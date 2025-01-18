«Температурный режим будет весенним»: в МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославле

МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в ночь на 19 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ближайшие часы 18 января в Ярославской области ухудшится погода. экстренное предупреждение с прогнозом выпустили в МЧС и Министерстве региональном безопасности.

— По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 18:00 18 января до 06:00 19 января местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, — указано в сообщении спасателей.

В такую погоду увеличиваются риски повреждения или обрыва проводов, нарушений в работе транспорта, обрушений крыш или слабоукрепленных конструкций.

— В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — напомнили в Министерстве региональной безопасности.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков погоду в Центральной России определяет циклонический вихрь.

Погода в ночь перед Крещением

Центральную Россию продолжит согревать атлантический воздух. Ожидаются небольшие дожди вперемешку со снегом.

— Температурный режим будет вполне весенним — днем 0… +5 °C, в воскресенье — на градус-другой прохладнее, — указано в центре «Фобос».