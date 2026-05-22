«Чужие люди мне гораздо ближе»: почему Настасья Самбурская не общается с семьей

На публике Анастасия Самбурская выглядит до холодности сильной и независимой. Если еще в «Универе» (16+) в ее героине можно было местами разглядеть «свою девчонку», то сейчас имидж актрисы всё больше напоминает неприступную крепость. И для этого, похоже, есть веские основания. По признанию Анастасии, детство у нее выдалось настолько невыносимым, что она при первой возможности сбежала из родительского дома, а чужие люди стали ей ближе отца с матерью. Впрочем, родственники ее слова не поддерживают — у них своя версия.

«Я всегда была бедной»

Детство Настасьи Самбурской безоблачным не назовешь. Девяностые у многих семей были не самым простым временем, но семья Анастасии в них устроиться совсем не смогла. Отца посадили, когда ей было пять лет, мать продавала рыбу на рынке, пытаясь прокормить двух детей — Анастасию и ее старшего брата.

— Я всегда была бедной, — признавалась актриса на YouTube-шоу «А поговорить?».

Одноклассница актрисы Надежда Романцева рассказывала, что Анастасии пришлось рано повзрослеть. Чтобы одеваться хоть чуточку лучше, она устроилась на тот же рынок, где работала ее мать.

— Настя там же подрабатывала, чтобы хотя бы сапоги купить. Ведь до этого зимой она в школу в босоножках приходила, потому что другой обуви не было. Всё это ее очень бесило — хотелось ведь быть не хуже других, — делилась Романцева.

Однокашники будущей актрисы считали своим долгом высмеивать ее бедность. Отстаивать достоинство Анастасии приходилось с кулаками.

— Я с мальчиком одним дралась. Гриша его зовут, до сих пор помню. У меня было оловянное кольцо, я его так била по лицу, что у меня аж кольцо сломалось. Потом прибежал другой мальчик, дал мне по печени, и я отстала от него, — рассказывала Самбурская. — У него мама работала в Москве, и она вещи классные ему покупала. А я в мужской куртке ходила, потому что она была дешевле. На нее мне хватало, а на женскую не хватало денег. Потому что женские шмотки почему-то всегда стоят дороже.

Из-за бедности у Анастасии даже толком не было выпускного. Она присутствовала на торжественной части праздника, но на банкет не пошла — ее семья не скидывалась.

— Денег мне не дали на выпускной, я просто потусовалась на торжественной части, а уже там пить-есть — я с ними не пила и не ела, — рассказывала Анастасия.

Оставаться в родном Приозерске у Анастасии не было никакого желания. Не только из-за ровесников и отсутствия друзей, но и из-за отца, вернувшегося из заключения.

«Чужие люди мне гораздо ближе»

Освободившийся после пяти лет отсидки отец стремился наверстать упущенное и начал воспитывать детей. Воспитывал как умел — с кулаками и побоями.

Однажды у себя в блоге Анастасия, расчувствовавшись, призналась: она ни разу не слышала от отца объяснений о том, что они за нее переживают. Ей просто по факту доставалось за любую провинность.

— Я поехала в деревню к подружке, отравилась, не смогла приехать на электричке, приехала на следующий день, — привела один из примеров Самбурская. — Он мне сказал пойти сделать что-то по хозяйству, а я присела и уснула, потому что мне плохо было. Я услышала его шаги и проснулась, села, а он по коленкам бьет меня ремнем. За то, что я сразу не подорвалась, куда сказали. А я просто уснула.

Мать Самбурской не вмешивалась в разборки, которые устраивал ее муж. Ей и самой от него прилетало.

— Я насмотрелась на это. Это слабость. Страх. Ей казалось, что она не потянет одна с двумя детьми. Она же в итоге потом вообще ни с кем не осталась, — отметила Самбурская.

Едва получив аттестат, Анастасия собрала вещи и уехала из родительского дома. Сначала — в Энгельс, где поступила на парикмахера. Но быстро поняла, что это не ее, и отправилась покорять Москву. Только после отъезда Настасьи ее мать развелась с мужем.

— Чужие люди мне гораздо ближе. К ним я побегу, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня с ними вообще ничего общего нет, — отмечала Самбурская.

«Это просто упырь»

Перебравшись в Москву, Анастасия обрубила все связи с семьей. Даже изменила фамилию и отчество, чтобы как можно меньше деталей не напоминало ей о прошлом. Урожденная Анастасия Алексеевна Терехова стала той самой Настасьей Аниславовной Самбурской, которую мы сегодня знаем.

Впрочем, совсем избавиться от прошлого ей не удалось. Когда актрисе было 32 года, объявился ее отец.

— Как-то мне написала женщина: «У меня ваш отец, ему требуется помощь, он ослеп, я не могу его оставить у себя, мне нужно уезжать, у вас есть два дня». Я не собиралась на это реагировать, но всё равно какое-то чувство жалости есть. Я попросила помощницу, чтобы она поговорила с этой женщиной и узнала, какая помощь нужна, — рассказывала Анастасия в интервью Надежде Стрелец.

Выяснив подробности последних лет жизни отца, Настасья узнала, что он бомж. Обитает на вокзале, травит байки, пьет, рассказывает, что он отец известной актрисы. Иногда сердобольные люди дают ему приют на пару дней.

Самбурская хотела отправить отца в дом престарелых, но тот встал в позу.

— В итоге я ему купила очень далеко дом, чтобы он там себе спокойно жил, — рассказала актриса.

В новом доме мужчина продолжил вести свой привычный образ жизни: пил, приводил незнакомцев.

— Это просто упырь, который сосет кровь и все ему должны. А он никому ничего. Думаете, он спасибо сказал или встретиться изъявил желание? Нет, он ужирается там в мясо с местными алкашами. И мне с ним даже обсуждать нечего, — отрезала Самбурская.

А однажды отец снова связался с дочерью и рассказал, что у него объявились дальние родственники, на которых нужно переписать недвижимость — чтобы они за ним ухаживали. Актриса долго не соглашалась, но в конце концов сдалась.

— Я переписала дом и больше ничего о нем не знаю. Он иногда через мою подругу пытается выйти на контакт, но все от него открещиваются. Может, ему и нужна какая-то помощь, но я делала всё. Он не захотел спокойной жизни, — говорит Самбурская.

«Он вообще конченый»

Матери актриса тоже помогла с недвижимостью — купила ей дом. Но исключительно из чувства долга, а не из-за дочерней любви. Также актриса пообещала помогать ей финансово в крайних случаях. В обмен на молчание. По условиям договора родственниц, актриса периодически подкидывает матери денег, а та не общается со СМИ.

— Я это делаю, потому что надо. Меня ничего не гложет. Но просто это надо делать, чтобы в моей жизни тоже всё было нормально, — говорила актриса.

Вскоре в дом к матери перебрался и брат Самбурской.

— С братом я не общаюсь, он вообще конченый, — говорила Настасья.

У брата актрисы оказалась своя версия событий. В беседе с изданием Life он рассказывал, что семья жила нормально — пусть не лучше, но и не сильно хуже остальных.

— У нас была обычная семья. Просто родители необразованные, и мы такими же были. Но они о нас заботились, как могли. У нас всё необходимое для нормальной жизни было, — уверяет мужчина.

По его словам, всё дело в том, что Анастасия всегда мечтала о красивой жизни, а когда ей удалось вырваться и стать узнаваемой, у нее началась звездная болезнь.