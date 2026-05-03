НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 752мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Главное о ночных налетах
Где помогают вернуть здоровье
Трое разбились на трассе
Иностранец переехал в Ярославль
Где поймать настоящее лето
Афиша на выходные
Нашли странный гриб
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Семья Мама после 40 Истории «Сил совсем не было»: ярославна рассказала, сложно ли рожать после 40. Видео

«Сил совсем не было»: ярославна рассказала, сложно ли рожать после 40. Видео

Елена Веденеева поделилась трогательной историей из своей жизни

2 659

Елена Веденеева из Ярославля поделилась трогательной историей из своей жизни

Источник:

Никита Шайхутдинов / Городские медиа

Несмотря на существующие в обществе предрассудки, всё больше россиянок решаются на позднее материнство. Например, наша героиня Елена Веденеева родила сына в 40 лет. О том, сложно ли ей было выносить ребенка, ярославна рассказала в нашем видеосюжете.

«Всё произошло спонтанно»

Ребенка Елена с мужем Романом хотели, но особо не планировали, всё произошло спонтанно.

«Муж очень хотел девочку, и, когда на УЗИ узнали, что будет мальчик, он расстроился, ведь мы даже имя придумали дочке — Полина! Как назвать сына, вопросов и споров не возникло. Мы остановились на имени Кирилл. Когда долгожданный комочек счастья появился на свет, Роман плакал от счастья», — рассказала героиня.

«Два раза лежала в больнице»

Беременность, как рассказывает героиня, протекала у нее тяжело: мучили постоянные бессонницы и сильная отечность по утрам.

«Каждый день я чувствовала себя разбито, сил совсем не было. К тому же упали гемоглобин и железо, из-за этого два раза лежала в больнице», — рассказала Елена.

Заранее героиня определилась, что будет рожать в ярославском роддоме № 2 на Липовой Горе. Роды начались на две недели раньше ожидаемого срока, однако это никак не повлияло на здоровье сына, он родился 4-килограммовым богатырем.

Сейчас Кириллу 9 лет, он учится в третьем классе, прошлый год он завершил с одними пятерками. После того как в семье произошло горе, сын стал для Елены главной опорой и гордостью.

Отец мальчика ушел из жизни, и Кириллу пришлось повзрослеть раньше, чем хотелось бы. Рассказать ребенку о смерти любимого папы, как вспоминает Елена, было очень сложно, не обошлось без помощи психолога.

После мальчик взял на себя роль главного мужчины в семье. По словам Елены, сын стал ответственнее и послушнее.

Подробную историю Елены Веденеевой смотрите в нашем видео выше. А также в рубрике «Мама после 40» вы можете найти больше историй женщин, решившихся на беременность в зрелом возрасте.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Видео Поздние роды Материнство
Лайк
TYPE_LIKE6
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
6 мая, 17:54
Что особенного родить в 40 лет?? Ещё удивляет, когда взрослые люди говорят "случайно получилось". Вы что в 40 лет не знали, откуда дети берутся? Не берусь никого судить, дело каждого, во сколько рожать. Но, подумайте, нужны ли будут вашему ребенку старые родители? Меня родили в 40+,сначала врачи сказали, что климакс, потом случилась я. Я была 5м рожденым ребенком в семье, к сожалению, малыш, рождённый до меня умер через несколько дней после родов. Меня очень любили, я бы даже сказала до фанатизма. И не смотря на такую любовь, знаете чего мне не хватало всю жизнь? Молодых родителей.
Гость
3 мая, 19:51
Рады за неё, и только.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Рекомендуем