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Город «Температурный режим будет весенним»: в МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославле

«Температурный режим будет весенним»: в МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославле

Публикуем прогноз

1 300
2 комментария

МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в ночь на 19 января

Источник:

В ближайшие часы 18 января в Ярославской области ухудшится погода. экстренное предупреждение с прогнозом выпустили в МЧС и Министерстве региональном безопасности.

— По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 18:00 18 января до 06:00 19 января местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, — указано в сообщении спасателей.

В такую погоду увеличиваются риски повреждения или обрыва проводов, нарушений в работе транспорта, обрушений крыш или слабоукрепленных конструкций.

— В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — напомнили в Министерстве региональной безопасности.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков погоду в Центральной России определяет циклонический вихрь.

Погода в ночь перед Крещением

Центральную Россию продолжит согревать атлантический воздух. Ожидаются небольшие дожди вперемешку со снегом.

— Температурный режим будет вполне весенним — днем 0… +5 °C, в воскресенье — на градус-другой прохладнее, — указано в центре «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 19 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура 0… -2 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

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Комментарии
3
Гость
40 минут
Неужели, неужели это снова непогода, И не вьюги, не метели, сыплет дождик в январе. Почему в начале года нет печальнее исхода?- Потому что снова лужи вместо льдинок во дворе. Не купаться нам в сугробах, не плутать в кривых дорогах, Будем прыгать через лужи, через лужи в феврале.
Гость
1 час
Не потопли бы хоть, верущие эти, лед сверху водой залит.
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