«Привет, папа!»: сын нашел отца через 32 года и поехал к нему. Как прошла их встреча

Последний раз Ваня видел отца больше тридцати лет назад Источник: Иван Холодов / личный архив











Он искал его всю жизнь. Не потому, что был должен, а потому, что не мог иначе. Спустя десятки лет случайная находка в «Одноклассниках» — не сам отец, а жена его родного брата — стала ниточкой к прошлому. За ней последовали звонки, а потом поездка через полстраны. Так Иван Холодов впервые увидел человека, которого всю жизнь знал только по фамилии и крови. Встреча, которую он называет самой важной в своей жизни, произошла спустя тридцать лет молчания. Подробности этой истории — в материале наших мурманских коллег из 51.RU.

Искал годами. В разное время — с разной силой

Он родился в небольшом поселке Африканда, который находится в Мурманской области. Его отец был срочником из Курской области. Мама — 17-летняя девчонка. Через год после знакомства появился Иван. Молодая семья переехала в Курскую область, в село Гахово.

Но вместе они пробыли недолго. Отец вернулся к своей первой любви — той самой, с которой живет по сей день. Тогда дедушка Ивана забрал свою дочь с внуком обратно на Север. И с тех пор Иван и его отец не виделись. Никогда. Ни писем, ни звонков. Молчание длиной в три десятилетия.

Я пытался найти его. Но он ни в соцсетях, нигде. Просто исчез. Иван Холодов

Иван Холодов вырос в Полярных Зорях, окончил вуз по специальности «бизнес-информатика», работал журналистом на телевидении и на сайте, стал предпринимателем, семьянином. Жизнь складывалась. Были рядом мама, которая работает на комбинате общественного питания на Кольской АЭС, бабушки, позже отчим, с которым удалось наладить теплые отношения. Но где-то в глубине оставалась эта точка — отец. Образ, которого он не знал. Лишь имя.

«Не было злости. Была потребность: услышать его голос, увидеть хоть фотографию. Хоть что-то», — говорит Ваня.

Поиск велся годами, волнами — то с надеждой, то почти без нее. Искал людей с такой же фамилией, писал, расспрашивал. И вот случилось. Совершенно случайно через «Одноклассники» он нашел Валентину — жену брата отца. Она жила в Медвенском районе Курской области, всего в получасе езды от его родного отца.

«Когда она поняла, кто я, была безумно рада. Мы связались с ее мужем — моим дядей. А потом мне позвонил отец…» — говорит Ваня.

Ваня с двоюродным братом Источник: Иван Холодов / личный архив











Первым позвонил отец. Разговор короткий, но важный

Разговор начался с простого: «Ты — Ваня Холодов?» — «Да… Папа?»

Так прозвучали их первые слова друг другу…

Иван делится, что ожидание было острым, как перед чем-то жизненно важным.

«Ты покупаешь машину — радуешься. Но это совсем другое. Тут ты не знаешь, как всё пройдет. Ждешь как чуда», — сравнивает Ваня.

19 часов пути. Самолет, поезд, автобус, маршрутка, попутка

Дорога была длинной, но очень важной Источник: Иван Холодов / личный архив











Он не стал откладывать. В День России, 12 июня, Ваня выехал. Самолет до Москвы, поезд до Курска, автобус, маршрутка и попутка. 19 часов — и он оказался там, где не был с младенчества. В селе Гахово.

Мама к его идее встретиться с отцом отнеслась с пониманием.

Это была супероперация. То, чего не удалось сделать за 30 лет, я сделал за 19 часов. Иван Холодов

Иван не говорил отцу, что приедет, решил сделать сюрприз. О его приезде знал только брат отца, но когда уже был у отцовского дома, позвонил дяде и сказал, что зашел на почту, что задерживается, а сам уже заходил в дом…

«Привет, папа!» — сказал Ваня отцу.

Первый взгляд. Первый настоящий живой кадр, не образ из головы. Он растерян. В руках держит внука от пасынка. Ваня рядом, взрослый сын. Объятия. Неловкость. Пауза. И разговор, потихоньку, по крупицам.

«Он говорил немного. Я больше. Рассказал, кто я, чем живу, как растет моя дочка. Он слушал. Улыбался. И всё время чувствовалось — он волнуется», — рассказывает Ваня.

От отца — слова извинения. И от всех родных. От бабушки.

«Они говорили: прости, так сложилось. Мы не знали, как быть. Мы далеко. Вы далеко. И всё как-то само собой рассыпалось».

Родные Вани из поселка Гахово ждали встречи не меньше Источник: Иван Холодов / личный архив











А встретили Ивана так, словно он и не пропадал все эти годы. Бабушка, дядя, тетя, дети… Все обнимали, радовались.

«Я им всем понравился. Мы играли в футбол, снимали TikTok, общались. Дети тянулись ко мне, от малышей до подростков. Это была настоящая семья», — говорит Иван.

У него теперь и правда большая семья:

— У папы есть брат и сестра, и у них по два ребенка, а у них тоже по двое детей.

А вот он у отца, кажется, из родных детей остался один:

— Его второй сын, который родился после меня, был мобилизован в 2022 году на СВО и через пару месяцев пропал без вести. Теперь ответа нет от командования, а сослуживец звонил родным и рассказал о его гибели, — делится Иван.

Ваня с племянницами Источник: Иван Холодов / личный архив











Наш герой рассказал, что в чем-то с родным отцом они похожи. Где-то уши, нос, манера говорить. Сходства есть, конечно.

«Он спокойный. Я активный, подвижный по характеру. Но прямота у нас одинаковая», — смеется Ваня.

Спрашивал Ваня отца о службе в Африканде, про то время, когда отец еще был в Мурманской области, про недолгую совместную семейную жизнь в Курской области. Про нынешнюю жизнь. Отец занимается фермерством. Ему 54 года.

На фото наш герой с отцом, дядей и двоюродным братом Источник: Иван Холодов / личный архив











Сейчас на связи. Без обид. Без упреков

Пробыл у отца недолго, чуть больше суток. Прощание было под проливным дождем. Отец, дядя, двоюродные братья — все пришли проводить. Дали пирожков в дорогу, отец дал деньги на подарок внучке. Стояли у поезда до последней секунды.

«Они не уходили, пока поезд не тронулся, я зашел внутрь за двадцать минут до отправления», — вспоминает Ваня.

Теперь они на связи. Через Telegram. Делятся фотографиями, новостями, жизнью. Иван отправляет видео, рассказывает, как растет дочка, что нового на работе. В следующем году планирует приехать снова, уже с семьей. Тем более они с женой ждут пополнения, родится еще одна дочь.

«Папа говорит: „Бери своих девчонок, жду. Хочу познакомиться с внучками“».

Ваня говорит, что никакой злости не осталось. Ни к отцу, ни к семье.

«Просто получилось, как получилось. А теперь есть шанс сделать по-другому. И его нельзя упускать. Я им говорю: неважно, что было. Важно, что будет дальше. Всё остальное в наших руках».