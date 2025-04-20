Двое мальчиков объявлены в федеральный розыск: бизнесмен украл у бывшей жены троих сыновей. Подробности громкой истории

На днях бизнесмена Владимира Галяндина и троих его сыновей объявили в розыск. 53-летний предприниматель второй год прячет детей от бывшей жены, хотя по решению суда они должны жить с ней. Наталья Галяндина подала на развод еще в 2023 году, и тогда же место проживания детей определили с матерью, как она и хотела. Подробности этой истории рассказывает NGS55.RU.
Брак официально расторгли только в начале 2024 года, но и после этого Наталья не смогла забрать мальчиков у бывшего мужа. Владимир всё это время пытается оспорить решение суда, а дети живут с ним. Судебные приставы не раз приезжали в коттеджный поселок, где когда-то жила семья, чтобы найти мальчиков и передать матери, но эти попытки не увенчались успехом.
Часто ли происходят подобные ситуации?
— Судебные дела по определению места жительства детей — не редкость. Но чаще всего решение выносят в пользу матери. Даже если адвокаты отца пытаются доказать, что поведение женщины создает угрозу для жизни и здоровья детей, ключевую точку в этом вопросе ставит проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой и принимается решение, — рассказывает юрист, специалист по гражданским делам Галина Нартыш.
Последние полгода омский бизнесмен с детьми жил в Иркутской области, в Омск они вернулись в начале марта. Как сказал Владимир, он не против передать детей Наталье. Главное условие: мальчики должны быть согласны сами.
Недавно процесс передачи детей матери состоялся. Развернулась семейная драма. Наш корреспондент стала ее свидетелем.
«Что вам плохого мама сделала?»
Примерно за полчаса до визита приставов двое младших сыновей сидели в комнате на ковре и играли в шахматы, а старший мальчик «дежурил» на камерах видеонаблюдения за отцовским компьютером. В центре холла, соединяющего рабочий кабинет, кухню и зал, на ковре устроилась барабанная установка. Она стала очевидцем всех дальнейших событий.
Владимир олицетворял спокойствие и даже улыбался, но в доме чувствовалось напряжение. К коттеджу Галяндина съехались на нескольких автомобилях приставы, органы опеки, ПДН, Наталья с юристом, частный детектив, которого она наняла для поиска детей, полиция и пара человек из числа прессы.
Все трое детей Галяндиных настроились агрессивно по отношению к прибывшим и никуда уезжать не собирались: выскочили на порог дома и начали кричать. Особенно эмоционально отреагировали на маму. Ничего, кроме грубостей, ей не сказали, несмотря на все попытки Натальи побеседовать с ними или хотя бы приблизиться. Такие эпизоды в семье Галяндиных случались и раньше: сыновья могли кинуться с теннисными ракетками на мать.
Наталья вела себя спокойно и вежливо. Пыталась подойти к детям, но те всякий раз начинали кричать, обзываться и требовали, чтобы та ушла. Галяндина старалась не реагировать на оскорбления и продолжала спрашивать сыновей: «Как вы? Что читаете? В школу ходите? Байкал видели?» Но дети так и держали дистанцию, а вместо ответов продолжали выкрикивать грубости.
— Что вам плохого мама сделала? — послышался первый вопрос от приставов.
— А что хорошего? — отвечал вопросом на вопрос Владимир, но не дети.
«Стремилась создать крепкую семью»
С будущей супругой Владимир познакомился в «ТрансЭкологии», учредителем которой является. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Наталья пришла туда работать в 2015 году, а спустя недолгое время пара поженилась и в семье появился мальчик. В начале 2018 года родился второй сын, а в конце 2019-го — третий.
Галяндин ранее уже был женат, и, помимо сыновей от Натальи, у него есть еще трое, но уже совсем взрослых детей. По словам Владимира, с ними и бывшей супругой поддерживает нормальные отношения. Сейчас же ситуация совсем другая.
— Я обычная женщина, которая стремилась создать крепкую семью и родить детей. Встретила человека, полюбили друг друга. Он проявлял заботу и внимание. Все наши трое мальчиков родились в любви. У моего бывшего мужа непростой характер, но, так как я совершенно неконфликтный человек, у меня всегда получалось сглаживать острые углы. Никаких разногласий, особенно в воспитании детей, не было, — вспоминает Наталья.
Как говорит Галяндина, причиной всех негативных последствий стало обострение его психического заболевания. Это произошло не внезапно, все события набирали вес и обороты как снежный ком. Совсем плохо стало в 2020 году, когда у Владимира умер отец. Тогда он заявил, что потерял возможность обрести дар бабушки, которая была ведуньей. Эти и другие подробности конфликта были представлены в решении суда на ограничение Владимира Галяндина в родительских правах (документ есть в распоряжении редакции).
Супруг делился с женой тайнами колдовских книг, которые могут усилить его «сверхъестественные способности», лечил детей без врачей, запрещал семье выходить «во внешний мир» и общаться по телефону. В материалах дела говорится, что Владимир купил у шамана бубен и стучал в него. Весной 2023 года поехал на кладбище к бабушке для совершения ритуала и взял детей, а жене ехать с ними запретил.
Муж стал ограничивать Наталью в общении с детьми, усилил контроль за ними. По словам одного из детей, «папа собирается жить как в древности, им не нужно ни с кем общаться и сильно чему-то радоваться».
На вопрос, пытались ли супруги сходить к психотерапевту и разобраться во взаимоотношениях, бизнесмен ответил философски:
— К психологам бегают те люди, которые не знают, для чего они живут. А я прекрасно осознаю себя в этом реальном мире, нормально себя чувствую и коммуницирую.
Найти компромисс в воспитании детей у Владимира и Натальи так и не получилось. Что такого ужасного делала Наталья, с чем он не мог смириться, не смог четко ответить ни специалистам, которые проводили судебную психолого-психиатрическую экспертизу, ни нам. Но Галяндин уверен, что у него детям лучше: у мальчиков есть музыкальные инструменты, развивающие игры, а накануне нашего приезда они все вместе смотрели по телевизору «Вечный зов» (12+).
— Я сторонник ценностей, которые во мне заложены, а она придерживалась современных ценностей какого-то потребительского свойства. Возникли противоречия, которые вылились в большой конфликт, — утверждает Владимир.
На одном из рабочих столов мальчиков лежит значок пионера с надписью: «Всегда готов». На перегородке стола висит ремень с пряжкой «Серп и молот». По соседству с наследием Советского Союза стоит современная умная настольная лампа, в которую встроена быстрая зарядка для айфона. Рядом с ней — микроскоп и весы.
— Они занимаются абсолютно всем. Шахматы, шашки, недавно «Семнадцать мгновений весны» (12+) смотрели. Старший ходит в школу, средний тоже этой осенью пойдет. Он уже изучил буквы, цифры, умеет писать и читать, оперирует трехзначными цифрами. Отец должен воспитывать своих детей, мы будем добиваться пересмотра дела, — говорит Владимир.
Классный руководитель старшего сына рассказывала на суде, что мальчик не общается в школе с одноклассниками, не выходит гулять, а только наблюдает за всеми со стороны. Учительнице Дима говорил, что это папа велел ему сидеть в классе. В школу ходил нерегулярно, а однажды сделал открытку для мамы на 8 Марта, но потом смял ее без объяснения причин. По словам педагога, ребенок боится отца.
Суд счел, что эти показания свидетельствуют о том, что Владимир навязывает субъективные установки для восприятия действительности, строит отношения только на своих условиях, в воспитании детей есть только его мнение. Бывшей жене мужчина якобы пишет грубости и оскорбления. Также он нарушил закон, когда не передал детей Наталье по решению суда еще при разводе. Судебные приставы несколько раз пытались передать мальчиков матери, но им это не удалось.
«Мама шороху наводит»
Бизнесмен считает, что бывшую жену больше всего волнует материальная подоплека. По его словам, та пришла к нему «с одной спортивной сумкой», а теперь хочет раздела имущества, которое было приобретено Галяндиным до этих отношений.
Как он заявляет, всё это время Наталья получает 100 тысяч рублей алиментов. И эти деньги, как утверждает Владимир, «неизвестно куда деваются». Наталья материальный вопрос в нашей беседе не упоминала ни разу. Она работает главным бухгалтером.
— В нашей семье произошла трагедия, здесь нет виноватых. Причина всему — психическое расстройство у человека, который никогда не сможет это осознать, — говорит Наталья.
На заседании показывали видео, как дети бьют мать черенками от лопаты, а отец не вмешивается и просто наблюдает. Это случилось во время очередной попытки передать мальчиков Наталье.
В феврале прошлого года она забрала из школы сына Дмитрия и месяц жила с ним в центре социальной помощи. В начале марта, когда они покидали социальную гостиницу, Владимир подъехал туда на машине и потребовал, чтобы старший сын поехал с ним, что он и сделал. Представитель ПДН на заседании сообщила, что мужчина специально планирует действия детей так, чтобы их невозможно было передать матери.
Также Владимир периодически скрывает местонахождение сыновей. Однажды во время очередной пропажи сыновей Наталья подала заявление на их розыск, а ее бывший муж заявил, что мальчики у его матери в Ессентуках. Но мать Галяндина сообщила, что не общается с сыном 25 лет и ни разу не видела его детей от этого брака.
Инспектор указала, что в 2024 году, во время одной из попыток передачи детей, Владимир посадил за руль сына-дошкольника и тот поехал в толпу людей, среди которых была его мать и судебные приставы. Владимир этим поступком, по сути, саботировал процесс передачи детей бывшей жене и мог нанести людям травмы, но при этом отрицает, что своим поведением мешает исполнению законных требований.
Владимир упоминал, что планировал купить дом в селе Еланцы Иркутской области и жить там с детьми. Село расположено всего в нескольких километрах от побережья Байкала.
— В прошлую пятницу здесь буквально бен Ладена приехали ловить. Человек 30 вооруженных. Полиция, спецназ, уголовный розыск — все были. Мама шороху наводит, — рассказывает Владимир о событиях 11 апреля, когда в поселок приезжали с новой попыткой забрать детей.
— Ты препятствуешь даже общению! Я даже на день рождения детей не могла поздравить! Ты мне поговорить с ними не даешь! Я сейчас всем включу аудиозапись и предоставлю, у меня их очень много, — возмущается Наталья.
— Включи, мы хоровод под них поводим, — парирует Владимир. Запись так и не услышали.
Что показала экспертиза
Что выясняют во время экспертизы
— В родительских правах ограничить могут только по очень серьезным причинам. Ограничение устанавливают, если доказано, что один из супругов допускает нахождение ребенка в опасности по независящим от него причинам. К этим причинам может относиться психическое расстройство, хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств. Могут быть и другие поводы.
Если родитель не меняет своего поведения после ограничения в родительских правах, органы опеки и попечительства через полгода снова обращаются в суд, но уже с иском о лишении родительских прав, — объясняет юрист Галина Нартыш.
Этой зимой вся семья прошла психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой отражены в судебном решении на ограничение в родительских правах Владимира. Наталью признали адекватной и способной воспитывать детей. Ее состояние их жизни и здоровью не угрожает, психическими расстройствами она не страдает.
У детей диагностировали некоторые особенности. Несмотря на то что все мальчики умственно и физически нормально развиты для своего возраста, у старшего, Дмитрия, имеется расстройство социальной адаптации, тревога, раздражительность, слабая эмоциональность.
У Руслана — проблемы с адаптацией, а еще повышенная обидчивость, ранимость, требовательность, неуверенность и желание отгородиться. Младший сын, Владимир, склонен к переменам в настроении, агрессии.
Все трое мальчиков по результатам экспертизы показали негативное и конфликтное отношение к маме. Специалисты выяснили, что дети рассказывают о Наталье факты, свидетелями которых они не были, отказываются от любых видов коммуникации с ней, предъявляют претензии, которые не может исправить человек, не проживающий с ними.
Эксперты признали, что причиной этого негатива стало воздействие отца, его поведение сочли плохо влияющим на мальчиков. Если дети продолжат так же относиться к маме, они не смогут нормально развиваться психологически и в будущем могут иметь проблемы в отношениях и с другими женщинами.
— Общего языка у нее с детьми не было. В начале 2023 года она начала подбивать детей ехать жить другой жизнью, без папы. Дети были очень привязаны ко мне, они выросли со мной, они всё время рядом, — считает Владимир.
«Он меня выгнал и с этого момента заблокировал детей в доме»
Что касается самого Владимира, экспертиза выявила у него параноидное расстройство личности и компенсацию. Медики отметили, что он пытался скрывать признаки своего состояния. Для этого расстройства характерна тенденция к искажению фактов, пренебрежение общепринятыми правилами, категоричность установок, подозрительность, чувствительность к неудачам.
В стрессовых ситуациях расстройство может усугубляться. Среди особенностей характера присутствуют нетерпимость к чужим границам, жесткость, склонность к риску, завышенная самооценка, потребность в доминировании и требовательность.
— Мы ее неоднократно приглашали для встречи с детьми, и я ей писал, что у нее нет моральной связи с ними и, если она хочет общаться, надо налаживать общение. Я был готов предоставить ей дом по соседству с нами. Пусть живет, общается, участвует в воспитании. Но у нее одна позиция: «Отдайте мне детей, я с помощью психологов их нормализую, они меня начнут любить», — заявляет Владимир.
Наталья отрицает, что у нее была возможность видеться с детьми:
— Он меня выгнал и с этого момента просто заблокировал детей в этом доме. Вы территорию видели? Там забор, я к этому дому не могу подойти никак. Я подъезжала, смотрела за детьми через тот забор, чтобы как-то увидеть мальчиков.
В числе родительских качеств у бизнесмена эксперты выявили потребность усиленного контроля за поведением и сознанием детей, тревогу от возможной утраты сыновей, желание дать им всё необходимое и воспитывать как следует.
Но мальчики не играют со сверстниками, периодически не посещают школу и детсад, не видятся с матерью, полностью подстраиваются под требования отца. Данное состояние признали опасным для детей. В то же время бизнесмен настаивает на проведении повторной экспертизы.
По словам Натальи, бывший муж бесконечно подает к ней иски, чтобы определить место жительства детей у себя. Взять сыновей в охапку и просто увезти из дома приставы пока не имеют права, поскольку решение суда об ограничении Владимира в родительских правах в силу еще не вступило. Забрать детей могла только лично сама мать, но и ей это оказалось не под силу: когда мальчики не дрались, они просто убегали.
Психологи объясняют такое поведение детей попыткой скопировать поведение значимого дня них взрослого (папы) и его отношение к Наталье. В силу возраста они не могут сформировать собственное мнение о ситуации, и борьба с матерью является их основной деятельностью.
В итоге у Владимира забрали младшего сына. По пути к машине мальчик вырывался и кричал. Через два часа Наталья вернулась за остальными детьми, но они закрылись в комнате и больше не выходили на контакт.
На следующий день Наталья снова приехала в поселок, чтобы попытаться забрать оставшихся двух сыновей. По ее словам, младший сын, Владимир, чувствует себя хорошо, хоть и немного напуган. Он больше не обзывается, называет ее мамой и ведет себя спокойно. Но двух других детей не оказалось. Пока Владимир выходил к воротам встречать машину приставов, мальчики сбежали. Сейчас они объявлены в федеральный розыск.
На наш вопрос о том, где дети могут находиться, Владимир ответил:
— Есть уверенность, что с ними всё хорошо.
Мы отправили запрос в опеку. Редакция продолжает следить за этой историей. Ее начало можно прочитать тут.