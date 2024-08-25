Дома зарастают травой и кустами: ярославец показал, как выглядит микрорайон-призрак на окраине города

Так сейчас выглядит недостроенный микрорайон «Новый Ярославль» Источник: Михаил Костров / Vk.com











Ярославец Михаил Костров показал, как выглядит микрорайон-призрак у границы города. Речь идет о недостроеннлм и заброшенном почти 10 лет назад ЖК «Новый Ярославль» рядом с Дзержинским районом. Его начали возводить в 2014 году. Проект активно рекламировали власти и сам застройщик — ярославская компания «Руф Стайл Констракшен». Микрорайон позиционировался как бюджетное жилье. Цена за квадратный метр была довольно низкой даже по тем временам — 35 тысяч крублей. Участок относился к Ярославскому району, но его собирались присоединить к Ярославлю.

ЖК должен был состоять из несколько десятков домов высотой в 3–4 этажа, выполненных в стиле неоклассицизм. Квартиры в них предполагались площадью от 17 до 130 квадратных метров.

Застройщику удалось привлечь 240 дольщиков, вложивших в стройку свои деньги. Первые дома должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. Однако, едва начавшись, стройка забуксовала и вскоре остановилась совсем. Гендиректор компании-застройщика Руслан Селезнев попал под следствие. Его обвинили в том, что полученные от дольщиков и банка деньги он использовал на личные нужды — а это около 400 миллионов рублей.

Сам микрорайон вместе с огромным участком земли вокруг в 2024 году отдали под комплексную застройку краснодарской компании.

Дорога к постройкам заросла кустами Источник: Михаил Костров / Vk.com











Вокруг поле травы Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Недострям уже 10 лет Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Будущим новоселам обещали комфортное и бюджетное жилье Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Дома планировались высотой в 3-4 этажа Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Стройка почтиразу застопорилась Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Теперь здесь стоит несколько заброшек Источник: Михаил Костров / Vk.com











Десятки дольщиков остались ни с чем Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Микрорайон выглядит апокалипсически Источник: Михаил Костров / Vk.com











На территрии брошен мусор Источник: предоставлено Михаилом Костровым











Здесь могли бы жить люди Источник: Михаил Костров / Vk.com











Но район пустует Источник: Михаил Костров / Vk.com











Недостроенные здания ветшают Источник: Михаил Костров / Vk.com









