Беременность уже не скрыть: Агата Муцениеце ждет третьего ребенка

Уже по традиции актриса обо всех важных для себя событиях сообщает через социальные сети Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Два месяца поклонники Агаты Муцениеце допытывали ее за выбор образов. Оверсайз пиджаки, свободные платья, которые прикрывают живот. Непривычная для актрисы многослойность и скрытность сразу же породила разговоры: а не беременна ли она? Часть самых зорких фанатов уверяла, что проглядывается округлившийся живот, и даже строила теории, какой месяц, пока другая стойко держалась и уверенно заявляла, что это лишь плотный обед и не более. Только сейчас актриса решилась сообщить радостную весть в своем блоге и развеять всякие сомнения.

Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Муцениеце опубликовала милую фотосессию с ее женихом Петром Дрангой, дочкой Мией и их собакой. Агата в обтягивающем платье больше не скрывает свой живот и даже специально позирует, обнимая его, чтобы уж точно пропали всякие сомнения, что внутри зарождается новая жизнь.

Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











О романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги стало известно в конце 2024 года. Пара не скрывала своих отношений и регулярно выходила в свет. А в мае 2025 года во время романтического путешествия объявили, что обручились.

Впрочем, неожиданностью новость не стала, ведь еще в апреле в шоу-бизнесе пошли разговоры о том, что Агата Муцениеце уже вышла замуж за Петра Дрангу.

Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Действительно, такие слухи ходят. Значит, уже поженились! Надо же, я думал, это пиар-роман, но оказалось, всё-таки любовь и взаимовыгодная история, — рассказывал тогда продюсер Сергей Дворцов.

Для Петра Дранги это будет первый ребенок, а для Агаты Муцениеце — третий. От первого брака с актером Павлом Прилучным у нее остались дочка Мия, которая быстро нашла общий язык с новым избранником мамы, и сын Тимофей, который живет с отцом и отказывается общаться с матерью.

Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









