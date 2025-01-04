Вкусно, как у бабушки: порадуйте близких вкуснейшими кавказскими сладостями. Топ-3 рецепта

Разогрейте духовку до 180 °C.

В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования пены и увеличения объема в 2–3 раза.

Аккуратно добавьте туда просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли. Перемешайте с помощью лопатки или венчика, чтобы не нарушить структуру теста.

Вылейте тесто в форму диаметром около 24 см, предварительно смазанную маслом или выложенную пергаментной бумагой.

Выпекайте около 25–30 минут, до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

После выпекания остудите корж и извлеките из формы. Повторите эти действия и испеките еще три коржа. Если хотите высокий торт, то можете сделать больше коржей.

После приготовим крем. В небольшой миске залейте желатин холодной водой (100 мл) и оставьте на 20–30 минут для разбухания.

В отдельной кастрюле нагрейте молоко с сахаром и желтками, перемешивая, до полного растворения сахара.

Как только смесь начнет закипать, уменьшите огонь и добавьте разбухший желатин. Ингредиенты хорошо перемешайте и доведите до полного растворения желатина. Дайте смеси немного остыть.

В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков, затем аккуратно введите их в остывшую молочно-желтковую смесь. Если используете ванильный сахар, добавьте его на этом этапе. Получившийся мусс охладите в течение 15–20 минут.

Основные этапы сделаны. Далее можно начать собирать торт. Остуженный бисквитный корж нарежьте на две равные части или оставьте целым — на ваше усмотрение. Промажьте каждый слой коржа кремом. Распределите его равномерно по всей поверхности коржа.

Уберите торт в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь) для полного застывания и пропитки.