«Он так и не реализовался»: уехавший в США внук Пугачевой развелся с женой

Несмотря на новость, пара не спешит отписываться друг от друга и удалять совместные фотографии Источник: alenaakrasnova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову разводят уже не первый раз. Год назад о проблемах в паре намекал раздельный отпуск и редкие совместные появления на публике. Тогда сын Кристины Орбакайте на корню пресекал любые мысли, что у них в семье могут быть какие-то проблемы. Как оказалось, дыма без огня не бывает и уже длительное время были недопонимания, которые вылились в развод.

О расставании пара сообщила в своих социальных сетях. Алена первая опубликовала их свадебную фотографию в черно-белой обработке и написала объяснения, что же всё-таки произошло в их раю.

Источник: alenaakrasnova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом, — начала пост модель.

Пресняков не стал отмалчиваться, но и подбирать собственные слова, чтобы объяснить ситуацию, — тоже и лишь вступил в соавторство поста, где его бывшая возлюбленная рассказала о причинах разлада.

— Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны, — излила душу Алена. — Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья.

После опубликованного признания на Преснякова хлынула волна комментариев, и не всегда утешающих и поддерживающих, но и негативных. Принимать хейтеров музыкант оказался не готов и на предположения, что с их союзом всё было понятно еще до свадьбы, ответил жестко.

— Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет, — резко отреагировал Пресняков.

Сама Алена предпочитает не вступать в перепалку с подписчиками и хранит молчание после опубликованной новости.

Пара начала встречаться в 2014 году. Алена тогда была школьницей, а Никите уже исполнилось 23 года, и он начинал свой путь в шоу-бизнесе. Через три года музыкант сделал Алене предложение, и они сыграли роскошную свадьбу. На торжество приехало более 200 гостей, среди них были Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, Валентина Юдашкина, а также звездные родители Никиты — Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.

До 2022 года отношения казались сказкой: тусовки, концерты, популярность. Но после переезда в США вскрылись проблемы. По словам продюсера Леонида Дзюника, в тот момент паре пришлось сепарироваться от родителей, до этого помогающих им, но начать полностью самостоятельную жизнь оказалось непросто.