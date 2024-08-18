Оладьи, пицца и варенье: ярославцы назвали 5 вкусных рецептов из кабачков

Ярославцы поделились секретами приготовления блюд из кабачков Источник: Елена Степанова











Август традиционно богат на урожай кабачков. Зачастую, многие задумывают о том, в какие блюда пустить этот овощ. Мы спросили у читателей 76.RU, что они готовят из кабачков. Публикуем интересные и простые рецепты.

Основа для пиццы

Читательница Елена Степанова использует кабачки для приготовления основы для пиццы.

Для приготовления нужно помыть кабачки, затем очистить их от кожуры, натереть на терке, отжать от лишнего сока. К кабачковой массе добавить два яйца, перемешать, следом пустить зелень и просеянную муку (100 грамм) с разрыхлителем. По консистенции смесь должна быть густой, как тесто на оладьи.

Затем дать тесту отдохнуть 20 минут, а после выложить загустевшую смесь в форму для выпекания. Сверху добавить любимую начинку. Получится оригинальная и полезная пицца. Выпекать получившееся блюдо в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Обязательно используйте пергамент, чтобы основу для пиццы было удобнее снять.

— Я делаю основу для пиццы из кабачка, обжариваю блины такие и замораживаю порционно потом в течение зимы употребляю кабачковые блины которые являются основой для любой пиццы вкусно и полезно, — поделилась читательница.

Рагу

Кабачки могут придать особый вкус тушеной картошке с мясом.

Добавьте в мультиварку обжаренные лук и морковь, затем куски свинины и нарезанные картофель и кабачок. Все это приправьте паприкой и свежемолотым перцем, затем посолите. Готовить рагу на программе «Тушение» один час. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

— Кабачка от общей массы выходит 40% и воды практически не надо. Вкуса кабачка нет, но вкус нежный получается, — поделилась ярославна Марина.

Жаренные ломтики

Для тех, кто перепробовал разные варианты блюд из кабачков, предлагаем приготовить жаренные ломтики с зеленью.

— Кабачок режется тонкими ломтиками. Выжаривается в растительном масле. Выкладывается в банку слоями — слой кабачков, слой листьев петрушки с мелко нарезанным чесночком, лучше на чесночнице. Листья петрушки чуть подсолить. Банку заполнить полностью. Потом вкус получается, как у жареных грибов, — предложила наша читательница.

Варенье из кабачков

Вариант для любителей сладкого — варенье из кабачков. Для приготовления необходимо очистить и порезать кабачки кубиками, засыпать их сахаром, добавить воду и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 20 минут, перемешивая. Затем добавить цедру и порезанную мякоть лимона. Варить десерт еще полчаса до загустения сиропа. Получившуюся массу разлить по стерильным банкам. Заполненные банки перевернуть до полного остывания.

— Варенье из кабачков — самое то. Кабачки приобретают вкус всего, что к ним добавишь — апельсин, лимон, дыня и так далее. Получается крайне нежное и не приторное варенье, — рассказал Алексей.

Кабачковые оладьи