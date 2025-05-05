«Мне достаточно 250 тысяч». Сколько нужно денег в месяц, чтобы выжить с ребенком молодой маме

На воспитание ребенка требуются немаленькие суммы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Представители поколения нулевых давно не ходят пешком под стол и даже уже окончили школу. Они работают, покупают недвижимость и заводят детей. Но как молодые мамы справляются с грузом ответственности и не жалеют ли о своем решении? NN.RU поговорил с тремя молодыми мамами и узнал, сколько в месяц они тратят на ребенка, тяжело ли совмещать работу и материнство и сильно ли изменилась их жизнь с появлением детей.

«Иногда хотелось орать от бессилия»

Юлия Репина стала мамой летом 2022 года. Сейчас ей 24, официально она остается в декрете, но активно развивает свое дело — руководит маркетинговым агентством. Подрабатывать в этой сфере девушка начала спустя три месяца после рождения дочки, а когда той исполнился год, полностью погрузилась в собственный бизнес.

— Наверное, самый сложный период был первые полгода с момента появления ребенка. Тогда муж сменил работу, денег из-за ситуации в стране не хватало, а я сидела с дочкой одна: готовила, кормила, купала, убиралась. Иногда мне хотелось орать от бессилия: муж уходил на работу — мы еще спали, муж возвращался — мы уже спали, — вспоминает Юлия. — Временами я просто ревела, потому что не понимала, как мне ее успокоить и как помочь. Моя спина сказала «пока» через два месяца — понадобилась физиотерапия, чтобы избавиться от ноющей боли.

Когда дочка немного подросла, дела у девушки пошли в гору, и тогда с работы ушел супруг — оставаться с ребенком, пока она развивает собственный бизнес. Затем мужчина всё-таки снова трудоустроился, а Юлия продолжила сидеть с малышкой и параллельно заниматься своим делом.

— Совмещать работу и ребенка тяжеловато, если дисциплина страдает. В целом мне удавалось вести очень крупные проекты и зарабатывать хорошие деньги, несмотря на то, что свободного времени было немного: два часа в дневной сон дочки и вечером, когда муж приходил с работы.

Источник: Юлия Репина











На помощь близких семья особенно не рассчитывала — со всем приходилось справляться самостоятельно. За первые полтора года они лишь пару раз оставляли ребенка на кого-то другого.

— Первый месяц после рождения дочки моя мама приходила каждый день, но всё-таки родители у нас молодые, у них своя жизнь. Бабушки, наоборот, в возрасте, у них у всех там по десять внуков. Так что я всё делала сама либо платила полторы тысячи рублей маме мужа, чтобы она сидела с ребенком, если нам обоим надо было уехать из дома. Иногда муж брал на работе неоплачиваемый отпуск, и это нас спасало. Поскольку я фрилансер, работаю сама на себя, уйти в административный я не могу. Да и работа у меня более прибыльная, поэтому не так страшно, когда отпуск берет муж, — призналась Юлия в беседе с NN.RU.

По ее словам, в месяц на ребенка стабильно уходит 55 000 рублей. Из них большая часть отводится на садик — 33 500 рублей. Примерно в 10 тысяч обходятся продукты, около пяти тысяч требуется на развлечения, от двух до четырех — на обновление одежды и еще порядка двух тысяч — на книжки и игрушки.

Конечно, объем трат зависит от времени года, например, зимой добавляются расходы на теплую одежду (а это порядка шести - семи тысяч рублей), обувь (пять - шесть тысяч) и развлечения (ватрушки, санки, снегокаты стоят около 10 тысяч, но их хватает на несколько сезонов). Раз в несколько месяцев дочке меняют обувь в детский садик (+3,5 тысячи рублей за натуральную кожу). Если там случаются какие-то мероприятия и фотосессии, то нужно быть готовым отдать еще минимум две тысячи рублей.

— Для комфортной жизни с малышом мне достаточно около 250 тысяч рублей. Если сумма меньше, становится тяжко, какие-то покупки уже начинаешь откладывать. Но в целом мы не голодаем. Единственное, в чём сейчас себе отказываем — путешествия втроем, поскольку на хороший отель в теплых странах путевки начинаются от 300 тысяч. Сейчас у меня другие цели — хочется поскорее закрыть ипотеку. Но в течение месяца мы можем ездить за город, ходить на мероприятия, в рестораны, покупать одежду, — поделилась Юлия.

Сейчас дочка Юлии ходит в частный детский садик, хотя изначально семья вставала в очередь на муниципальный. Путевка, по словам собеседницы, пришла им спустя два с небольшим года, но после общения с заведующей отправлять туда ребенка расхотелось.

— Меня не вдохновили группы, не вдохновило отношение к детям. Всё было как-то скрытно, ничего не показали. На меня косо смотрели из-за того, что я пропустила несколько прививок по календарю. Некоторые из них я не хочу делать, некоторых в принципе нет в России. В частном детсаду нет такого осуждения, нет строгого режима и лучше питание. И количество детей в группе играет роль. Всё-таки 12 человек и 30 — это большая разница. Поэтому, когда пришла путевка в государственный, я своего мнения не изменила, и вот уже почти год мы ходим в частный детский садик — это просто любимое место ребенка. В сравнении с тем, как воспитывались мы с мужем, там глобально другой подход.

Источник: Юлия Репина











В родительских чатах Юлия не сидит, а с другими мамами общается, но не слишком тесно. Они делятся опытом, дают друг другу советы и обмениваются детскими вещами, но взгляды на воспитание, по словам девушки, у них немного отличаются.

— Дети — это цветы жизни, но кому-то нужен целый букет, а мне достаточно одного цветочка. Я не поглощена материнством полностью, не переживаю из-за каждого шороха, не трясусь из-за того, что у меня ребенок поел в песочнице. Мой смысл жизни не только в детях, да и муж у меня больше включен в отцовство, чем я в материнство. У меня именно папина дочка — она с ним прямо кайфует. Наверное, из-за этого в том числе я не так много общаюсь с другими мамочками, — рассказала нижегородка.

По словам Юлии, без дочки она вряд ли когда-нибудь решилась сделать шаг вперед. Сейчас она уже не может представить свою жизнь без ребенка, но во второй раз через роды проходить не хочет.

— Мне делали кесарево, и теперь у меня очень сильный страх перед болью. К тому же во время беременности у меня трансформировалось тело, и я пока никак не могу привести его в порядок. Но это не столь важно, потому что благодаря мужу я не чувствую себя нежеланной. И ни капли не жалею, что родила, хотя многие меня отговаривали, считали, что я еще слишком молодая и буду плодить нищету. Такие фразы, к сожалению, были от моих близких родственников, — вспомнила девушка.

Она добавила, что «плодить нищету» не пришлось: семья успела купить квартиру, две машины и может раз в год позволить себе путешествие, хотя в приоритете сейчас — закрытие ипотеки.

— И, конечно, хочется обеспечить ребенку хорошее будущее: дать достойное образование, купить квартиру, чтобы ей не приходилось влезать в кредиты.

«Кажется, что дочь была со мной всегда»

Рите Бердниковой — 25 лет, а ее дочке — пять. Она родилась, когда Рита еще училась в институте, а первые месяцы жизни малышки выпали на карантин по ковиду. Благодаря маме, которая в этот период также не работала, Рита смогла спокойно окончить учебу.

— Надо сказать, что рождение ребенка не принесло мне никаких отрицательных эмоций — я кайфовала. Когда дочка в 2022 году пошла в садик, я устроилась на работу. С тех пор сменила три места по найму и попробовала фриланс, — поделилась молодая мама.

Источник: Рита Бердникова











Сейчас она нашла работу рядом с домом и удобным графиком. К восьми утра Рита отводит дочку в садик и забирает ее после пяти вечера.

— В целом со всем справляюсь сама. Муж в командировках, поэтому на подмоге, если что, родители и сестра. Но я и сама успеваю помогать с племянником и крестником, — отметила нижегородка.

По ее словам, в очередь в детсад семья встала сразу после рождения ребенка, и спустя два года им выдали путевку. Также два раза в неделю Рита отводит дочку на танцы.

— Вечером, пока я занимаюсь домашними делами или отдыхаю, она рисует, делает поделки или смотрит мультики. Перед сном мы обычно читаем книжку. А по выходным часто ходим в гости или, если тепло, гуляем, ездим к друзьям на дачу.

В месяц на ребенка уходит примерно 35 000 рублей, подсчитала Рита. Точные цифры, по ее словам, назвать сложно, так как некоторые траты (например, покупка одежды) нерегулярные и зависят от сезона. 4,2 тысячи рублей ежемесячно семья отдает за детсад, 2,8 тысячи платит за танцы, полторы — за дополнительные занятия в садике. Еще порядка пяти тысяч рублей требуется на развлечения и столько же — на покупку игрушек.

— Если бы мы жили только на мои доходы, то всё уходило бы на ребенка. Но я получаю детские пособия, с помощью которых оплачиваю садик, танцы и допзанятия. Плюс доходы мужа. Не меньше 100 тысяч рублей нужно для комфортной жизни с ребенком, — поделилась девушка.

Сейчас все подруги Риты тоже стали мамами, поэтому недостатка в общении она не испытывает. С дочкой порой случаются конфликты, но их, как правило, удается быстро решить.

Источник: Рита Бердникова











— Бывает сложно договориться, потому что для ребенка есть два мнения: свое и неправильное. Иногда сложно терпеть беспричинные истерики. Но в целом мы находим общий язык, практически везде ходим вместе.

Рита призналась, что с появлением ребенка жизнь изменилась на 180 градусов и при этом словно осталась прежней.

— Как будто дочка была со мной всегда. У меня появилась ответственность за кого-то, кроме себя. Пришлось отказаться от подросткового хобби — чирлидинга, потому что с ребенком ездить на соревнования уже тяжко. Но зато появились новые увлечения и знакомства. И если раньше я кормила и одевала только себя, то теперь всё умножилось на два, — заключила нижегородка.

«В роддоме мне этого не рассказывали»

Еще одна наша героиня — Анастасия Тесакова — стала мамой в 2023 году. Сейчас ее дочке год и девять месяцев, она растет активным и любознательным ребенком и уже этой осенью может отправиться в детский садик.

— Сейчас дочка уже такой осмысленный человечек, с ней можно пытаться вести какой-то диалог: она понимает речь, говорит отдельные слова, может на какие-то вопросы ответить, дает понять, что ей нужно. Единственная трудность — она не сидит ни секунды на месте, поэтому приходится везде за ней бегать и всё успевать. Но это и не проблема, я рада, что у меня такой активный ребенок, — поделилась девушка.

Источник: Анастасия Тесакова











Ее муж работает менеджером, а сама Настя пока в декрете, но, как и первая героиня, развивает свое дело — занимается декорированием фотозон и составлением композиций из воздушных шаров. Творческое хобби она надеется в дальнейшем превратить в главный источник дохода.

— Мне нравится моя основная работа, но я устала проводить по несколько часов в дороге, устала от пятидневки, хочу уделять больше времени семье. И вот во время декрета я занялась воздушными шарами: делаю композиции на дни рождения, выписки, начинаю оформлять фотозоны. Пока это не приносит огромных денег, но заказы есть. Надеюсь и дальше развиваться в этом направлении, чтобы самой планировать рабочий день и подстраивать график под свои хотелки.

Совмещать работу и материнство не тяжело, призналась Настя, так как заказы она берет, только когда есть с кем оставить дочку. На помощь всегда готовы прийти родители с обеих сторон и бабушки с дедушками.

— Наверное, самым сложным на первых порах было перестроить свой режим, осознать, что у тебя больше нет спокойной жизни. Хотя мне на самом деле повезло: первые месяцы дочка большую часть дня спала. Бывало, конечно, капризничала, но довольно редко. Но помощь всё равно была нужна: я элементарно не знала, как запеленать ребенка, как поменять ему подгузник. В роддоме мне этого не рассказывали, я вернулась с дочкой домой и не знала, что делать. Так что поначалу мне помогала мама, — рассказала нижегородка.

По ее словам, подсчитать ежемесячные траты на ребенка трудно, но доходов хватает на то, чтобы ни в чём себе не отказывать. Семья живет на зарплату мужа, деньги, которые Настя зарабатывает на своем деле, и пособие от государства. Около двух тысяч рублей каждый месяц уходит на молочные смеси, порядка трех тысяч — на подгузники и еще около восьми — на пюре, детские соки и каши. Так как дочка ходит в бесплатную поликлинику, на обследования тратиться особо не приходится. Новые игрушки у нее появляются регулярно, но это также небольшая статья расходов в семейном бюджете.

— Нет такого, что приходится сидеть и думать: надо нам это или нет. Если мне самой что-то для дочки понравилось — я это покупаю. В целом доходов хватает, чтобы жить спокойно. Пока ни разу не было такого, чтобы пришлось ужиматься или ограничивать себя.

Источник: Анастасия Тесакова











Еще во время беременности Настя вступила в чат для женщин, которые должны были родить с ней в один месяц. Общение там продолжается до сих пор: многие мамы уже подружились и ведут беседы на разные темы, порой и не связанные с материнством.