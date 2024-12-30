В Ярославле будут штрафовать за запуск салютов

В мэрии Ярославля напомнили о правилах запуска фейерверков. Зажигать пиротехнику в городе можно в строго отведенных местах.
— Определены места, где можно запускать праздничные салюты и петарды. Напомним, использование пиротехники во дворах запрещено! — предупредили в пресс-службе мэрии 29 декабря.
Какие штрафы за запуск салютов:
за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей;
если запуск фейерверка привел к возникновению пожара либо повреждению чужого имущества, причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
В случае, если запуск салюта повлек по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровья, грозит уголовная ответственность.
— Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, возможно с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, — отметили в мэрии.
Желающие смогут запустить фейерверк на 12 городских площадках. Ранее мы публиковали список адресов.