Еда Обзор Тирамису с блинами и ягодный пирог: ярославцы раскрыли фирменные рецепты десертов

Тирамису с блинами и ягодный пирог: ярославцы раскрыли фирменные рецепты десертов

Публикуем гастрономические шедевры горожан

4 578
Выглядит роскошно! | Источник: читатели 76.RUВыглядит роскошно! | Источник: читатели 76.RU
Выглядит роскошно!
Источник:
читатели 76.RU

Приготовление вкусностей — идеальное развлечение на длинных выходных. Мы попросили подписчиков 76.RU во «ВКонтакте» поделиться с нами секретами любимых блюд, чтобы собрать книгу ярославских рецептов. Начнём сразу со сладкого! Первая глава посвящена десертам.

Блинный торт «Тирамису»

Главное — дать торту пропитаться | Источник: читатель 76.RUГлавное — дать торту пропитаться | Источник: читатель 76.RU
Главное — дать торту пропитаться
Источник:
читатель 76.RU

Ингредиенты:

  • блины 12–15 шт.;

  • растворимый кофе 2 чайные ложки;

  • молоко 50 мл;

  • сметана густая 500 г;

  • сахарная пудра 150 г;

  • какао-порошок для сервировки.

Взбейте сметану с сахарной пудрой для приготовления крема. Добавьте в кофе столовую ложку кипятка, тщательно перемешайте и разбавьте получившуюся смесь тёплым молоком. Смажьте блин кофейной пропиткой, после этого распределите по нему сметанный крем. Повторите операцию со всеми оставшимися блинами. После того, как смазан верхний блин, через сито посыпьте торт какао-порошком. Оставьте получившееся блюдо в холодильнике на несколько часов. Готово! Пора пробовать и наслаждаться результатом.

Шоколадные кексы с жидкой начинкой

Шоколадные кексы приготовятся в духовке за считаные минуты | Источник: Алёна ПолитиковаШоколадные кексы приготовятся в духовке за считаные минуты | Источник: Алёна Политикова
Шоколадные кексы приготовятся в духовке за считаные минуты
Источник:
Алёна Политикова

Ингредиенты:

  • горький шоколад 100 г;

  • куриные яйца 3 шт.;

  • сливочное масло 50 г;

  • сахар 50 г;

  • мука 75 г.

Растопите шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте массу до однородного состояния, после дайте ей остыть. Затем взбивайте яйца с сахаром до увеличения в объёме. Просейте муку в яичный крем и смешайте все с помощью миксера. Добавьте туда шоколадную смесь, взбейте все венчиком. Смажьте формы сливочным маслом, заполните их на три четверти. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кексы в течение восьми минут. Приятного аппетита!

Ягодный пирог

Для этого рецепта можно использовать любые ягоды | Источник: Анастасия ДедюлинаДля этого рецепта можно использовать любые ягоды | Источник: Анастасия Дедюлина

Для этого рецепта можно использовать любые ягоды

Источник:
Анастасия Дедюлина

Ингредиенты:

  • маргарин 70 г;

  • сахар 250 г;

  • разрыхлитель 1 чайная ложка;

  • цедра лимона;

  • сметана 250 г;

  • яйца 3 шт.;

  • мука 300–400 г;

  • ягоды на выбор.

Разотрите маргарин с сахаром, добавьте в смесь щепотку соли, разрыхлитель и измельченную цедру. Добавьте муку, сметану и яйца, тщательно все перемешайте. Смажьте форму растительным маслом и залейте туда тесто. После этого можно выложить на пирог ягоды. Разогрейте духовку до 200 градусов и оставьте форму внутри на 30 минут. После того, как на пироге появится румяная корочка, смело доставайте пирог и пробуйте.

А в нашем Telegram-канале ищите рецепты блюд из тыквы.

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
