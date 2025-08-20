«Он так и не реализовался»: уехавший в США внук Пугачевой развелся с женой

Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову разводят уже не первый раз. Год назад о проблемах в паре намекал раздельный отпуск и редкие совместные появления на публике. Тогда сын Кристины Орбакайте на корню пресекал любые мысли, что у них в семье могут быть какие-то проблемы. Как оказалось, дыма без огня не бывает и уже длительное время были недопонимания, которые вылились в развод.
О расставании пара сообщила в своих социальных сетях. Алена первая опубликовала их свадебную фотографию в черно-белой обработке и написала объяснения, что же всё-таки произошло в их раю.
— Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом, — начала пост модель.
Пресняков не стал отмалчиваться, но и подбирать собственные слова, чтобы объяснить ситуацию, — тоже и лишь вступил в соавторство поста, где его бывшая возлюбленная рассказала о причинах разлада.
— Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны, — излила душу Алена. — Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья.
После опубликованного признания на Преснякова хлынула волна комментариев, и не всегда утешающих и поддерживающих, но и негативных. Принимать хейтеров музыкант оказался не готов и на предположения, что с их союзом всё было понятно еще до свадьбы, ответил жестко.
— Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет, — резко отреагировал Пресняков.
Сама Алена предпочитает не вступать в перепалку с подписчиками и хранит молчание после опубликованной новости.
Пара начала встречаться в 2014 году. Алена тогда была школьницей, а Никите уже исполнилось 23 года, и он начинал свой путь в шоу-бизнесе. Через три года музыкант сделал Алене предложение, и они сыграли роскошную свадьбу. На торжество приехало более 200 гостей, среди них были Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, Валентина Юдашкина, а также звездные родители Никиты — Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.
До 2022 года отношения казались сказкой: тусовки, концерты, популярность. Но после переезда в США вскрылись проблемы. По словам продюсера Леонида Дзюника, в тот момент паре пришлось сепарироваться от родителей, до этого помогающих им, но начать полностью самостоятельную жизнь оказалось непросто.
— Раньше ему Кристина помогала, сейчас у нее нет концертов. Бабушка оплачивала всё, что хотел. Сейчас Алле Борисовне себя бы, детей прокормить. На деньги мужа особо не разгуляешься. Теперь Никите приходится самому зарабатывать. Ему уже за 30, он так и не реализовался. Вот на почве денег у них и возникают конфликты с женой, — уверен бывший продюсер Филиппа Киркорова.