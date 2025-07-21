НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +20

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Девочка погибла в аварии
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Задержка поездов на юг
Продают квартиру за 34 млн
Семья Обзор Муцениеце и Дранга узнали пол будущего ребенка: мальчик или девочка?

Муцениеце и Дранга узнали пол будущего ребенка: мальчик или девочка?

Артисты устроили нежную гендер-пати

350
1 комментарий
В мае артисты объявили о своей помолвке, однако вскоре последовала еще одна важная новость | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В мае артисты объявили о своей помолвке, однако вскоре последовала еще одна важная новость | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мае артисты объявили о своей помолвке, однако вскоре последовала еще одна важная новость

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Агата Муцениеце и Петр Дранга провели нежную гендер-пати в окружении близких, где узнали пол будущего ребенка. Перед тем как раскрыть главную тайну праздника, артисты предложили гостям написать факты о будущих родителях, поучаствовать в интерактивах и заполнить доску со своими предположениями, кто родится. Сама Муцениеце отдала свой голос за девочку.

Источник: banshikova_anna / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: banshikova_anna / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

banshikova_anna / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто родится у Петра и Агаты?

Мальчик
Девочка

Кульминацией праздника стало оглашение пола. Для этого Муцениеце наняла двух ростовых кукол: медведя в синей футболке и зайчика в розовой юбке. Когда пара вскрыла конверт, к актрисе подбежал заяц и обнял ее — у Агаты будет девочка.

— Дочка! У нас будет дочка! — закричала актриса.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме друзей на праздник пришли оба ребенка Агаты от Павла Прилучного. Дочка Мия, которая живет с мамой, и сын Тимофей, который остался с отцом. После решения суда мальчик практически не видится с Муцениеце, что сильно расстраивает актрису.

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет! — рассказывала актриса.

Источник:

vikulin_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О третьей беременности Муцениеце заговорили еще в мае. Сначала она ушла из театра CRAVE, где выступала в откровенных и открытых нарядах. Дополнительным поводом для разговоров стала смена имиджа актрисы: никаких обтягивающих образов, только оверсайз, полностью скрывающий фигуру, которую раньше так любила показать Агата.

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На все расспросы актриса не отвечала и стойко хранила свой секрет до конца июня. Только тогда пара перестала скрывать скорое пополнение, и Муцениеце опубликовала семейную фотосессию, где четко вырисовывается округлый живот.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Агата Муцениеце Петр Дранга Ребенок Мальчик Девочка Гендер-пати
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Настоящие русские люди
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление