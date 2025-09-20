Надоела шарлотка? Диетолог из Ярославля поделилась необычными рецептами десертов из яблок

Яблоки есть почти у каждого на кухне, но далеко не все знают, какие вкусные десерты из них могут получиться. На самом деле, доступный круглый год фрукт может разнообразить рацион и при этом принести пользу для здоровья.
Мы поинтересовались у диетолога из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгении Жариковой, какие десерты можно приготовить из яблок. Эксперт поделилась шестью необычными вариантами.
По словам специалиста, яблоки являются ценным источником витаминов и минералов, содержат клетчатку, антиоксиданты и фитохимикаты, способствующие укреплению организма. Фрукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует работу желудочно-кишечного тракта благодаря высокому содержанию пищевых волокон.
Диетолог рассказала об основных витаминах, содержащихся в яблоках:
Витамин С: укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.
Витамин A: важен для зрения, кожи и иммунной системы.
Витамин B6: участвует в обмене веществ и поддерживает нервную систему.
Фолиевая кислота: необходима для нормального функционирования клеток.
Биотин: улучшает состояние волос, ногтей и кожи.
Кроме того, как утверждает эксперт, яблоки богаты минералами, такими как калий, магний, железо и кальций, важными для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.
Однако фрукт можно есть не всем. По словам специалиста, некоторым людям стоит ограничить потребление или вовсе отказаться от яблок. К таким категориям относятся:
люди с заболеваниями желудка (гастрит, язва);
пациенты с сахарным диабетом (важно учитывать гликемический индекс фруктов);
аллергики (особенно при индивидуальной непереносимости яблок);
те, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.
При наличии хронических заболеваний консультация врача обязательна перед введением яблок в рацион питания.
Диета на одних яблоках. Мнение эксперта
Диета, состоящая исключительно из яблок, по словам диетолога, является экстремальной и потенциально опасной. Она способна привести к следующим последствиям:
дефицит питательных веществ, необходимых организму (белков, жиров, углеводов);
нарушение баланса электролитов и обезвоживание;
риск развития авитаминоза и дефицита микроэлементов;
ухудшение состояния зубов и эмали;
повышенный риск возникновения гастрита и проблем с пищеварительной системой.
Подобная монодиета должна проводиться кратковременно и под строгим контролем врача-диетолога, иначе возможны серьезные последствия для здоровья.
Рецепты десертов из яблок от диетолога
1. Запеченные яблоки с корицей и медом
Последовательность приготовления.
Разрежьте яблоко пополам, удалите сердцевину.
Посыпьте небольшим количеством корицы и добавьте немного меда внутрь каждой половинки.
Запекайте в духовке около 20 минут при температуре 180 градусов.
2. Яблочные чипсы
Порядок приготовления.
Тонко нарежьте яблоки кольцами.
Положите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте при низкой температуре (около 100 градусов) в течение часа-двух до хрустящей консистенции.
3. Творожная запеканка с яблоками
Последовательность рецепта.
Смешайте творог, яйцо, манную крупу и щепотку ванили.
Добавьте нарезанные кубиками яблоки.
Выпекайте в духовке примерно полчаса при температуре 180 градусов.
4. Зеленый смузи с яблоком
Порядок приготовления напитка.
Взбейте блендером зеленое яблоко, огурец, шпинат и полстакана воды.
Для сладости можно добавить стевию или немного натурального йогурта.
Стевия — это многолетнее растение семейства Астровые. Используется в продуктах питания и напитках как сахарозаменитель. Растение можно употреблять людям с диабетом и ожирением, так как оно не повышает уровень сахара в крови.
5. Пирог с яблоками и овсянкой
Последовательность приготовления.
Нарежьте яблоки дольками и выложите на дно формы.
Залейте смесью из перемолотых овсяных хлопьев, яиц, молока и небольшого количества кокосового масла.
Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.
6. Салат с яблоком и сельдереем
Порядок приготовления.
Натрите свежее яблоко и стебель сельдерея.
Добавьте горсть грецких орехов и чайную ложку лимонного сока.
Перемешайте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.
Помните, любые изменения в питании лучше согласовывать с врачом или специалистом по питанию, чтобы избежать негативных последствий для вашего здоровья.