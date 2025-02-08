«Я доживу до 200»: в Ярославской области две жительницы отметили 100-летний юбилей. Видео

Две жительницы Ярославской области отметили столетний юбилей Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com, мэрия Ярославля











7 февраля две жительницы Ярославской области отметили 100-летний юбилей. Одна из них живет в Рыбинске. С поздравлениями к Тамаре Мазаевой лично выехал мэр города Дмитрий Рудаков.

— Уважаемая Тамара Васильевна, примите мои самые искренние поздравления с вашим столетием! Вы живая легенда ярославской земли. Человек, чья судьба тесно переплетена с историей нашей родины, — зачитал поздравление мэр Рудаков от губернатора Ярославской области Михаила Евраева. — В этом году мы отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне и гордимся, что вы являетесь частью славного поклонения победителей. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, окруженной заботой близких. Пусть каждый новый день приносит радость и тепло!

В ответ на пламенные поздравления Тамара Васильевна решила пошутить.

Знайте, а я, пожалуй, доживу до 200 лет. Тамара Мазаева 100-летняя жительница Рыбинска

С самого начала войны, с июля 1941-го, Тамара Васильевна трудилась в тылу. Девушке было всего 16 лет. Затем 40 лет отработала на моторостроительном заводе. Заведовала подписным отделом, была председателем библиотечного совета. Активно участвовала в общественной жизни, интересовалась тем, что происходит в городе.

Рыбинской долгожительнице исполнилось 100 лет Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

«Сохранила в себе самую большую ценность — любовь»

Зое Александровне исполнилось 100 лет Источник: мэрия Ярославля











7 февраля также исполнилось 100 лет Зое Александровне Покалиной. Она родилась и выросла в деревне Княгино Костромской области. А после замужества переехала в Ярославль. В нашем городе она окончила профильные курсы и устроилась работать медсестрой в ярославскую инфекционную больницу. После перешла работать в детский дом. Там она трудилась до 75 лет.

— В начале Великой Отечественной войны Зоя Александровна строила дополнительные взлетные полосы в Буйском районе, принимала участие в рытье окопов под Рыбинском и Тутаевом. Зоя Александровна пережила труднейшие военные и послевоенные годы, сохранив в себе самую большую ценность — любовь. Она всю жизнь работала на благо своей семьи и Родины. Сегодня ярославну поддерживает большая любящая семья — дети, внуки, три правнука и правнучка, — отметили в мэрии Ярославля.