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Город Эксперты оценили качество жизни в российских регионах: на какое место попала Ярославская область

Эксперты оценили качество жизни в российских регионах: на какое место попала Ярославская область

Опубликован список за 2024 год

655
22 комментария
Ярославль находится далеко от лидирующих позиций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль находится далеко от лидирующих позиций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль находится далеко от лидирующих позиций

Источник:

17 февраля эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовали информацию о качестве жизни в российских регионах в 2024 году. Ярославская область занимает 29-е место в рейтинге из 85 пунктов. Информация получена по данным Росстата, Минфина, Центробанка, Казначейства и МВД России за 2023–2024 годы.

— При расчете проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — сообщили специалисты в методике исследования.

Ярославская область заняла 29-е место в рейтинге | Источник: РИА НовостиЯрославская область заняла 29-е место в рейтинге | Источник: РИА Новости

Ярославская область заняла 29-е место в рейтинге

Источник:

Ярославская область вошла в топ-30. Показатель стал больше по сравнению с 2023 годом, однако место выше занять не получилось. Балл по итогам 2024 года — 59,367, а 2023-го — 57,439. Всего в рейтинге 85 мест, где Ярославская область на 29-м. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области не учитывались из-за отсутствия данных.

Тройка лидеров держит свои позиции на протяжении нескольких лет. Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лучшими по экономическим показателям, значительно опережая другие регионы. В конце рейтинга находится Республика Тыва с показателем — 30,123. Регионы, которые заняли низкие места в рейтинге, характеризуются невысоким уровнем социально-экономического развития, отставанием по доходам населения и безработицей.

Топ-10 регионов по качеству жизни:

  1. Москва (84,085).

  2. Санкт-Петербург (83,388).

  3. Московская область (81,220).

  4. Краснодарский край (76,130).

  5. Республика Татарстан (75,062).

  6. Ленинградская область (70,206).

  7. Ростовская область (68,296).

  8. Калининградская область (67,717).

  9. Самарская область (67,029).

  10. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (66,066).

Ранее стало известно, что Ярославская область попала в топ-10 регионов по «смертности» бизнеса.

Согласны с местом в рейтинге?

Нет, в Ярославской области выше качество жизни
Надо было еще ниже
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Комментарии
22
Гость
57 минут
Курская обл. На 28м ))) особенно Суджа ....
Гость
1 час
Гордитесь и восхищайтесь! Орден губернатору и путёвку .
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