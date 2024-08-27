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Еда «На вкус лучше!»: домохозяйка вырастила у себя на участке самый большой кабачок в России. Видео

«На вкус лучше!»: домохозяйка вырастила у себя на участке самый большой кабачок в России. Видео

Ольга Догадаева рассказала, как ей это удалось

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Ольга выращивала овощ с апреля

Жительница Рыбинского района Ярославской области Ольга Догадаева вырастила самый большой кабачок в России. Ее огород в поселке Искра Октября заполнен гигантским урожаем. Домохозяйка участвует в различных конкурсах, и вот один рекорд в этом сезоне уже удалось побить.

— Мы вчера срезали и взвесили кабачок, и он оказался весом 50,92 килограмма. Это — новый рекорд России на данный момент, — рассказала Ольга в беседе с 76.RU. — Подала заявка в «Книгу рекордов России» для установления нового рекорда.

По данным «Книги рекордов России», до этого самым большим кабачком считался плод весом 43 килограмма. Его вырастил Андрей Гусев в Луховицком районе Московской области в 2022 году.

Ольга долго выращивала кабачка-рекордсмена. Плод требовал качественного ухода.

— Посадила я кабачок, как и тыквы, в апреле дома на рассаду, в мае высадила в открытый грунт. Первое время, конечно, укрывала от возможных заморозков и осадков. За кустом кабачка нужно ухаживать так же, как и за гигантской тыквой. Формировать, прикапывать плети, поливать, подкармливать. Удалять лишние завязи и пасынки, — рассказала Ольга.

Гигантский кабачок еле умещается в руках!

Как и другие гигантские овощи в огороде Ольги, кабачок абсолютно съедобен. Домохозяйка говорит, что он даже вкуснее обычных сортов.

— Этот кабачок очень плодовитый и очень вкусный. Я давала отрастать завязям и мы их ели. Этот кабачок на вкус лучше, чем обычные. У него очень нежная кожа, сам будто маслянистый и очень сочный. Но если мы хотим добиться рекорда, то завязи лучше убирать вовремя. У меня было посажено два куста кабачка, поэтому я позволяла им вырастать, — рассказала жительница Рыбинского района.

Второй кабачок Ольга сняла с грядки раньше, поскольку он лопнул, не выдержав сильного ливня.

— У них это больное место. Вес кабачка составил 32,84 килограмма. Но я сильно не расстроилась, ведь у меня уже подрастал еще один. Он визуально был больше первого. Последнюю неделю по замерам кабачок перестал прибавлять в объеме, я очень боялась, что его постигнет участь первого и он лопнет, и было принято решение его срезать. Вес кабачка оказался 50,92 килограмма! Я не могла поверить в это! Сказать, что я обрадовалась, — это ничего не сказать! — рассказала Ольга Догадаева.

На фото — тот самый кабачок, который пришлось срезать раньше времени

Ранее мы рассказывали, как Ольге удалось вырастить тыкву весом под 300 килограммов и арбуз под 60. А еще показывали другие плоды-великаны на ее огороде.

Также мы публиковали рецепты блюд, которые можно приготовить из кабачков. И это не лечо!

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