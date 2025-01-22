НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

6 м/c,

южн.

 761мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,28
EUR 103,24
Штрафуют бизнесменов
Изменится погода
Сгорели квартиры в центре
Как ростовцы отмечали величие
Как добраться до Москвы
Какие продукты подорожали
Подробности поджога «Сквера»
Проблемы со слухом из-за микронаушников
Семья погибла в пожаре
Клип врачей
Недвижимость Дома до восьми этажей: в Ярославле под застройку отдадут большой участок в спальном районе

Дома до восьми этажей: в Ярославле под застройку отдадут большой участок в спальном районе

За него уже боролись компании, но пока никто не получил

1 129
9 комментариев

В Ярославле стоит ждать нового масштабного строительства

Источник:

В Ярославле под застройку собираются отдать участок площадью 170,5 тысячи квадратных метров на улице Большой Донской в Красноперекопском районе.

— В границах территории планируется строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и иных объектов капитального строительства, — сообщили в мэрии.

На территории должны появиться жилые дома высотой до восьми этажей и вся необходимая инфраструктура. В том числе детский сад и школа. На строительство мэрия готова дать 9 лет.

Схема участка под застройку

Источник:

При этом на застройщика также ляжет ответственность за расселение оставшихся 10 квартир в доме № 5, корпус 2, на улице Батова, где в августе 2020 года прогремел взрыв газа, после чего дом признали аварийным.

Аукцион назначен на 12 февраля. Начальная цена лота — 33,5 миллиона рублей.

Напомним, что это уже не первые торги по поиску застройщика на эту площадку. Предыдущий аукцион прошел в марте 2024 года. Тогда за участок боролось несколько компаний. Победителем стала фирма «Бизант» из Питера. Она предложила за право комплексного развития территории наибольшую цену — 276 миллионов рублей. Интересно, что она же в середине марта прошлого года забрала под застройку еще один большой участок земли в Ярославле — в районе улицы Балашова в Брагине.

Однако в ситуацию вмешалась антимонопольная служба. Причиной стала жалоба от ООО «СЗ „Жилгорстрой“», которое не допустили до участия в аукционе якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих опыт участия в строительстве объектов капитального строительства. Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России посчитала, что заявка была отклонена организатором аукциона неправомерно.

В итоге заключение контракта с фирмой «Бизант» было приостановлено.

ПО ТЕМЕ
Застройка Комплексное развитие территории Аукцион Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Вы угробили стадион локомотив, вы угробили не когда зелёный Ярославль когда то он был признан зелёным городом с парками, вместо этого вы уничтожили всю зелень в Ярославле!!! Позор
Гость
1 час
Нам надоели точечные застройки, г Ярославля, постройте нормальную больницу для людей, постройте социальную инфраструктуру то есть парки озеленение районов??? В каком месте Красноперекопского и Фрунзенского района есть нормальный парк??? Или нормальная больница а не загон из фанерной коробки???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление