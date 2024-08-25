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Заброшенный микрорайон
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Город Дома зарастают травой и кустами: ярославец показал, как выглядит микрорайон-призрак на окраине города

Дома зарастают травой и кустами: ярославец показал, как выглядит микрорайон-призрак на окраине города

Публикуем 15 кадров заброшенного ЖК «Новый Ярославль»

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4 комментария

Так сейчас выглядит недостроенный микрорайон «Новый Ярославль»

Ярославец Михаил Костров показал, как выглядит микрорайон-призрак у границы города. Речь идет о недостроеннлм и заброшенном почти 10 лет назад ЖК «Новый Ярославль» рядом с Дзержинским районом. Его начали возводить в 2014 году. Проект активно рекламировали власти и сам застройщик — ярославская компания «Руф Стайл Констракшен». Микрорайон позиционировался как бюджетное жилье. Цена за квадратный метр была довольно низкой даже по тем временам — 35 тысяч крублей. Участок относился к Ярославскому району, но его собирались присоединить к Ярославлю.

ЖК должен был состоять из несколько десятков домов высотой в 3–4 этажа, выполненных в стиле неоклассицизм. Квартиры в них предполагались площадью от 17 до 130 квадратных метров.

Застройщику удалось привлечь 240 дольщиков, вложивших в стройку свои деньги. Первые дома должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. Однако, едва начавшись, стройка забуксовала и вскоре остановилась совсем. Гендиректор компании-застройщика Руслан Селезнев попал под следствие. Его обвинили в том, что полученные от дольщиков и банка деньги он использовал на личные нужды — а это около 400 миллионов рублей.

Сам микрорайон вместе с огромным участком земли вокруг в 2024 году отдали под комплексную застройку краснодарской компании.

Дорога к постройкам заросла кустами

Вокруг поле травы

Недострям уже 10 лет

Будущим новоселам обещали комфортное и бюджетное жилье

Дома планировались высотой в 3-4 этажа

Стройка почтиразу застопорилась

Теперь здесь стоит несколько заброшек

Десятки дольщиков остались ни с чем

Микрорайон выглядит апокалипсически

На территрии брошен мусор

Здесь могли бы жить люди

Но район пустует

Недостроенные здания ветшают

Микрорайон так и не стал жилым

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Микрорайон Недострои
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Комментарии
4
Гость
25 августа 2024, 20:29
Чернобыль или Припять?
Гость
25 августа 2024, 20:29
Нужны индивидуальные жилые дома на своем большом участке земли со всеми удобствами и инфраструктурой. Пора прекращать строительство человейников.
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