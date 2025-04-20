Двое мальчиков объявлены в федеральный розыск: бизнесмен украл у бывшей жены троих сыновей. Подробности громкой истории

Вся территория в камерах, из дома можно следить за обстановкой Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











На днях бизнесмена Владимира Галяндина и троих его сыновей объявили в розыск. 53-летний предприниматель второй год прячет детей от бывшей жены, хотя по решению суда они должны жить с ней. Наталья Галяндина подала на развод еще в 2023 году, и тогда же место проживания детей определили с матерью, как она и хотела. Подробности этой истории рассказывает NGS55.RU.

Брак официально расторгли только в начале 2024 года, но и после этого Наталья не смогла забрать мальчиков у бывшего мужа. Владимир всё это время пытается оспорить решение суда, а дети живут с ним. Судебные приставы не раз приезжали в коттеджный поселок, где когда-то жила семья, чтобы найти мальчиков и передать матери, но эти попытки не увенчались успехом.

Часто ли происходят подобные ситуации? Узнать — Судебные дела по определению места жительства детей — не редкость. Но чаще всего решение выносят в пользу матери. Даже если адвокаты отца пытаются доказать, что поведение женщины создает угрозу для жизни и здоровья детей, ключевую точку в этом вопросе ставит проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой и принимается решение, — рассказывает юрист, специалист по гражданским делам Галина Нартыш.

Последние полгода омский бизнесмен с детьми жил в Иркутской области, в Омск они вернулись в начале марта. Как сказал Владимир, он не против передать детей Наталье. Главное условие: мальчики должны быть согласны сами.

Недавно процесс передачи детей матери состоялся. Развернулась семейная драма. Наш корреспондент стала ее свидетелем.

Ажиотаж у ворот коттеджного поселка Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











«Что вам плохого мама сделала?»

Примерно за полчаса до визита приставов двое младших сыновей сидели в комнате на ковре и играли в шахматы, а старший мальчик «дежурил» на камерах видеонаблюдения за отцовским компьютером. В центре холла, соединяющего рабочий кабинет, кухню и зал, на ковре устроилась барабанная установка. Она стала очевидцем всех дальнейших событий.

Владимир олицетворял спокойствие и даже улыбался, но в доме чувствовалось напряжение. К коттеджу Галяндина съехались на нескольких автомобилях приставы, органы опеки, ПДН, Наталья с юристом, частный детектив, которого она наняла для поиска детей, полиция и пара человек из числа прессы.

Все трое детей Галяндиных настроились агрессивно по отношению к прибывшим и никуда уезжать не собирались: выскочили на порог дома и начали кричать. Особенно эмоционально отреагировали на маму. Ничего, кроме грубостей, ей не сказали, несмотря на все попытки Натальи побеседовать с ними или хотя бы приблизиться. Такие эпизоды в семье Галяндиных случались и раньше: сыновья могли кинуться с теннисными ракетками на мать.

Владимиру Галяндину зачитывают решение суда. В кожаной куртке — бывшая супруга Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Наталья вела себя спокойно и вежливо. Пыталась подойти к детям, но те всякий раз начинали кричать, обзываться и требовали, чтобы та ушла. Галяндина старалась не реагировать на оскорбления и продолжала спрашивать сыновей: «Как вы? Что читаете? В школу ходите? Байкал видели?» Но дети так и держали дистанцию, а вместо ответов продолжали выкрикивать грубости.

— Что вам плохого мама сделала? — послышался первый вопрос от приставов.

— А что хорошего? — отвечал вопросом на вопрос Владимир, но не дети.

«Стремилась создать крепкую семью»

С будущей супругой Владимир познакомился в «ТрансЭкологии», учредителем которой является. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Наталья пришла туда работать в 2015 году, а спустя недолгое время пара поженилась и в семье появился мальчик. В начале 2018 года родился второй сын, а в конце 2019-го — третий.

Галяндин ранее уже был женат, и, помимо сыновей от Натальи, у него есть еще трое, но уже совсем взрослых детей. По словам Владимира, с ними и бывшей супругой поддерживает нормальные отношения. Сейчас же ситуация совсем другая.

— Я обычная женщина, которая стремилась создать крепкую семью и родить детей. Встретила человека, полюбили друг друга. Он проявлял заботу и внимание. Все наши трое мальчиков родились в любви. У моего бывшего мужа непростой характер, но, так как я совершенно неконфликтный человек, у меня всегда получалось сглаживать острые углы. Никаких разногласий, особенно в воспитании детей, не было, — вспоминает Наталья.

Как говорит Галяндина, причиной всех негативных последствий стало обострение его психического заболевания. Это произошло не внезапно, все события набирали вес и обороты как снежный ком. Совсем плохо стало в 2020 году, когда у Владимира умер отец. Тогда он заявил, что потерял возможность обрести дар бабушки, которая была ведуньей. Эти и другие подробности конфликта были представлены в решении суда на ограничение Владимира Галяндина в родительских правах (документ есть в распоряжении редакции).

Супруг делился с женой тайнами колдовских книг, которые могут усилить его «сверхъестественные способности», лечил детей без врачей, запрещал семье выходить «во внешний мир» и общаться по телефону. В материалах дела говорится, что Владимир купил у шамана бубен и стучал в него. Весной 2023 года поехал на кладбище к бабушке для совершения ритуала и взял детей, а жене ехать с ними запретил.

Та самая барабанная установка, вокруг которой несколько часов толпились приставы, родители, адвокаты и другие очевидцы событий Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Муж стал ограничивать Наталью в общении с детьми, усилил контроль за ними. По словам одного из детей, «папа собирается жить как в древности, им не нужно ни с кем общаться и сильно чему-то радоваться».

На вопрос, пытались ли супруги сходить к психотерапевту и разобраться во взаимоотношениях, бизнесмен ответил философски:

— К психологам бегают те люди, которые не знают, для чего они живут. А я прекрасно осознаю себя в этом реальном мире, нормально себя чувствую и коммуницирую.

Найти компромисс в воспитании детей у Владимира и Натальи так и не получилось. Что такого ужасного делала Наталья, с чем он не мог смириться, не смог четко ответить ни специалистам, которые проводили судебную психолого-психиатрическую экспертизу, ни нам. Но Галяндин уверен, что у него детям лучше: у мальчиков есть музыкальные инструменты, развивающие игры, а накануне нашего приезда они все вместе смотрели по телевизору «Вечный зов» (12+).

— Я сторонник ценностей, которые во мне заложены, а она придерживалась современных ценностей какого-то потребительского свойства. Возникли противоречия, которые вылились в большой конфликт, — утверждает Владимир.

На одном из рабочих столов мальчиков лежит значок пионера с надписью: «Всегда готов». На перегородке стола висит ремень с пряжкой «Серп и молот». По соседству с наследием Советского Союза стоит современная умная настольная лампа, в которую встроена быстрая зарядка для айфона. Рядом с ней — микроскоп и весы.

Рабочий стол одного из сыновей Галяндиных Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











— Они занимаются абсолютно всем. Шахматы, шашки, недавно «Семнадцать мгновений весны» (12+) смотрели. Старший ходит в школу, средний тоже этой осенью пойдет. Он уже изучил буквы, цифры, умеет писать и читать, оперирует трехзначными цифрами. Отец должен воспитывать своих детей, мы будем добиваться пересмотра дела, — говорит Владимир.

Классный руководитель старшего сына рассказывала на суде, что мальчик не общается в школе с одноклассниками, не выходит гулять, а только наблюдает за всеми со стороны. Учительнице Дима говорил, что это папа велел ему сидеть в классе. В школу ходил нерегулярно, а однажды сделал открытку для мамы на 8 Марта, но потом смял ее без объяснения причин. По словам педагога, ребенок боится отца.

Суд счел, что эти показания свидетельствуют о том, что Владимир навязывает субъективные установки для восприятия действительности, строит отношения только на своих условиях, в воспитании детей есть только его мнение. Бывшей жене мужчина якобы пишет грубости и оскорбления. Также он нарушил закон, когда не передал детей Наталье по решению суда еще при разводе. Судебные приставы несколько раз пытались передать мальчиков матери, но им это не удалось.

Серп и молот и звезда Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











«Мама шороху наводит»

Бизнесмен считает, что бывшую жену больше всего волнует материальная подоплека. По его словам, та пришла к нему «с одной спортивной сумкой», а теперь хочет раздела имущества, которое было приобретено Галяндиным до этих отношений.

Как он заявляет, всё это время Наталья получает 100 тысяч рублей алиментов. И эти деньги, как утверждает Владимир, «неизвестно куда деваются». Наталья материальный вопрос в нашей беседе не упоминала ни разу. Она работает главным бухгалтером.

— В нашей семье произошла трагедия, здесь нет виноватых. Причина всему — психическое расстройство у человека, который никогда не сможет это осознать, — говорит Наталья.

На заседании показывали видео, как дети бьют мать черенками от лопаты, а отец не вмешивается и просто наблюдает. Это случилось во время очередной попытки передать мальчиков Наталье.

В феврале прошлого года она забрала из школы сына Дмитрия и месяц жила с ним в центре социальной помощи. В начале марта, когда они покидали социальную гостиницу, Владимир подъехал туда на машине и потребовал, чтобы старший сын поехал с ним, что он и сделал. Представитель ПДН на заседании сообщила, что мужчина специально планирует действия детей так, чтобы их невозможно было передать матери.

В соседних коттеджах пока никто не живет Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Также Владимир периодически скрывает местонахождение сыновей. Однажды во время очередной пропажи сыновей Наталья подала заявление на их розыск, а ее бывший муж заявил, что мальчики у его матери в Ессентуках. Но мать Галяндина сообщила, что не общается с сыном 25 лет и ни разу не видела его детей от этого брака.

Инспектор указала, что в 2024 году, во время одной из попыток передачи детей, Владимир посадил за руль сына-дошкольника и тот поехал в толпу людей, среди которых была его мать и судебные приставы. Владимир этим поступком, по сути, саботировал процесс передачи детей бывшей жене и мог нанести людям травмы, но при этом отрицает, что своим поведением мешает исполнению законных требований.

Владимир упоминал, что планировал купить дом в селе Еланцы Иркутской области и жить там с детьми. Село расположено всего в нескольких километрах от побережья Байкала.

— В прошлую пятницу здесь буквально бен Ладена приехали ловить. Человек 30 вооруженных. Полиция, спецназ, уголовный розыск — все были. Мама шороху наводит, — рассказывает Владимир о событиях 11 апреля, когда в поселок приезжали с новой попыткой забрать детей.

— Ты препятствуешь даже общению! Я даже на день рождения детей не могла поздравить! Ты мне поговорить с ними не даешь! Я сейчас всем включу аудиозапись и предоставлю, у меня их очень много, — возмущается Наталья.

— Включи, мы хоровод под них поводим, — парирует Владимир. Запись так и не услышали.

В доме несколько коробок с шахматами Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Что показала экспертиза

Что выясняют во время экспертизы Узнать — В родительских правах ограничить могут только по очень серьезным причинам. Ограничение устанавливают, если доказано, что один из супругов допускает нахождение ребенка в опасности по независящим от него причинам. К этим причинам может относиться психическое расстройство, хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств. Могут быть и другие поводы. Если родитель не меняет своего поведения после ограничения в родительских правах, органы опеки и попечительства через полгода снова обращаются в суд, но уже с иском о лишении родительских прав, — объясняет юрист Галина Нартыш.

Этой зимой вся семья прошла психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой отражены в судебном решении на ограничение в родительских правах Владимира. Наталью признали адекватной и способной воспитывать детей. Ее состояние их жизни и здоровью не угрожает, психическими расстройствами она не страдает.

У детей диагностировали некоторые особенности. Несмотря на то что все мальчики умственно и физически нормально развиты для своего возраста, у старшего, Дмитрия, имеется расстройство социальной адаптации, тревога, раздражительность, слабая эмоциональность.

У Руслана — проблемы с адаптацией, а еще повышенная обидчивость, ранимость, требовательность, неуверенность и желание отгородиться. Младший сын, Владимир, склонен к переменам в настроении, агрессии.

Все трое мальчиков по результатам экспертизы показали негативное и конфликтное отношение к маме. Специалисты выяснили, что дети рассказывают о Наталье факты, свидетелями которых они не были, отказываются от любых видов коммуникации с ней, предъявляют претензии, которые не может исправить человек, не проживающий с ними.

Эксперты признали, что причиной этого негатива стало воздействие отца, его поведение сочли плохо влияющим на мальчиков. Если дети продолжат так же относиться к маме, они не смогут нормально развиваться психологически и в будущем могут иметь проблемы в отношениях и с другими женщинами.

— Общего языка у нее с детьми не было. В начале 2023 года она начала подбивать детей ехать жить другой жизнью, без папы. Дети были очень привязаны ко мне, они выросли со мной, они всё время рядом, — считает Владимир.

Здесь явно оттачивают боевые навыки Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











«Он меня выгнал и с этого момента заблокировал детей в доме»

Что касается самого Владимира, экспертиза выявила у него параноидное расстройство личности и компенсацию. Медики отметили, что он пытался скрывать признаки своего состояния. Для этого расстройства характерна тенденция к искажению фактов, пренебрежение общепринятыми правилами, категоричность установок, подозрительность, чувствительность к неудачам.

В стрессовых ситуациях расстройство может усугубляться. Среди особенностей характера присутствуют нетерпимость к чужим границам, жесткость, склонность к риску, завышенная самооценка, потребность в доминировании и требовательность.

— Мы ее неоднократно приглашали для встречи с детьми, и я ей писал, что у нее нет моральной связи с ними и, если она хочет общаться, надо налаживать общение. Я был готов предоставить ей дом по соседству с нами. Пусть живет, общается, участвует в воспитании. Но у нее одна позиция: «Отдайте мне детей, я с помощью психологов их нормализую, они меня начнут любить», — заявляет Владимир.

Наталья отрицает, что у нее была возможность видеться с детьми:

— Он меня выгнал и с этого момента просто заблокировал детей в этом доме. Вы территорию видели? Там забор, я к этому дому не могу подойти никак. Я подъезжала, смотрела за детьми через тот забор, чтобы как-то увидеть мальчиков.

Поселок закрытый, и заборы там повсюду Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











В числе родительских качеств у бизнесмена эксперты выявили потребность усиленного контроля за поведением и сознанием детей, тревогу от возможной утраты сыновей, желание дать им всё необходимое и воспитывать как следует.

Но мальчики не играют со сверстниками, периодически не посещают школу и детсад, не видятся с матерью, полностью подстраиваются под требования отца. Данное состояние признали опасным для детей. В то же время бизнесмен настаивает на проведении повторной экспертизы.

По словам Натальи, бывший муж бесконечно подает к ней иски, чтобы определить место жительства детей у себя. Взять сыновей в охапку и просто увезти из дома приставы пока не имеют права, поскольку решение суда об ограничении Владимира в родительских правах в силу еще не вступило. Забрать детей могла только лично сама мать, но и ей это оказалось не под силу: когда мальчики не дрались, они просто убегали.

Психологи объясняют такое поведение детей попыткой скопировать поведение значимого дня них взрослого (папы) и его отношение к Наталье. В силу возраста они не могут сформировать собственное мнение о ситуации, и борьба с матерью является их основной деятельностью.

В итоге у Владимира забрали младшего сына. По пути к машине мальчик вырывался и кричал. Через два часа Наталья вернулась за остальными детьми, но они закрылись в комнате и больше не выходили на контакт.

Точного местоположения детей никто не знает Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











На следующий день Наталья снова приехала в поселок, чтобы попытаться забрать оставшихся двух сыновей. По ее словам, младший сын, Владимир, чувствует себя хорошо, хоть и немного напуган. Он больше не обзывается, называет ее мамой и ведет себя спокойно. Но двух других детей не оказалось. Пока Владимир выходил к воротам встречать машину приставов, мальчики сбежали. Сейчас они объявлены в федеральный розыск.

На наш вопрос о том, где дети могут находиться, Владимир ответил:

— Есть уверенность, что с ними всё хорошо.