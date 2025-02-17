«Пойду работать по найму»: Ярославская область попала в топ-10 худших регионов по «смертности» бизнеса

В Ярославской области закрытых коммерческих компаний оказалось больше, чем открытых Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославская область попала в топ-10 регионов по «смертности» бизнеса. Такую статистику привела группа аудиторских и консалтинговых компаний FinExpertiza. В своем исследовании авторы ссылаются на данные Федеральной налоговой службы.

Ярославская область на 8-м месте с конца

По информации аналитиков, в Ярославской области количество закрытых в 2024 году компаний на 768 единиц превысило количество открытых (открылось около тысячи фирм, закрылось примерно 1,8 тысячи). Этот результат поставил регион на 8-е место с конца в рейтинге регионов по открытию и закрытию бизнеса.

Ярославская область оказалась в десятке худших по «смертности» бизнеса Источник: finexpertiza.ru











При этом исследователи отметили, что ситуация, когда «смертность» бизнеса превышает его «рождаемость», зафиксирована на большей части страны — в 60% российских регионов. И только в 40% наблюдается обратная ситуация.

Показатели хуже, чем в Ярославской области, оказались в Новосибирской, Омской областях, Бурятии, Челябинской области, Алтайском крае, Татарстане, Ивановской области. В топ регионов, где бизнес открывали чаще, чем закрывали, попали Москва и Московская область, ДНР, Ленинградская область, Калмыкия, Дагестан, Башкортостан, Чечня, Ставропольский край и ЛНР.

Почему закрываются компании

— Большинство завершивших свою деятельность компаний были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по решению налоговых органов. Среди них 49,7% компаний было удалено из реестра по причине недостоверных сведений, то есть эти субъекты были признаны фиктивными (для них характерны массовый юридический адрес, номинальный директор, подозрительные операции, участие одного лица в создании множества юридических лиц и т. п.). В качестве недействующих были исключены из реестра 22,9% — они в течение года не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по банковскому счету. Для собственников таких предприятий существует угроза попасть в реестр дисквалифицированных лиц с лишением права на организацию новых бизнесов в течение трех лет, — отметили в FinExpertiza.

Еще 15,6% компаний закрылись по инициативе собственников. Из них 2,8% прошли через процедуру банкротства. 11,7% были исключены из реестра по причине неспособности пройти полноценную процедуру банкротства из-за отсутствия средств.

— Это новое основание, описанное в законодательстве о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. От стандартной ликвидации через банкротство его отличает то, что у должника в этом случае нет ресурсов для покрытия даже базовых расходов на банкротство. При этом ликвидация через банкротство применяется при наличии хотя бы минимальных активов или возможностей покрытия долгов, — пояснили эксперты FinExpertiza.

Причины исключения компаний из Единого государственного реестра юридических лиц Источник: finexpertiza.ru











Как сообщили в правительстве Ярославской области, по данным налоговой отчетности в 2024 году в Ярославской области было создано 1028 коммерческих организаций, а закрыто 1817 единиц. Из числа последних 1614 компаний исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (ФНС). Большинство — 784 — по причине наличия в реестре недостоверных сведений о компании, еще 644 — недействующие юрлица. 38 компаний закрыты в рамках реорганизации. При этом количество созданных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств превысило количество закрытых на 1732 единицы. В целом, по данным на середину января 2025 года, в Ярославской области числилось 50,7 тысячи малых и средних предпринимателей, более 90 тысяч самозанятых, более 3,2 тысячи предприятий и организаций промышленных видов деятельности, в том числе 273 крупных и средних.

Столько было создано и закрыто коммерческих организаций в Ярославской области, по данным правительства региона Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











Откуда столько фиктивных компаний и что с бизнес-средой в Ярославской области

По словам кандидата экономических наук и преподавателя экономического факультета ЯрГУ имени Демидова Александра Прохорова, создание фиктивных фирм — давняя традиция российской экономики, которая зародилась еще в конце 80-х годов ХХ века.

— В каждом отдельном случае свои причины. Чаще всего речь идет о дроблении бизнеса, когда фирма как бы единая, но для того, чтобы легче сдавать отчетность, меньше платить налогов, она дробится, чтобы подходить под статус малого предприятия или ИП. Статус последнего позволяет безнаказанно нанимать самозанятых и экономить на социальных начислениях, получать льготы. В каких-то случаях дробление компаний происходит из соображения безопасности. Например, для предотвращения рейдерского захвата. С 1 января этого года, насколько я знаю, сильно осложнилась жизнь и налогообложение у индивидуальных предпринимателей и ряда малых предприятий, так как часть льгот ушла. Смысл поддерживать все фиктивные юридические лица исчез. Они естественным образом схлопнулись, — пояснил Александр Прохоров.

При этом эксперт отметил, что из-за сокращения льгот, прежде всего налоговых, с этого года усложнилась жизнь даже абсолютно легального бизнеса. Поэтому вполне объяснимо, что часть добросовестных микропредприятий, индивидуальных предпринимателей осознанно приняли решение уйти с рынка.

Однако в целом к приведенной аналитиками статистике по «смертности» бизнеса ярославский экономист призвал относиться скептически, так как во многом цифры по закрытию бизнеса в регионах зависят от качества работы налоговых органов.

— В регионах, где налоговая инспекция проявляет больше рвения, выявляют больше фиктивных предприятий. А где на это махнули рукой — меньше, — объяснил он.

В Ярославской области, по мнению эксперта, среда для бизнеса имеет свои плюсы и минусы. Причем и те, и другие во многом вытекают из статуса Ярославля как довольно крупного города. Во всяком случае он больше соседних Костромы, Твери, Иваново, Вологды.

— Чем крупнее город, тем легче в нем живется и жителям, и экономике. Экономика стягивается в крупные города — это общемировая тенденция. Поэтому нашему бизнесу чуть легче, чем в мелких городах, — пояснил Александр Прохоров. — При этом в крупных городах больше и внушительных предприятий, с которыми малому бизнесу трудно конкурировать за ресурсы — прежде всего, трудовые. Люди уходят на большие заводы, в крупные фирмы, госсектор. Малый бизнес вынужден включаться в зарплатную гонку, чтобы удержать своих работников. А делать это всё сложнее. В конце концов, руководитель мелкого предприятия может принять решение о закрытии: «Пойду-ка я лучше спокойно работать по найму, не опасаясь ни уголовного преследования, ни банкротства. И буду получать стабильную зарплату».

Какие сферы деятельности предпочитает ярославский бизнес

Данные об изменении бизнес-климата в Ярославской области нашему порталу также представили аналитики сервиса «Контур. Фокус». По их информации, общее количество предприятий в Ярославской области на начало 2025 года по сравнению с 2022 годом увеличилось на 3,39% — с 59,6 до 61,5 тысячи. При этом индивидуальных предпринимателей стало больше на 16%, а вот количество юрлиц сократилось на 8%.

Больше всего новых зарегистрированных бизнесов за последние два года отмечено в сферах оптовой и розничной торговли, транспорта, строительства, рекламе. Закрытие чаще фиксировалось опять же в отраслях оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта, рекламы, а также в сферах операций с недвижимостью, разработки компьютерного программного обеспечения и консультационных услуг в данной области.

В этих сферах чаще открывают и закрывают бизнес в Ярославской области Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











Интересно, что индивидуальные предприниматели и юрлица закрепились в разных сферах ярославского бизнеса. Например, страхованием, розничной торговлей, предоставлением ветеринарных услуг, ремонтом компьютеров и бытовой техники занимаются в основном ИП. А производством табачных изделий, нефтепродуктов, напитков — юрлица.

Показатели лучше, чем раньше

Несмотря на то, что в большинстве регионов России закрытых коммерческих предприятий оказалось больше, чем открытых, в целом по стране, по информации FinExpertiza, «смертность» бизнеса снизилась по сравнению с 2023 годом на 20%: всего в 2024 году в России закрылось 203 тысячи коммерческих предприятий. Более того, это оказалась рекордно низкая цифра с 2010 года.