Алексей тоже использует. И даже чаще, чем трехколесник.

— Замечательно, что едет он совершенно тихо, так как на электрическом двигателе. Можно буксировать лыжников, причем даже не одного. Единственное, из-за того, что мощность двигателя невелика, его максимальная скорость в районе 20 километров в час. А при попытке эту скорость увеличить, пробег на одном заряде страдает, скажем так. То есть это для неспешных путешествий, — пояснил Алексей.

Состояние и заряд аккумулятора инженер контролирует с помощью приложения на телефоне. У него получается делать это с помощью специальной платы, установленной на батарее.

Снегоход может развить скорость до 20 километров в час Источник: Алексей Герасёв











В коллекции Алексея и его отца есть даже водный транспорт. Инженер объяснил — это, скорее, увлечение его отца. Сейчас он пенсионер, а до этого был машинистом на местной водокачке. Мужчина всегда любил рыбалку, а по озеру нужно было на чём-то передвигаться. А потому он начал собирать катамараны.

— Из кусков пенопласта, которые между собой были склеены при помощи эпоксидной смолы. Дальше было отсечено всё лишнее, и был сделан двухкорпусный катамаран, площадка которого состояла из водостойкой бакелитовой фанеры, — рассказал Алексей.

Один из катамаранов семьи выглядит так Источник: Алексей Герасёв











Установил двигатель от газонокосилки

К созданию одного из катамаранов Алексей тоже приложил руку.

— Корпус делал отец, а вот электрический двигатель я со своего снегохода через переходники установил на «ногу», предназначенную для того, чтобы переделать мотор триммера под лодочный мотор, — пояснил он. — В магазинах отдельно продаются моторы для триммеров, которыми косят траву. И сами производители придумали специальную приставку, которая позволяет этот мотор на нее установить. А сама приставка уже с винтом для лодочного мотора. И вот я свой электродвигатель установил на эту приставку и у меня получился лодочный электромотор.

На этом коллекция отца и сына не заканчивается. За годы накопилось множество катамаранов: больших, маленьких, парусных, моторных. Не продавал Алексей и мотоциклы, которые собирал и чинил сам. Объяснил: жалко расставаться с результатами своих трудов даже за деньги.

— Также имеется огромный восстановленный токарный станок, — добавил инженер.

На буере можно скользить по льду Источник: Алексей Герасёв











«Переключился на мысли о семье»

Из недавнего: у отца с сыном появился буер для катаний на льду, а еще инженер переоборудовал обычный велосипед в электрический. Но сейчас Алексей отошел от сборки, его волнуют другие заботы — он занимается поиском будущей супруги.

— Были идеи легких летательных аппаратов, но они были довольно давно, когда я был молод. А сейчас мне стало страшно упасть. Поэтому они отложены на определенный период. Из наземного я уже много что попробовал и уже надобности не вижу больше. Сейчас я как раз переключился на мысли о семье, — признался он.

Сейчас Алексей реже что-то мастерит Источник: Алексей Герасёв











Алексей работает в Научно-исследовательском институте космических и авиационных материалов инженером испытательной лаборатории. Может показаться, что его интерес к сборке транспорта мог остыть, поскольку работа из-за своей направленности компенсирует потребность в любимом хобби. Но на деле это не так.