В Ярославской области женщинам за ранние роды выплатят миллиард: подробности

В Ярославской области женщинам за рождение детей выплатят по 200 тысяч Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в региональную думу законопроект о новой выплате женщинам за ранние роды. Цель новой меры поддержки — увеличение числа семей с детьми.

— В целях улучшения материального положения семьей, а также поддержки молодых женщин при рождении ребенка проектом закона предлагается установить новую меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты женщине при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей, — говорится в пояснении к законопроекту.

Предполагается, что деньги будут разово выплачиваться мамам при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет, второго — до 27 лет, третьего и последующих детей — до 29 лет при условии государственной регистрации рождения ребенка на территории Ярославской области.

Выплата вводится пока на два года — с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года. По расчетам властей, за этот период будет выплачено около миллиарда рублей: 454 026 600 рублей в 2026 году и 523 923 600 рублей в 2027 году.

О введении данной меры поддержки семей с детьми глава региона впервые сообщил на пресс-конференции 13 марта.

Кроме того, в этом же проекте закона предусмотрено изменение условий для единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным и родившим студенткам ярославских вузов, которые учатся по очной форме обучения.