НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

5 м/c,

ю-з.

 747мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Город В Ярославле будут штрафовать за запуск салютов

В Ярославле будут штрафовать за запуск салютов

В мэрии напомнили о правилах безопасности

543
5 комментариев

В Ярославле будут штрафовать за неправильный запуск салютов

Источник:

В мэрии Ярославля напомнили о правилах запуска фейерверков. Зажигать пиротехнику в городе можно в строго отведенных местах.

— Определены места, где можно запускать праздничные салюты и петарды. Напомним, использование пиротехники во дворах запрещено! — предупредили в пресс-службе мэрии 29 декабря.

Какие штрафы за запуск салютов:

  • за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей;

  • если запуск фейерверка привел к возникновению пожара либо повреждению чужого имущества, причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

В случае, если запуск салюта повлек по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровья, грозит уголовная ответственность.

— Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, возможно с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, — отметили в мэрии.

Желающие смогут запустить фейерверк на 12 городских площадках. Ранее мы публиковали список адресов.

ПО ТЕМЕ
Новый год Фейерверк Салют Штраф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Надо бороться не со следствием,..а с причиной ! Давно бы вынесли запрет на продажу Петард, Бомбочек и Фейерверков в ларьках и магазинах города.
Гость
25 минут
И за неправильную парковку? Ох уж эти сказочники... Пока генерал за спиной лично не стоит, только враньё.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление