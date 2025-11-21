Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Иногда от одной только фотографии во рту начинает вязать Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ноябрь считается самым разгаром сезона хурмы. С одной стороны, всё реже встречаются недозревшие и слишком вяжущие ягоды, с другой — они еще не успели превратиться в потекшую размазню. А значит, самое время наесться хурмы так, чтобы еще несколько месяцев о ней не вспоминать. Но перед этим не помешает узнать, сколько хурмы в день можно съесть и кому ее нельзя вообще. Чем полезна хурма Главная (но не единственная) ценность хурмы — антиоксиданты, которые в этих ягодах содержатся в большом количестве. Это и укрепляющий иммунитет бета-каротин (его в хурме даже больше, чем в моркови и тыкве), и поддерживающий здоровье витамин А, и знаменитый витамин С, который в комплексе с витаминами группы В стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусам и бактериям. — Также в хурме содержится витамин Р, который в сочетании с аскорбиновой кислотой благотворно влияет на сосуды, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это улучшает кровоток и является отличной профилактикой атеросклероза.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, у хурмы разнообразный микроэлементный состав. Например, она содержит магний. Он нормализует работу сердечной мышцы, благотворно действует на нервную систему, улучшает усвоение других полезных веществ. Также в составе хурмы есть калий, способствующий выводу избытка воды из организма, что полезно для людей, склонных к повышению артериального давления. — Хурма отвечает за иммунитет, — подытоживает диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет. Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Сколько хурмы можно съесть за день По словам Тамары Крамчениновой, чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день. Но в этом вопросе важно учитывать, сколько простых сахаров вы съедаете за день. В среднем хурма весит около 250 граммов, а ее калорийность варьируется в диапазоне от 150 до 220 ккал (у более мелких сортов, понятное дело, меньше), так и получается, что объедаться хурмой — развлечение так себе. Кому нельзя есть хурму Врачи не рекомендуют есть хурму во время обострения хронических заболеваний пищеварительного тракта. Также ее лучше обходить стороной людям с проблемами с камнеобразованием в почках, так как у хурмы есть мочегонный эффект. Запретным плодом она является и для детей до трех лет. Но одними противопоказаниями этот список не ограничивается. — Любители хурмы и других вяжущих ягод и фруктов рискуют «вырастить волокнистый камень» в желудке — так называемый фитобезоар, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Они бывают такими, что заполняют всю полость: «запирают» вход и выход из него. Они образуются из-за употребления в пищу кожуры ягод и фруктов с большим содержанием танина — вяжущего вещества. У меня, кстати, была пациентка с фитобезоаром от хурмы. Она просто на даче сидела и ела хурму килограммами. Думали, опухоль, а оказалось, что это безоар. Его эндоскописты убирали.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке. Около 70% всех встречающихся безоаров — фитобезоары. Они состоят из непереваренных частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура и семена. Клинические проявления при наличии безоара не характерны, а могут отсутствовать вовсе. Жалобы больных варьируются от ощущения тяжести в желудке до сильнейших болей, сопровождающихся рвотой. Можно ли есть хурму при сахарном диабете Категорических противопоказаний по части хурмы для диабетиков нет. Но это не значит, что ей можно объедаться, будьте осторожны и знайте меру — 50–100 граммов хурмы в день. Для большей уверенности можно проконсультироваться с врачом. Всё дело в том, что в хурме довольно много углеводов, четверть от общего количества которых приходится на глюкозу и фруктозу. При этом у хурмы невысокий гликемический индекс. Связано это с тем, что в ней много танинов, которые замедляют всасывание питательных веществ, в том числе и углеводов. Больше всего танинов в менее зрелых ягодах, поэтому диабетикам рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на них. Потому что так и глюкоза в крови повышаться будет плавнее, и сахаров в таких ягодах содержится меньше, чем в зрелых, зато много пищевых волокон, что полезно для диабетиков и людей, склонным к набору веса.