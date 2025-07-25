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Семья Обзор «Решение не в пользу ребенка»: с кем останется сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

«Решение не в пользу ребенка»: с кем останется сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Супруги регулярно встречаются в суде уже полтора года

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Появление сына на гендер-пати Муцениеце было первой ласточкой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Появление сына на гендер-пати Муцениеце было первой ласточкой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Появление сына на гендер-пати Муцениеце было первой ласточкой

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семейном вопросе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, с кем должен остаться их сын Тимофей, наконец появился ответ. Спустя практически год разбирательств суд постановил, что мальчик будет жить с мамой.

— Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут, — сообщил адвокат Агаты Муцениеце.

Источник:

Starhit.ru

Артисты развелись еще в 2020 году, после чего их общие дети, сын Тимофей и дочка Мия, остались с Муцениеце. Три года бывшие супруги жили относительно спокойно, но после того, как Агата потребовала выплатить Павла алименты в размере 30% от его дохода, они регулярно встречаются в суде.

В 2024 году Павел подал ответный иск на то, чтобы пересмотреть место жительства Тимофея. По словам актера, в отличие от дочки, сын сразу больше тянулся к нему и хотел остаться жить с ним.

— Тимофей и раньше много времени проводил у меня, фактически жил со мной, и не только в выходные. Я брал его с собой на съемки и в театр, на спорт. Это естественно, потому что у нас с ним общие мужские интересы. Более года назад сын захотел жить со мной и, когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне категорически отказалась, — объяснял Прилучный.

По решению суда на время разбирательств Тимофей должен был остаться у мамы, но после одного из выходных мальчик просто не захотел возвращаться к Агате и не разговаривал с ней много месяцев.

— Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет! — жаловалась Муцениеце в своих социальных сетях.

Лед тронулся в июле 2025 года, когда Тимофей пришел на гендер-пати Агаты и ее возлюбленного Петра Дранги. После этого мальчик повторно встретился с мамой и сестрой, но уже на теннисном корте. Сейчас Тимофей вернулся в дом Муцениеце, но адвокат Прилучного уверена, что это не конец и они будут подавать апелляцию на пересмотр дела.

Источник:

Starhit.ru

— Решение оглашено, как ни печально, не в пользу ребенка, а в противоречии с его мнением, вопреки всем доказательствам по делу. Есть решения, которые выносятся по закону, а есть те, которые выносятся по внутренним убеждениям. Вероятно, из солидарности определенной женской, — рассказала адвокат Оксана Даниелова нашим коллегам из издания «СтарХит».

Согласны с решением суда?

Конечно, ребенок всегда должен быть с матерью
Надеялся, что дело выиграет Прилучный
Главное, чтобы Тимофею нравилось
Это еще не конец, жду следующую серию разборок
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Агата Муцениеце Павел Прилучный Петр Дранга Ребенок Суд Семья
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