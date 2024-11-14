Придется ли ярославцам в обязательном порядке ставить у себя датчики газа: ответ «Газпрома»

В «Газпроме» разъяснили ситуацию с установкой датчиков газа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В октябре прошла волна сообщений в соцсетях, предупреждающих, что с 1 ноября все россияне должны будут ставить у себя в квартирах газоанализаторы — приборы, которые подают сигналы об утечке бытового газа и автоматически отключают его подачу в случае ЧП.

— Плюс 3500 в платежках за ЖКХ, — писали в пабликах.

Объясняли это принятием нового закона.

Как на самом деле

Однако оказалось, что такая информация недостоверна. Проект закона, обязывающий жителей многоквартирных домов устанавливать датчики газа, действительно, вносился в Госдуму еще в 2022 году. Его авторы видели приборы единственной профилактикой взрывов в домах. Стоимость самих приборов (в среднем от 2 до 4 тысяч рублей), их установки и обслуживания предлагалось включить в тариф за газ. Также звучал вариант оснащения дома приборами во время капремонта за счет собранных на него средств.

Но окончательное решение по вопросу до сих пор не принято.

— Никаких обязательных требований для потребителей-физлиц по установке газоанализаторов сейчас нет, — прокомментировали порталу 76.RU в компании «Газпром газораспределение Ярославль».

Однако согласно Своду правил 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» весь жилой фонд, построенный после 6 июня 2019 года в России, должен быть оснащен системами контроля загазованности. Правда, это забота не жильцов, а застройщиков. Подразумевается, что установка такой системы должна предусматриваться еще на стадии проектирования дома. Исключением из этого правила были индивидуальные жилые дома. Но с 20 января 2023 года требование распространили и на них.

Повторим, что для владельцев жилья, введенного в эксплуатацию раньше указанных выше сроков, никакой обязанности ставить газоанализаторы пока не существует. Но газовщики настойчиво рекомендуют сделать это добровольно, так как речь идет о безопасности.

— Такой прибор поможет своевременно обнаружить превышение максимально допустимой концентрации природного или угарного газа в помещении и оперативно предотвратить возникновение ЧП. Существуют приборы газового контроля, которые при обнаружении утечки подают световой и звуковой сигнал, а также модели с клапаном-отсекателем, которые автоматически перекрывают подачу газа, — пояснили в «Газпром газораспределение Ярославль».

Купить такой прибор человек должен за свой счет. А вот за установкой нужно обратиться в газораспределительную организацию. В Ярославле это всё тот же «Газпром газораспределение Ярославль».

Но есть одно но…

Вопрос об обязательности установки газовых датчиков окончательно не закрыт. В сентябре 2024 года агентство «РИА Новости» сообщило, что Минстрой России концептуально поддержал предложение депутатов Госдумы об установке в жилых домах, оборудованных газовым оборудованием, газоанализаторов метана и угарного газа. И в настоящее время решается вопрос об источниках финансирования и определении категорий потребителей, для которых подобные приборы могут стать обязательными.

Напомним, недавно ярославцы пожаловались на новую строчку в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги — техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Мы узнали, насколько правомерны эти сборы средств.