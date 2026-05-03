«Сил совсем не было»: ярославна рассказала, сложно ли рожать после 40. Видео

Елена Веденеева из Ярославля поделилась трогательной историей из своей жизни Источник: Никита Шайхутдинов / Городские медиа

Несмотря на существующие в обществе предрассудки, всё больше россиянок решаются на позднее материнство. Например, наша героиня Елена Веденеева родила сына в 40 лет. О том, сложно ли ей было выносить ребенка, ярославна рассказала в нашем видеосюжете.

«Всё произошло спонтанно»

Ребенка Елена с мужем Романом хотели, но особо не планировали, всё произошло спонтанно.

«Муж очень хотел девочку, и, когда на УЗИ узнали, что будет мальчик, он расстроился, ведь мы даже имя придумали дочке — Полина! Как назвать сына, вопросов и споров не возникло. Мы остановились на имени Кирилл. Когда долгожданный комочек счастья появился на свет, Роман плакал от счастья», — рассказала героиня.

«Два раза лежала в больнице»

Беременность, как рассказывает героиня, протекала у нее тяжело: мучили постоянные бессонницы и сильная отечность по утрам.

«Каждый день я чувствовала себя разбито, сил совсем не было. К тому же упали гемоглобин и железо, из-за этого два раза лежала в больнице», — рассказала Елена.

Заранее героиня определилась, что будет рожать в ярославском роддоме № 2 на Липовой Горе. Роды начались на две недели раньше ожидаемого срока, однако это никак не повлияло на здоровье сына, он родился 4-килограммовым богатырем.

Сейчас Кириллу 9 лет, он учится в третьем классе, прошлый год он завершил с одними пятерками. После того как в семье произошло горе, сын стал для Елены главной опорой и гордостью.

Отец мальчика ушел из жизни, и Кириллу пришлось повзрослеть раньше, чем хотелось бы. Рассказать ребенку о смерти любимого папы, как вспоминает Елена, было очень сложно, не обошлось без помощи психолога.

После мальчик взял на себя роль главного мужчины в семье. По словам Елены, сын стал ответственнее и послушнее.