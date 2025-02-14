«Почему свое не пропагандируем?»: ярославский сенатор предложила отказаться от Дня святого Валентина

Наталия Косихина считает, что отечественный праздник при желании можно также раскрутить Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, предоставлено Наталией Косихиной











14 февраля сенатор от Ярославской области Наталия Косихина призвала отказаться от Дня всех влюбленных, предложив развивать отечественные праздники.

— Чем он хуже Дня всех влюбленных, который сегодня мы отмечаем, чем хуже наш [праздник]? А почему мы так не пропагандируем свое? Свой праздник, исконно русский, вот это стержневое, которое у нас есть, — рассказала в беседе с 76.RU сенатор Ярославской области Наталия Косихина.

День святого Валентина — это праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Праздник стал символом влюбленных.

Наталия Косихина напомнила, что в России существует альтернатива зимнему празднику — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По ее мнению, в этот день влюбленные могут дарить друг другу подарки, выражая чувства.

— Может, это вообще всё сделать именно 8 июля? И восьмерка, бесконечность, как символ любви. Пусть она будет бесконечной. Всегда приятные эмоции, когда человек любит и любим, — считает Наталия Косихина.

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года.

Кроме того, сенатор посчитала отличной идеей придумать свою собственную символику праздника.

— Пусть это даже может будут сердечки или какие-то фигурки, это вот всё свое, а не брать откуда-то, — предложила ярославский сенатор журналисту 76.RU.

Что известно о Наталии Косихиной Узнать Наталия Косихина родилась 7 августа 1972 года в Данилове Ярославской области. В 1991 году закончила Ярославское педагогическое училище по специальности «преподаватель начальных классов общеобразовательной школы», в 2001 году — Международный университет бизнеса и новых технологий в Ярославле по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2016 году была участником губернаторского проекта «Муниципальная команда губернатора Ярославской области», в рамках которой прошла обучение в «Международном институте менеджмента ЛИНК» по программе «эффективное управление территорией». Трудовой путь начала в 1991 году в качестве учителя начальных классов школы № 9 Данилова. Затем была директором департамента по делам молодежи в администрации Даниловского района, начальником отдела по организационной работе и муниципальной службе, первым заместителем главы администрации Данилова. В 2012–2014 годах занимала пост исполнительного директора аутсорсинговой компании «Услуга» Северной железной дороги. А в 2014 году стала главой городского поселения Данилов. С 2018 года — член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Ранее Наталия Косихина также выступала с инициативой заблокировать в России сериал «Игра в кальмара» (18+). По ее словам, обратиться к этой теме ее сподвигли обращения от людей, возмущенных тем, что демонстрируется в фильме.