Эксперты оценили качество жизни в российских регионах: на какое место попала Ярославская область

17 февраля эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовали информацию о качестве жизни в российских регионах в 2024 году. Ярославская область занимает 29-е место в рейтинге из 85 пунктов. Информация получена по данным Росстата, Минфина, Центробанка, Казначейства и МВД России за 2023–2024 годы.
— При расчете проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — сообщили специалисты в методике исследования.
Ярославская область вошла в топ-30. Показатель стал больше по сравнению с 2023 годом, однако место выше занять не получилось. Балл по итогам 2024 года — 59,367, а 2023-го — 57,439. Всего в рейтинге 85 мест, где Ярославская область на 29-м. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области не учитывались из-за отсутствия данных.
Тройка лидеров держит свои позиции на протяжении нескольких лет. Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лучшими по экономическим показателям, значительно опережая другие регионы. В конце рейтинга находится Республика Тыва с показателем — 30,123. Регионы, которые заняли низкие места в рейтинге, характеризуются невысоким уровнем социально-экономического развития, отставанием по доходам населения и безработицей.
Топ-10 регионов по качеству жизни:
Москва (84,085).
Санкт-Петербург (83,388).
Московская область (81,220).
Краснодарский край (76,130).
Республика Татарстан (75,062).
Ленинградская область (70,206).
Ростовская область (68,296).
Калининградская область (67,717).
Самарская область (67,029).
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (66,066).
Ранее стало известно, что Ярославская область попала в топ-10 регионов по «смертности» бизнеса.
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