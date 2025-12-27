«Всё было проще и светлее». Россияне создали новый ностальгический тренд в соцсетях — разбираемся, вредно ли скучать по прошлому

Ностальгия может вызывать самые разные чувства Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ностальгия — непростое эмоциональное состояние. Оно может вызывать как приятные, так и печальные эмоции. Мы вспоминаем родной дом, старых друзей, первую работу или школу. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с читателями, чтобы узнать, какие воспоминания о прошлом им дороги, а психологи ответили на вопрос, не мешает ли людям это состояние.

«Раньше было лучше»

Читательница Ольга рассказала, что сейчас впадает в ностальгию намного реже, чем раньше. Воспоминания возникают у нее под влиянием различных факторов «в моменте»: предмет, ситуация, аромат. Эти импульсы могут вернуть ее в прошлое состояние.

«Сейчас в жизни мне это не мешает, так как это вызывает эмоцию „да, было классно“. Раньше мне казалось, что я живу прошлым, и я могла чаще пребывать в таком стоянии с посылом: „Тогда было лучше“», — поделилась Ольга.

Она добавила, что если и ностальгирует, то часто вспоминает, как в детстве с родителями и сестрой готовилась к Новому году. Для нее, ребенка, это была действительно волшебная, магическая пора, которую она сильно ждала.

«Когда мы ходили на каток, в кинотеатр на просмотр новой части „Елок“, и это было не кринж. Мы украшали квартиру, готовились к празднику, покупали продукты, а мама потом говорила: „Не ешь, это на Новый год“. Сейчас, когда ты уже взрослый, в связи с работой, нехваткой времени ты забываешь про такие простые, казалось бы, но важные вещи», — рассуждает собеседница.

Бабушкин хрусталь всегда был под запретом Источник: читательница НГС Юлия

Задали вопрос про ностальгию и в своем телеграм-канале. Некоторые в ответ даже прислали фотографии с вещами, связанными с их детством.

«На днях рюмки хрустальные прикупила, как у бабушки и дедушки были. Раньше только смотреть на них можно было, теперь мои», — написала Юлия.

Жвачка «Турбо» выходила с 1983 года по 2008-й Источник: читатель НГС Евгений

Другой читатель, Евгений, окунается в воспоминания благодаря коллекции вкладышей «Турбо».

Стремление к идеалу

Наталья Сатосова, клинический психолог Центра психотерапии «Модус», объяснила, что ностальгия — это своего рода мост между внутренними желаниями и реальностью, попытка вернуть утраченное чувство безопасности и любви.

«В глубине этой тоски скрывается стремление к идеалу, который когда-то казался недостижимым, но теперь обретает почти сакральный смысл. Идеализация прошлого — естественный механизм психики, защищающий нас от боли настоящего. Мы склонны украшать воспоминания, создавая образ утраченного рая, где всё было проще и светлее. Однако важно помнить: эта идеализация — лишь тень мечты о целостности, которую мы продолжаем искать в сегодняшнем дне», — сказала психолог.

Наталья Сатосова также добавила, что ностальгия склонна сглаживать все негативные моменты и идеализировать картину о прошлом, что может привести к разочарованию и неудовлетворенностью настоящим. В некоторых людях это может пробуждать болезненные чувства утраты и скорби, особенно если прошлое связано с потерей близких.

В интернете набирает популярность тренд на «оживление» старых фотографий с помощью нейросетей. Люди создают подарки для своих близких: к юбилею или другому празднику готовят видео с «ожившими» детскими снимками родственников.

Журналист НГС тоже не удержалась и опробовала тренд на собственных детских фото Источник: Нина Раневская / NGS.RU

Психолог Ирина Матвеева отметила, что с развитием технологий люди могут делиться переживаниями не только словами, но и визуально.

«Процесс воспоминания и передачи накопленного опыта всегда был неотъемлемой частью нашего развития. Фото и видео из прошлого, в принципе, существовали всегда — по мере развития технологий. Однако именно сейчас они оказались в тренде», — пояснила она.

По ее мнению, этому способствует желание сохранить утраченные приоритеты в быстро меняющемся мире, обрести стабильность. Но в случае с подобными «подарками» близким стоит учитывать особенности их прошлого.

«Если детство сохранилось в памяти с позитивной окраской, то и восприниматься оно будет соответствующим образом, и наоборот. Если такие видео не несут человеку вреда, то почему от них стоит отказываться? — считает Ирина Матвеева. — Есть и еще один практический момент: с их помощью можно наглядно показать старшим родственникам, что технологии и интернет несут не только вред, но и реальную пользу».

Она также добавила, что ностальгия — это не побег от реальности, а способ обрести опору в настоящем.

Любите ностальгировать? Да, иногда проваливаюсь в прошлое Нет, настоящее и будущее мне интереснее Отвечу в комментариях