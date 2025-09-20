Надоела шарлотка? Диетолог из Ярославля поделилась необычными рецептами десертов из яблок

Специалист рассказала, какие витамины содержатся в яблоках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яблоки есть почти у каждого на кухне, но далеко не все знают, какие вкусные десерты из них могут получиться. На самом деле, доступный круглый год фрукт может разнообразить рацион и при этом принести пользу для здоровья.

Мы поинтересовались у диетолога из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгении Жариковой, какие десерты можно приготовить из яблок. Эксперт поделилась шестью необычными вариантами.

По словам специалиста, яблоки являются ценным источником витаминов и минералов, содержат клетчатку, антиоксиданты и фитохимикаты, способствующие укреплению организма. Фрукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует работу желудочно-кишечного тракта благодаря высокому содержанию пищевых волокон.

Диетолог рассказала об основных витаминах, содержащихся в яблоках:

Витамин С: укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.

Витамин A: важен для зрения, кожи и иммунной системы.

Витамин B6: участвует в обмене веществ и поддерживает нервную систему.

Фолиевая кислота: необходима для нормального функционирования клеток.

Биотин: улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Кроме того, как утверждает эксперт, яблоки богаты минералами, такими как калий, магний, железо и кальций, важными для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

Однако фрукт можно есть не всем. По словам специалиста, некоторым людям стоит ограничить потребление или вовсе отказаться от яблок. К таким категориям относятся:

люди с заболеваниями желудка (гастрит, язва);

пациенты с сахарным диабетом (важно учитывать гликемический индекс фруктов);

аллергики (особенно при индивидуальной непереносимости яблок);

те, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.

При наличии хронических заболеваний консультация врача обязательна перед введением яблок в рацион питания.

Диета на одних яблоках. Мнение эксперта

Диета, состоящая исключительно из яблок, по словам диетолога, является экстремальной и потенциально опасной. Она способна привести к следующим последствиям:

дефицит питательных веществ, необходимых организму (белков, жиров, углеводов);

нарушение баланса электролитов и обезвоживание;

риск развития авитаминоза и дефицита микроэлементов;

ухудшение состояния зубов и эмали;

повышенный риск возникновения гастрита и проблем с пищеварительной системой.

Подобная монодиета должна проводиться кратковременно и под строгим контролем врача-диетолога, иначе возможны серьезные последствия для здоровья.

Рецепты десертов из яблок от диетолога

1. Запеченные яблоки с корицей и медом

Последовательность приготовления.

Разрежьте яблоко пополам, удалите сердцевину.

Посыпьте небольшим количеством корицы и добавьте немного меда внутрь каждой половинки.

Запекайте в духовке около 20 минут при температуре 180 градусов.

2. Яблочные чипсы

Порядок приготовления.

Тонко нарежьте яблоки кольцами.

Положите на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте при низкой температуре (около 100 градусов) в течение часа-двух до хрустящей консистенции.

3. Творожная запеканка с яблоками

Последовательность рецепта.

Смешайте творог, яйцо, манную крупу и щепотку ванили.

Добавьте нарезанные кубиками яблоки.

Выпекайте в духовке примерно полчаса при температуре 180 градусов.

4. Зеленый смузи с яблоком

Порядок приготовления напитка.

Взбейте блендером зеленое яблоко, огурец, шпинат и полстакана воды.

Для сладости можно добавить стевию или немного натурального йогурта.

Стевия — это многолетнее растение семейства Астровые. Используется в продуктах питания и напитках как сахарозаменитель. Растение можно употреблять людям с диабетом и ожирением, так как оно не повышает уровень сахара в крови.

5. Пирог с яблоками и овсянкой

Последовательность приготовления.

Нарежьте яблоки дольками и выложите на дно формы.

Залейте смесью из перемолотых овсяных хлопьев, яиц, молока и небольшого количества кокосового масла.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.

6. Салат с яблоком и сельдереем

Порядок приготовления.

Натрите свежее яблоко и стебель сельдерея.

Добавьте горсть грецких орехов и чайную ложку лимонного сока.

Перемешайте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.