Муцениеце и Дранга узнали пол будущего ребенка: мальчик или девочка?

В мае артисты объявили о своей помолвке, однако вскоре последовала еще одна важная новость Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Агата Муцениеце и Петр Дранга провели нежную гендер-пати в окружении близких, где узнали пол будущего ребенка. Перед тем как раскрыть главную тайну праздника, артисты предложили гостям написать факты о будущих родителях, поучаствовать в интерактивах и заполнить доску со своими предположениями, кто родится. Сама Муцениеце отдала свой голос за девочку.

Источник: banshikova_anna / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто родится у Петра и Агаты? Мальчик Девочка

Кульминацией праздника стало оглашение пола. Для этого Муцениеце наняла двух ростовых кукол: медведя в синей футболке и зайчика в розовой юбке. Когда пара вскрыла конверт, к актрисе подбежал заяц и обнял ее — у Агаты будет девочка.

— Дочка! У нас будет дочка! — закричала актриса.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме друзей на праздник пришли оба ребенка Агаты от Павла Прилучного. Дочка Мия, которая живет с мамой, и сын Тимофей, который остался с отцом. После решения суда мальчик практически не видится с Муцениеце, что сильно расстраивает актрису.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет! — рассказывала актриса.

Источник: vikulin_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О третьей беременности Муцениеце заговорили еще в мае. Сначала она ушла из театра CRAVE, где выступала в откровенных и открытых нарядах. Дополнительным поводом для разговоров стала смена имиджа актрисы: никаких обтягивающих образов, только оверсайз, полностью скрывающий фигуру, которую раньше так любила показать Агата.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)