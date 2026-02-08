«Пошли они, эти девушки»: Лепс обвинил себя в расставании с молодой невестой

Певец Григорий Лепс впервые прокомментировал расставание с молодой невестой Авророй Кибой. В своем признании артист принял всю вину на себя и отметил, что пока не хочет заводить никакие романтические отношения.

«Что же касается любви, да… катись оно всё. Пошли они, эти девушки», — эмоционально высказался Лепс на юбилейном концерте Аниты Цой в Государственном Кремлевском дворце.

Артист рассказал, что еще недавно вместе с Авророй отдыхал в Таиланде. По его словам, невеста заботилась о нем, так как он сильно заболел. Теперь же их отношения официально закончились.

«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется. Меня сейчас вообще никто не интересует, кроме своего благосостояния», — приводит слова Лепса журнал The Voice.

Певец поделился, что пока хочет сосредоточиться на работе. В феврале ему необходимо дописать еще половину нового альбома.

«Я боюсь, что не успею в феврале дописать то, что я должен был дописать. Еще один альбом, там опять 28–30 песен, 15 из них еще не готовы. Я не уверен, что я успею, а сколько их еще существует. Еще гастрольный график», — объяснил артист.

О романе Кибы и Лепса впервые заговорили летом 2024 года. Певец буквально заваливал девушку дорогими подарками: он преподносил ей изысканные украшения и дарил букеты из сотен роз. Музыкант представлял Аврору как свою невесту. Однако конкретной даты церемонии они не называли.

Пара планировала свадьбу на лето 2025 года, но вскоре объявила об отмене. В декабре 2025 Киба призналась, что торжество пришлось перенести из-за больших затрат.