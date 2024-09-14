Горчить не будут: 4 проверенных рецепта соленых груздей на зиму

Если не уверены, что в магазине продают те самые грузди, приготовьте их самостоятельно по нашим рецептам

С заготовками из груздей есть две основные проблемы — грибы могут горчить или окажутся не такими хрустящими, как хотелось бы. Но среди всего многообразия вариантов мы выбрали четыре проверенных рецепта груздей на зиму, которые порадуют вас вкусом в любое время года. Сохраняйте их себе и делитесь с близкими.