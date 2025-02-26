«Отец напал на нас с ножом»: Дмитрий Шепелев раскрыл семейные дрязги после смерти Жанны Фриске

Шепелев и Фриске были безумно счастливы вместе, но это счастье было недолгим, а платить за него приходится до сих пор Источник: Александра Мудрац / ТАСС











Обычно смерть человека объединяет близких, но в истории Дмитрия Шепелева и родственников Жанны Фриске всё пошло ровно наоборот. Родители певицы обвиняли его в краже денег, а он запретил им общаться с внуком, а вскоре и вовсе пропал с радаров. Теперь шоумен прервал десятилетнее молчание. По его словам, он ушел в тень, «чтобы образ Жанны не был связан с бесконечными скандалами», но сейчас ему есть что сказать.

«Это был очень красивый человек»

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске познакомились в 2011 году на съемках программы «Достояние республики» (6+). Перебросились парой фраз, посмеялись и разбежались. Потом оказалось, что они живут в одном районе, встретились в тренажерном зале, и здесь Дмитрий решил уже больше не испытывать удачу, а сразу взял номер телефона у Жанны и пригласил ее на свидание. Он старался не обращать внимания на то, что она большая звезда. Ведь и он на тот момент был «молодым и наивным мальчиком со звездным статусом и очень высокими гонорарами».

— Мы искренне понравились друг другу. Мне было совершенно безразлично — звезда номер один или звезда номер три. Я не оцениваю так людей. Я не приглашал на свидание знаменитость. По этому поводу какого-то волнения я не испытывал, — признался Шепелев в интервью Надежде Стрелец. — Я совсем не думал о том, как бы мне познакомиться с тем, кто сделает мою жизнь еще краше. Моя жизнь была замечательной и без этого. Я никогда не искал хайпа, я никогда не был хайпожором. Назначать свидание, чтобы нас фотографировали или мной интересовались еще больше, никогда не было в круге моих ценностей и, самое главное, интересов.

Какое-то время Шепелев и Фриске еще пытались скрывать свои отношения, но вскоре это стало невозможно Источник: Анна Салынская / ТАСС











Дмитрий, по его словам, вообще не хотел привлекать лишние взгляды к своим отношениям с певицей. Но это невозможно, когда оба человека в паре люди публичные. Вскоре на него и его возлюбленную обрушилось такое внимание, к которому шоумен оказался не готов. Но он старался концентрироваться на том, что происходило у него и Фриске.

— Это был очень красивый человек, очень естественный. С которым было легко быть, легко говорить, с которым было интересно. Человек, в которого было невозможно не влюбиться. Мы были два молодых и очень влюбленных человека. Нам было очень хорошо вместе, — разоткровенничался Шепелев.

«Наши планы изменились»

В 2013 году у пары родился сын Платон. Но едва малышу исполнилось два месяца, как Дмитрий узнал, что Жанна нездорова. Она жаловалась на головную боль и слабость. Поначалу молодая семья списывала всё на последствия родов. Но однажды шоумен вернулся со съемок и увидел, что его возлюбленная не может подняться с кровати.

— Она с огромным трудом приподнялась, сказала «привет», попыталась встать, схватилась за стену и снова опустилась на кровать. Это был человек, которого я не узнал, — вспоминает Дмитрий. — Той же ночью я вызвал скорую, и рано утром приехала спасательная бригада и отвезла ее в госпиталь.

Первое, что Шепелев услышал от врачей, — это то, что, если бы он хоть немного промедлил, дни Жанны были бы сочтены. С этого момента у шоумена и певицы началась совсем другая жизнь. Которая перечеркнула все предыдущие планы.

На смену фотографиям с возлюбленной пришли снимки с ее портретом Источник: Вадим Тараканов / ТАСС











— В планах было растить мальчишку и наслаждаться жизнью, но наши планы изменились, потому что ее нужно было спасать. И я спасал, — рассказывает Шепелев. — Был госпиталь в Майами. После этого было экстренное лечение, которое буквально вытащило ее с того света. Потому что если бы в тот момент врачи не вмешались, если бы я не оказался рядом и не вмешался, то мы потеряли бы ее гораздо раньше.

Диагноз врачей был неутешительным: рак мозга.

«Этот путь кажется мне сложным и правильным»

На следующие два года карьера Шепелева остановилась. Он пытался своими силами вытащить возлюбленную с того света и долгое время не предавал огласке состояние ее здоровья. Но тут в дело вмешался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он позвонил Шепелеву, сказал, что в СМИ просочились «кое-какие» кадры и настало время обо всем рассказать. Для откровенного разговора Эрнст предложил площадку программы «Пусть говорят» (16+) и добавил, что на ней объявят о сборе денег на лечение.

— Что я мог ответить на это? Я согласился, — рассказал Шепелев. — И эту публичную часть ее истории я не выбирал. Есть и другие примеры, когда семья переживает эту трагедию внутри себя. И этот путь кажется мне сложным, важным и правильным. Но поскольку нам не оставили другого выбора, кроме как пережить это на публику, я старался сделать это достойно.

Однако достойной истории из этого не вышло.

«Я увез сына подальше»

Пока врачи боролись за жизнь Фриске, Шепелев взял сына и уехал с ним на море. На побережье он и узнал, что его Жанны больше нет. Это вызвало у многих недоумение — как можно укатить в закат, когда твой любимый человек доживает последние дни? На это у шоумена есть объяснение: он увез сына подальше, потому что ему не хотелось, чтобы он был свидетелем смерти матери.

Не было сомнений в том, что бой проигран. Дмитрий Шепелев

— Это медленный процесс. Это не происходит как в кино, человек очень медленно уходит. Это заметно по мелочам, но это заметно. Нашему сыну было в тот момент два года, и я отдавал себе отчет в том, что я точно не хочу, чтобы он был свидетелем всего этого, — объяснил Шепелев.

Стоило Дмитрию оказаться на море, как в тот же вечер ему пришло сообщение: Жанны больше нет. Шоумен связался с отцом, и тот подменил его в отпуске на следующий день, а вдовец вернулся в Москву, чтобы проститься с певицей.

— Это совпадение. Но в совпадении, в котором я вижу определенный символизм. Поскольку произошло именно так. Я считаю, что она согласна с моим решением. На сегодняшний день я поступил бы точно так же, — уверяет Шепелев.

«Пусть не обманывает»

Смерть Жанны Фриске обострила конфликт Шепелева с родственниками певицы, который до этого был тлеющим вулканом. Вскоре стало известно, что шоумен сначала ограничил общение бабушки и дедушки с внуком до полутора часов в месяц, а потом и этого их лишил. По словам Дмитрия, на такой шаг он пошел опять же ради здоровья и самочувствия сына.

— Это было очень тяжело. После встречи у Платона поднялась температура. Я вызвал врача. Он ответил мне, что это эмоциональная реакция на такое общение, — заявлял ведущий в 2017 году в программе «Пусть говорят».

Правда, одновременно с этим Шепелев отмечал, что родственники Жанны сами не хотят видеть Платона, а Владимир Фриске и вовсе враждовал с дочерью в последние годы ее жизни. Владимир Борисович такие заявления шоумена опровергал:

— Мы видели внука всего несколько раз. И каждая встреча сопровождалась каким-то скандалом. А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает.

Вскоре между бывшими родственниками встали финансовые споры. Шепелев уверял, что родители Жанны сняли со счета миллионы, которые поклонники собрали на лечение певицы. Тогда близких артистки обязали вернуть «Русфонду» не истраченные по назначению деньги. В августе 2019 года долг перед благотворительной организацией был полностью погашен.

Это не про любовь, а про жадность, воровство и подлость — вот о чем эта история. Дмитрий Шепелев

Родители Жанны Фриске тоже в стороне не остались. Отец певицы, Владимир Борисович, обвинил Шепелева в растрате наследства внука. Квартиру певицы в Майами продали за 470 тысяч долларов, родители артистки от своей доли отказались с условием, что никто не тронет деньги до 18-летия Платона, но вскоре оказалось, что никаких денег на счету нет. Также сыну Фриске должна была достаться двухкомнатная квартира мамы в Москве, но Шепелев решил продать часть недвижимости. Чтобы этого избежать, родители Фриске пошли на мировое соглашение, по которому Дмитрию прощался долг в семь миллионов рублей.

— За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое, — утверждал Владимир Борисович во время разговора с нашими коллегами из издания «СтарХит». — А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. На счету Платона было 200 тысяч евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги.

Дмитрий Шепелев старается всё свободное время проводить с сыном Источник: dmitryshepelev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В то же время сестра Жанны Фриске Наталья убеждена: Шепелев использует сына, чтобы о нем не забывали.

— Его поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать, — негодовала Наталья.

«Они потеряли ребенка»

По словам Шепелева, это как раз родители Жанны Фриске пробиваются везде за счет своего внука, а он, наоборот, категорически против того, чтобы мальчик светился на телевидении в маленьком возрасте.

— Для меня было очень важным, чтобы во всей этой истории Платон был в безопасности, — уверяет Шепелев. — Мы жили в доме родителей Жанны. Я приезжал и утром уезжал на работу и на съемки. Однажды, когда я вернулся, мне сообщили: «А мы вызвали, вот, к нам приедут из программы, хотим Платошку показать». Я говорю, не надо, Платошка не цирковая собачка, чтобы его показывать. Зачем? Пожалуйста, оставьте парня в покое. Общайтесь, любите. Не надо таскать ребенка по программам. Это мой сын, и это мое решение. Когда Жанны не стало, я приехал забирать вещи Платона, его кроватку, его одежду, потому что мы переезжали в мою квартиру.

Впрочем, стремление огородить ребенка от лишнего внимания не мешает Шепелеву сниматься с сыном в молодежных сериалах.

В 2024 году Платон Шепелев снялся в своем дебютном сериале Источник: dmitryshepelev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме того, шоумен обвиняет отца Жанны Фриске в неадекватности — говорит, однажды тот накинулся на него с ножом.

— Отец напал на нас с ножом, на меня и на моего водителя. Потому что боялся, что у него забирают ребенка. Сын переезжал жить ко мне. Не самый дипломатичный способ выяснения отношений, — рассказывает Шепелев. — Спустя несколько месяцев опять нападение. Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка и нападают на нас, для того чтобы отобрать ребенка. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок, которого похищают и куда-то везут?

При этом Шепелев говорит, что искренне хочет, чтобы его сын общался с бабушкой и дедушкой, но к ним у него нет никакого доверия.