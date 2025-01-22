Дома до восьми этажей: в Ярославле под застройку отдадут большой участок в спальном районе

В Ярославле стоит ждать нового масштабного строительства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле под застройку собираются отдать участок площадью 170,5 тысячи квадратных метров на улице Большой Донской в Красноперекопском районе.

— В границах территории планируется строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и иных объектов капитального строительства, — сообщили в мэрии.

На территории должны появиться жилые дома высотой до восьми этажей и вся необходимая инфраструктура. В том числе детский сад и школа. На строительство мэрия готова дать 9 лет.

Схема участка под застройку Источник: мэрия Ярославля

При этом на застройщика также ляжет ответственность за расселение оставшихся 10 квартир в доме № 5, корпус 2, на улице Батова, где в августе 2020 года прогремел взрыв газа, после чего дом признали аварийным.

Аукцион назначен на 12 февраля. Начальная цена лота — 33,5 миллиона рублей.

Напомним, что это уже не первые торги по поиску застройщика на эту площадку. Предыдущий аукцион прошел в марте 2024 года. Тогда за участок боролось несколько компаний. Победителем стала фирма «Бизант» из Питера. Она предложила за право комплексного развития территории наибольшую цену — 276 миллионов рублей. Интересно, что она же в середине марта прошлого года забрала под застройку еще один большой участок земли в Ярославле — в районе улицы Балашова в Брагине.

Однако в ситуацию вмешалась антимонопольная служба. Причиной стала жалоба от ООО «СЗ „Жилгорстрой“», которое не допустили до участия в аукционе якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих опыт участия в строительстве объектов капитального строительства. Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России посчитала, что заявка была отклонена организатором аукциона неправомерно.