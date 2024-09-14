Горчить не будут: 4 проверенных рецепта соленых груздей на зиму

С заготовками из груздей есть две основные проблемы — грибы могут горчить или окажутся не такими хрустящими, как хотелось бы. Но среди всего многообразия вариантов мы выбрали четыре проверенных рецепта груздей на зиму, которые порадуют вас вкусом в любое время года. Сохраняйте их себе и делитесь с близкими.
- Как подготовить грузди к засолке
- Грузди холодного посола
- Грузди горячего посола
- Грузди в томате
- Икра из груздей
Как подготовить грузди к засолке
Свежесобранные грибы к засолке не пригодны, какой способ ни выбери. Для начала их стоит промыть и почистить.
Очистка груздей перед засолкой включает такие этапы:
Замачивание. Грибы необходимо залить чистой водой и поставить в прохладное место. 1–2 раза в день воду следует менять, чтобы грузди не закисли.
Чистка. Вымоченные грузди следует старательно помыть. Для этого лучше всего использовать щетку, но некоторые пользуются посудной губкой.
Промывка. Очищенные грибы обязательно надо ополоснуть водой, чтобы смыть остатки грязи и мусора.
Также крупные груздочки можно разрезать на части. Но обычно этого не требуется, так как по своим размерам гриб легко проходит в горлышко банки.
Теперь, когда мы это знаем, давайте перейдем непосредственно к рецептам.
Грузди холодного посола
Приготовление груздей холодным сухим посолом — старинный способ. Чтобы грибы получились вкусными и не требовали дополнительного вымачивания, следует соблюдать такие пропорции:
грузди — 1 кг;
соль — 50 г;
чеснок — 1–2 зубчика;
лист хрена — по вкусу;
укроп зонтичный — по вкусу;
лавровый лист — по желанию.
Класть в засолку перец необязательно, но многие считают, что с ним грибы будут более душистыми и пикантными. Порядок посолки:
На дно большой емкости укладываем листья хрена и укроп.
Закладываем слой грибов и присыпаем его солью и специями.
Повторяем процедуру, пока не кончатся грибы, и накрываем хреном.
Ставим грузди под гнет на 2–3 суток в прохладное место.
Сок, пущенный грибами, сливаем в отдельную емкость — он еще нужен.
Грибы раскладываем по банкам, накрываем хреном и укропом из засолки.
Заливаем грузди собственным же соленым соком под самую крышку.
В целом основной процесс приготовления закончен. Закрытые капроновыми крышками банки следует отправить в прохладное место на 40 дней — раньше пробу снимать нельзя. Такие грибы неплохо хранятся, они хрустящие и очень вкусные.
Грузди горячего посола
Засолка груздей на горячую — достаточно быстрый способ их заготовки. Конечно, это не исключает предварительную чистку и выстаивание грибов в холодной воде. Пропорции такие:
грузди — 1 кг;
вода — 1,5 л;
растительное масло — зависит от количества банок;
чеснок — 2–3 зубчика;
лавровый лист — 1–2 штуки;
перец душистый и черный горошком — по вкусу;
соль — 3 ст. л.
Важно учесть, что соль следует брать только крупного помола и не йодированную. Йод приводит к тому, что грибы темнеют. Порядок приготовления:
Специи закладываем в воду и ставим на огонь.
В рассол отправляем грибы и варим в течение 15–20 минут.
Раскладываем по баночкам и заливаем горячим рассолом.
Наливаем сверху растительное масло, чтобы создать пленку.
Грибы закрываем крышками и отправляем в холодное место. Через 2–3 дня их уже можно кушать. Такие грибочки хорошо стоят и годны к длительному хранению.
Грузди в томате
Маринованные грузди в томате — не менее интересный вариант для заготовки на зиму. Для приготовления грибов потребуется:
грузди — 7 кг;
томаты — 10 кг;
яблоки — 5 штук;
перец болгарский — 5 штук;
лук — 2 штуки;
чеснок — 3–4 зубчика;
соль, перец и сахар — по вкусу.
Овощи перед приготовлением, так же как и грибы, следует старательно промыть и почистить. Далее порядок действий такой:
Измельчаем томаты блендером и протираем полученную массу через сито, чтобы она была однородной.
Ставим томат на плиту, закладываем туда нарезанные яблоки и оставляем вариться на медленном огне.
Когда томат закипит, закладываем болгарский перец, давленный чеснок, а также соль и перец по вкусу.
Приблизительно через 5 минут все крупные ингредиенты следует извлечь из томата и отправить в мусор.
Грибы провариваем 30 минут в соленой воде. Соли надо 50 г на 1 кг груздей.
Грузди раскладываем по баночкам, заливаем готовым томатным соусом и закрываем крышками.
Банки и крышки должны быть стерильными. Такая заготовка будет стоять дольше всего. Если хранить где-нибудь в погребе, то грузди в томате могут порадовать и через пару лет.
Икра из груздей
Этот вариант заготовки на зиму отлично подходит для тех, кому надо переработать большие объемы груздей. Что хорошо, так это гибкость рецепта — можно использовать не только грузди, а сделать вкус икры более богатым за счет других видов даров леса.
Ингредиенты:
грузди — 3 кг;
лук — 750 г;
болгарский перец — 750 г;
морковь — 750 г;
помидоры — 750 г;
масло растительное — 200 г;
петрушка или кинза — пучок;
чеснок — 2–3 крупные головки;
соль, сахар — по вкусу;
лавровый лист — 2–3 шт.;
перцы горошком, черный молотый, жгучий — по желанию.
Как и во многих других рецептах, предварительно грибы подготавливаем — перебираем, очищаем. А потом грузди отвариваем. Помидоры нарезаем дольками. Далее же приступаем непосредственно к приготовлению икры:
Грибы и помидоры перекручиваем по отдельности через крупную решетку, сразу их не соединяем в одну массу.
Остальные овощи нарезаем привычным способом и обжариваем их по отдельности на сковороде. Можно одновременно, если конфорок хватает.
Наливаем на дно большой кастрюли немного масла, разогреваем его и выкладываем в него грибной фарш.
Добавляем обжаренные овощи, перемешиваем, слегка притушиваем и отправляем в кастрюлю перекрученные помидоры. Еще раз тщательно перемешиваем будущую грибную икру.
Тушим примерно полтора часа. Если сока, который выделился из помидоров, маловато, можно увеличить количество томатной составляющей.
Чеснок пропускаем через пресс и за полчаса до готовности добавляем его, а также петрушку или кинзу, соль и сахар, лаврушку, перцы горошком, молотый черный и жгучий.
Тушим оставшиеся полчаса, а тем временем стерилизуем баночки.
Раскладываем икру с пылу с жару по банкам и закатываем крышками.
В этом рецепте можно использовать не только грузди, а любые пластинчатые грибы — рядовки, опята, валуи и т. д. Но ни в коем случае не берут трубчатые. Если же объема пластинчатых не хватает, в крайнем случае допустимо увеличить количество грибов ножками пластинчатых.
Овощи для икры из груздей можно отдельно не обжаривать, а пропустить через мясорубку, как и грибы. Так что предпочтительный вариант — хотите более однородную консистенцию или чтобы попадались кусочки овощей — выбирайте по своему усмотрению.
Грузди для заготовки на зиму можно использовать любые — как осиновые, так и чернушку. Однако вкус будет несколько отличаться. Некоторые люди солят этот гриб вместе с другими, но в таких ситуациях стоит уточнять, насколько они сочетаемы и какой способ приготовления для них лучше.
А вы какой вариант заготовки груздей предпочтете?