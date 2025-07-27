«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума

Родительство — это не только счастье, но и огромная ответственность Источник: Николай Летанин

Когда говорят о декрете, то подразумевают, что там мама. Но папы тоже уходят в отпуск по уходу за ребенком. Конечно, не всем такое испытание по плечу, ведь это настоящая работа, причем без выходных и почти без отдыха. О том, каково быть папой в декрете, в своей колонке для E1.RU рассказал ведущий мероприятий и радиоведущий Николай Летанин. А еще он дал несколько советов молодым родителям, как выжить и не сойти с ума.

Николай Летанин ведущий мероприятий, радиоведущий

Тот, кто назвал декретный отпуск «отпуском», скорее всего, мужчина, который ни дня не был на подобных каникулах. Из-за этого неверно подобранного слова у отдельно взятого молодого отца может возникнуть заблуждение, что он работает, а супруга, сидя дома с ребенком, отдыхает.

Главная мысль, которую мне хотелось бы донести: женщине оставаться дома с детьми сложнее, чем мужчине быть на работе. Работа в большинстве случаев — это понятный набор алгоритмов. Как песня: вступление, куплет, припев, куплет, припев, проигрыш, припев. А с ребенком — это какая-то сплошная импровизация.

Сразу оговорюсь: я актер по образованию, ведущий мероприятий и ведущий на радио, но не детский психолог и не педагог. До рождения детей мы с супругой изучали особенности детской психики и то, как в этом раздрае сохранять спокойствие и не сойти с ума.

Папа уверен: повышать голос на ребенка нужно только в случае угрозы жизни и здоровья Источник: Николай Летанин

Леве 2 года 5 месяцев, Полине 4 месяца. Наши обычные пять минут выглядят, наверное, так же, как у всех.

Полина лежит на своем детском коврике. Лева расставляет машинки на стуле. Полина пытается самостоятельно перевернуться на живот и кряхтит. Вот она переворачивается и… срыгивает. Для детей ее возраста это норма. Начинаешь вытирать, и тут Леве приходит в голову мысль громко двигать стул по полу. Этот звук будоражит Полину, и она начинает кричать. Беру ее на руки. Лева останавливается вместе со стулом и говорит, что покакал, но продолжает двигать стул дальше в кухню.

Полину удается отвлечь и положить в кроватку.

Время пошло. Есть максимум три минуты, пока Полина отвлеклась на висящие погремушки.

Но… Лева не хочет в ванну. У него новая игра: он большим резиновым мячом гоняет котов. Они прячутся, что его еще больше веселит.

Полина начинает понемногу высказывать недовольство, что ее оставили одну. Подбегаешь к ней, чтобы отвлечь «разговором». Удается уболтать. Она улыбается и продолжает играть погремушками.

Теперь как-то нужно увлечь Леву в ванну. Если взять и отнести силой, то неизбежен скандал минут на 15.

Удается заманить его под предлогом купания резиновых динозавров.

Лева помыт. Пока меняешь трусы, у Полины заканчивается терпение — она кричит. Чтобы успокоить, хватаю машинку Левы, у которой жужжат колеса. Полину увлекает жужжание, но Лева категорически против использования его машинок кем-то, кроме него… Он выхватывает жужжащую машину. Полина в этот момент срыгивает на кота, который проходил мимо. Лева швыряет машинку об пол, и у той отлетает кабина. Лева требует, чтобы я починил ее сейчас же. Удается договориться с ним, что машинка будет починена, когда игрушки будут прибраны…

Часто кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу, и за нами кто-то наблюдает, подкидывает новые задания, а потом сидит и ржет. Николай Летанин папа в декрете

Не всегда есть силы, чтобы с юмором реагировать на перипетии этого продолжительного квеста, поэтому я держу в голове несколько правил, которые помогают крыше оставаться на своем месте .

1. Ребенку нужно заранее и впрок, еще до рождения, простить порванные книги, погрызенный телефон, изрисованные обои и прочие уничтоженные дорогие вам вещи. Ведь мы с вами, когда ездим на машине, понимаем, что потратим сколько-то денег на бензин, масло и страховку. Так же и тут.

2. Если вы сто раз объяснили, а ребенок не понимает, это ничего говорит о его умственных способностях. Не злитесь. Ребенок не глупый, он в прямом смысле не понимает вас, даже если кивает и говорит, что понял. Даже если ему 10 или 15 лет. Он ни при чем. Так мозг устроен. Что делать? Спокойно объяснить еще раз 150.

3. Для детской психики режим — крайне важная штука, у каждого возраста он свой. Есть специальные приложения, которые помогают не упустить время сна, пробуждения или кормления. Понимание этих циклов часто помогает избежать вопроса: «Что же ты орешь?» Потому что без причины никто орать не станет.

Благодаря соблюдению режима мы на машине с полугодовалым Левой доехали из Екатеринбурга до Алма-Аты, а в полтора года — до Сочи.

4. Если проводите время с ребенком, то будьте действительно с ним, а не глазами в телефоне и мозгом на «Красной Поляне». Ребенок, который чувствует, что душой вы не с ним, будет добиваться вашего внимания. В такие моменты часто в ход идут его шаги, которые, как он знает, приводят вас в бешенство.

5. Кстати, впадать в бешенство, повышать голос и ругаться следует только в случае угрозы жизни и здоровья. Рассыпанный кошачий корм по всей комнате — это неприятно, но не является угрозой жизни, а следовательно, не стоит никаких ваших нервных затрат.

Та же история с разбитым десятком яиц, испачканной одеждой, которая только что была чистой и отглаженной.

«Кто разлил ряженку по полу, тот ее и…?» Правильно — вытирает. Ну конечно, это если ребенок уже более-менее способен помахать тряпкой.

6. Маленькие дети — это очень небольшой отрезок времени в масштабах жизни. Взрослеют они быстро.

Как сказал Джеки Чан: «Твоя сложная работа — мечта каждого безработного. Твой непослушный ребенок — мечта каждого бездетного…»

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