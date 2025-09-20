НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Надоела шарлотка? Диетолог из Ярославля поделилась необычными рецептами десертов из яблок

Надоела шарлотка? Диетолог из Ярославля поделилась необычными рецептами десертов из яблок

Эксперт также рассказала, чем фрукт полезен для здоровья

61
Специалист рассказала, какие витамины содержатся в яблоках

Специалист рассказала, какие витамины содержатся в яблоках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Яблоки есть почти у каждого на кухне, но далеко не все знают, какие вкусные десерты из них могут получиться. На самом деле, доступный круглый год фрукт может разнообразить рацион и при этом принести пользу для здоровья.

Мы поинтересовались у диетолога из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгении Жариковой, какие десерты можно приготовить из яблок. Эксперт поделилась шестью необычными вариантами.

По словам специалиста, яблоки являются ценным источником витаминов и минералов, содержат клетчатку, антиоксиданты и фитохимикаты, способствующие укреплению организма. Фрукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует работу желудочно-кишечного тракта благодаря высокому содержанию пищевых волокон.

Диетолог рассказала об основных витаминах, содержащихся в яблоках:

  • Витамин С: укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.

  • Витамин A: важен для зрения, кожи и иммунной системы.

  • Витамин B6: участвует в обмене веществ и поддерживает нервную систему.

  • Фолиевая кислота: необходима для нормального функционирования клеток.

  • Биотин: улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Кроме того, как утверждает эксперт, яблоки богаты минералами, такими как калий, магний, железо и кальций, важными для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

Однако фрукт можно есть не всем. По словам специалиста, некоторым людям стоит ограничить потребление или вовсе отказаться от яблок. К таким категориям относятся:

  • люди с заболеваниями желудка (гастрит, язва);

  • пациенты с сахарным диабетом (важно учитывать гликемический индекс фруктов);

  • аллергики (особенно при индивидуальной непереносимости яблок);

  • те, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.

При наличии хронических заболеваний консультация врача обязательна перед введением яблок в рацион питания.

Диета на одних яблоках. Мнение эксперта

Диета, состоящая исключительно из яблок, по словам диетолога, является экстремальной и потенциально опасной. Она способна привести к следующим последствиям:

  • дефицит питательных веществ, необходимых организму (белков, жиров, углеводов);

  • нарушение баланса электролитов и обезвоживание;

  • риск развития авитаминоза и дефицита микроэлементов;

  • ухудшение состояния зубов и эмали;

  • повышенный риск возникновения гастрита и проблем с пищеварительной системой.

Подобная монодиета должна проводиться кратковременно и под строгим контролем врача-диетолога, иначе возможны серьезные последствия для здоровья.

Рецепты десертов из яблок от диетолога

1. Запеченные яблоки с корицей и медом

Последовательность приготовления.

  • Разрежьте яблоко пополам, удалите сердцевину.

  • Посыпьте небольшим количеством корицы и добавьте немного меда внутрь каждой половинки.

  • Запекайте в духовке около 20 минут при температуре 180 градусов.

2. Яблочные чипсы

Порядок приготовления.

  • Тонко нарежьте яблоки кольцами.

  • Положите на противень, застеленный пергаментом.

  • Выпекайте при низкой температуре (около 100 градусов) в течение часа-двух до хрустящей консистенции.

3. Творожная запеканка с яблоками

Последовательность рецепта.

  • Смешайте творог, яйцо, манную крупу и щепотку ванили.

  • Добавьте нарезанные кубиками яблоки.

  • Выпекайте в духовке примерно полчаса при температуре 180 градусов.

4. Зеленый смузи с яблоком

Порядок приготовления напитка.

  • Взбейте блендером зеленое яблоко, огурец, шпинат и полстакана воды.

  • Для сладости можно добавить стевию или немного натурального йогурта.

Стевия — это многолетнее растение семейства Астровые. Используется в продуктах питания и напитках как сахарозаменитель. Растение можно употреблять людям с диабетом и ожирением, так как оно не повышает уровень сахара в крови.

5. Пирог с яблоками и овсянкой

Последовательность приготовления.

  • Нарежьте яблоки дольками и выложите на дно формы.

  • Залейте смесью из перемолотых овсяных хлопьев, яиц, молока и небольшого количества кокосового масла.

  • Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.

6. Салат с яблоком и сельдереем

Порядок приготовления.

  • Натрите свежее яблоко и стебель сельдерея.

  • Добавьте горсть грецких орехов и чайную ложку лимонного сока.

  • Перемешайте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.

Евгения Жарикова

Помните, любые изменения в питании лучше согласовывать с врачом или специалистом по питанию, чтобы избежать негативных последствий для вашего здоровья.

Евгения Жарикова

диетолог
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
