Эксперты оценили качество жизни в российских регионах: на какое место попала Ярославская область

Ярославль находится далеко от лидирующих позиций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 февраля эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовали информацию о качестве жизни в российских регионах в 2024 году. Ярославская область занимает 29-е место в рейтинге из 85 пунктов. Информация получена по данным Росстата, Минфина, Центробанка, Казначейства и МВД России за 2023–2024 годы.

— При расчете проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — сообщили специалисты в методике исследования.

Ярославская область заняла 29-е место в рейтинге Источник: РИА Новости











Ярославская область вошла в топ-30. Показатель стал больше по сравнению с 2023 годом, однако место выше занять не получилось. Балл по итогам 2024 года — 59,367, а 2023-го — 57,439. Всего в рейтинге 85 мест, где Ярославская область на 29-м. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области не учитывались из-за отсутствия данных.

Тройка лидеров держит свои позиции на протяжении нескольких лет. Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лучшими по экономическим показателям, значительно опережая другие регионы. В конце рейтинга находится Республика Тыва с показателем — 30,123. Регионы, которые заняли низкие места в рейтинге, характеризуются невысоким уровнем социально-экономического развития, отставанием по доходам населения и безработицей.

Топ-10 регионов по качеству жизни:

Москва (84,085). Санкт-Петербург (83,388). Московская область (81,220). Краснодарский край (76,130). Республика Татарстан (75,062). Ленинградская область (70,206). Ростовская область (68,296). Калининградская область (67,717). Самарская область (67,029). Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (66,066).

Ранее стало известно, что Ярославская область попала в топ-10 регионов по «смертности» бизнеса.