Вкусно, как у бабушки: порадуйте близких вкуснейшими кавказскими сладостями. Топ-3 рецепта

Домашние сладости идеально подходят для того, чтобы порадовать близких и создать дома уютную атмосферу.
В этом материале публикуем рецепты трех самых популярных кавказских десертов. Если вы не знаете, как удивить своих родных, попробуйте приготовить что-то из этого списка.
Рецепт пахлавы
Ингредиенты для теста:
500 г муки;
200 мл воды;
1 яйцо;
50 мл растительного масла;
щепотка соли.
Ингредиенты для начинки:
300 г грецких орехов (можно использовать смесь орехов — грецкие, фисташки);
100 г сахара;
1 ч. л. корицы (по желанию).
Ингредиенты для сиропа:
300 г сахара;
200 мл воды;
1 ст. л. лимонного сока;
ваниль по вкусу;
150 г растопленного сливочного масла.
В глубокой миске соедините муку и щепотку соли.
В отдельной чашке взбейте яйцо с водой и растительным маслом.
Постепенно добавляйте яичную смесь в муку, замешивая тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут.
Далее приступаем к приготовлению начинки. Измельчите грецкие орехи с сахаром и корицей (по желанию) в блендере или с помощью ножа. Начинка должна быть довольно мелкой, но не мукой.
Разделите тесто на 2–3 части. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт, стараясь сделать его максимально тонким.
Поместите первый слой теста на смазанный растопленным маслом противень.
После идет непосредственно сборка пахлавы. Смажьте первый слой теста растопленным маслом. На него равномерно распределите часть начинки. Повторяйте слои (тесто — масло — начинка), пока не использовано всё тесто и начинка. Верхний слой должен быть из теста.
Аккуратно нарежьте пахлаву на ромбики или квадраты острым ножом.
Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пахлаву 30–40 минут до золотистой корочки. В середине времени выпечки можно осторожно открыть духовку и еще раз смазать верх пахлавы маслом.
Пока пахлава запекается в духовке, займемся сиропом. В кастрюле соедините сахар, воду и лимонный сок. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока сироп не загустеет. Добавьте ваниль по вкусу и дайте немного остыть.
Готовую пахлаву сразу же полейте теплым сиропом. Дайте ей пропитаться и остыть.
Рецепт армянского торта «Птичье молоко»
Ингредиенты для бисквитного коржа:
яйца — 4 шт.;
сахар — 150 г;
мука — 120 г;
разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
щепотка соли.
Ингредиенты для мусса:
молоко (лучше сгущенное) — 500 мл;
сахар — 100 г;
желатин — 15 г;
вода (для растворения желатина) — 100 мл;
яйца — 3 шт. (желтки);
ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);
сливки (35% или более) — 200 мл.
Ингредиенты для украшения:
шоколад (им будем поливать торт) — 100 г;
какао-порошок (по вкусу);
орехи (по желанию) — для украшения.
Разогрейте духовку до 180 °C.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования пены и увеличения объема в 2–3 раза.
Аккуратно добавьте туда просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли. Перемешайте с помощью лопатки или венчика, чтобы не нарушить структуру теста.
Вылейте тесто в форму диаметром около 24 см, предварительно смазанную маслом или выложенную пергаментной бумагой.
Выпекайте около 25–30 минут, до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
После выпекания остудите корж и извлеките из формы. Повторите эти действия и испеките еще три коржа. Если хотите высокий торт, то можете сделать больше коржей.
После приготовим крем. В небольшой миске залейте желатин холодной водой (100 мл) и оставьте на 20–30 минут для разбухания.
В отдельной кастрюле нагрейте молоко с сахаром и желтками, перемешивая, до полного растворения сахара.
Как только смесь начнет закипать, уменьшите огонь и добавьте разбухший желатин. Ингредиенты хорошо перемешайте и доведите до полного растворения желатина. Дайте смеси немного остыть.
В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков, затем аккуратно введите их в остывшую молочно-желтковую смесь. Если используете ванильный сахар, добавьте его на этом этапе. Получившийся мусс охладите в течение 15–20 минут.
Основные этапы сделаны. Далее можно начать собирать торт. Остуженный бисквитный корж нарежьте на две равные части или оставьте целым — на ваше усмотрение. Промажьте каждый слой коржа кремом. Распределите его равномерно по всей поверхности коржа.
Уберите торт в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь) для полного застывания и пропитки.
После того как торт застыл, растопите шоколад на водяной бане и покройте верхнюю часть торта. Посыпьте сверху какао-порошком и украсьте орехами по желанию.
Рецепт гаты
Гата — это распространенная армянская, турецкая и азербайджанская сладость, представляющая собой выпечку с начинкой из сливочного масла и сахара либо сливочного масла и сахарной пудры.
Ингредиенты для теста:
мука — 500 г;
масло сливочное — 200 г;
сахар — 100 г;
яйцо — 1 шт.;
молоко — 100 мл;
разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
орехи грецкие — 200 г;
сахар — 100 г;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
размягченное масло — 50 г;
яйцо — 1 шт. для глазури.
В глубокой миске растопите сливочное масло и остудите его до комнатной температуры.
Добавьте к маслу сахар, ванильный сахар и яйцо. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте муку в масляную смесь, чередуя с молоком, и замесите мягкое и эластичное тесто.
Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30–60 минут.
Пока тесто застывает, приступим к приготовлению начинки. Грецкие орехи измельчите в крошку (можно использовать блендер или мелкий нож).
Перемешайте орехи с сахаром, ванильным сахаром и размягченным маслом до получения однородной массы.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выньте тесто из холодильника и раскатайте его толщиной примерно полсантиметра.
На одну половину раскатанного теста выложите ореховую начинку, оставляя края свободными. Закрутите в рулет. После притопчите тесто с начинкой, чтобы рулет получился плоским.
Взбейте яйцо и смажьте им поверхность гаты для получения золотистой корочки.
По желанию сделайте ножом несколько надрезов на поверхности для декора.
Выпекайте гату в заранее разогретой духовке 25–30 минут до золотистого цвета.
После полного охлаждения нарежьте гату на порционные кусочки.