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Миллиард за роды
Экономика В Ярославской области женщинам за ранние роды выплатят миллиард: подробности

В Ярославской области женщинам за ранние роды выплатят миллиард: подробности

В регионе на два года собираются ввести новую меру поддержки для семей с детьми

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76 комментариев
В Ярославской области женщинам за рождение детей выплатят по 200 тысяч | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области женщинам за рождение детей выплатят по 200 тысяч | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области женщинам за рождение детей выплатят по 200 тысяч

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в региональную думу законопроект о новой выплате женщинам за ранние роды. Цель новой меры поддержки — увеличение числа семей с детьми.

— В целях улучшения материального положения семьей, а также поддержки молодых женщин при рождении ребенка проектом закона предлагается установить новую меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты женщине при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей, — говорится в пояснении к законопроекту.

Предполагается, что деньги будут разово выплачиваться мамам при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет, второго — до 27 лет, третьего и последующих детей — до 29 лет при условии государственной регистрации рождения ребенка на территории Ярославской области.

Выплата вводится пока на два года — с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года. По расчетам властей, за этот период будет выплачено около миллиарда рублей: 454 026 600 рублей в 2026 году и 523 923 600 рублей в 2027 году.

О введении данной меры поддержки семей с детьми глава региона впервые сообщил на пресс-конференции 13 марта.

Кроме того, в этом же проекте закона предусмотрено изменение условий для единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным и родившим студенткам ярославских вузов, которые учатся по очной форме обучения.

До этого выплата была предусмотрена для девушек со сроком беременности от 154 дней (22 недели), вставшим на учет в медицинских организациях, или в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка после 31 декабря 2024 года. Теперь предложено выплачивать деньги с момента постановки будущей мамы на учет и достижения срока беременности 12 недель.

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Выплата Рождение ребенка Ярославская областная дума Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
76
Гость
18 марта, 11:25
Власти стремятся сохранить чиновничьи кресла. Чтобы получить нужную галочку от федерального центра в повышении рождаемости, изголяются как могут. Детей превратили в товар со стоимостью. Главное - родить. Но никто не думает, как потом будет расти этот ребенок, который нужен был чиновникам только для галочки, а родителям - для денег. Вместо реальной заботы о семьях с детьми идет какая-то циничная и позорная профанация.
Гость
18 марта, 11:07
Образованные женщины стали не нужны стране. Нефиг учиться - окончил школу и рожай.
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