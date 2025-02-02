Клан Ельцина: что стало с детьми и внуками первого президента России

Попасть в семью Ельцина и оказаться на общем фото могли только избранные Источник: yumashkaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Первый президент России Борис Ельцин всегда мечтал, чтобы у него был сын. Но леди Наина подарила ему лишь двух дочерей. Зато дочки обрадовали отца внуками. Сразу тремя. И еще тремя внучками. Правда, ему к тому времени уже было не до воспитания подрастающего поколения, да и никто из потомков не захотел идти по стопам главы клана Ельциных и в большую политику не подался. Так чем же сейчас занимаются дети и внуки Бориса Ельцина?

Елена Ельцина (Окулова)

Свою первую большую любовь и по совместительству будущего мужа старшая дочь Бориса Ельцина встретила еще во время учебы в гимназии. Ее избранник, Сергей Фефелов, с самого детства чувствовал свою «избранность». Его отец был директором крупной транспортной компании «Севертранспорт», мать — инженером в институте «Гидропроект», ведущей российской организации, проектирующей гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения.

Парень, родившийся с золотой ложкой во рту, был видным учеником в гимназии. В него была влюблена вся школа, а учителя отзывались о нем только лучшим образом. Он занимался спортом, был общительным, выделялся лидерскими качествами и неординарностью, да и просто чувствовал себя хозяином жизни. Девчонки от него были без ума. Старшая дочь Бориса Ельцина устоять тоже не смогла. И даже не обращала внимания на его причуды.

— Уже в конце 10-го класса Фефелов стал частым гостем в ельцинской семье, — вспоминала бывший личный врач экс-президента Калерия Шадрина. — Этот мальчик сразу почувствовал себя хозяином положения. Помню, вызывает меня главврач: «Борис Николаевич себя плохо чувствует. Срочно нужна помощь». Прибегаю к нему домой, а на диване лежит… Сережка Фефелов, которому нет дела до плохого самочувствия отца семейства. Увидев меня, Фефелов протянул ногу: «У меня пятка болит, не могу идти в школу, дайте мне справку!» Конечно, ничего у него не болело, но справку пришлось дать.

Фефелов вообще оперативно сориентировался в обстоятельствах и быстро понял, что Елена Ельцина не просто привлекательная на его вкус девушка, но еще и золотая антилопа. Девушка этого не замечала, но родители ей то и дело говорили, что любовь для парня на одном из последних мест. И когда в 1976 году пара решила пожениться (Елене тогда едва исполнилось 19 лет), родители девушки выступали категорически против этого брака.

— Они видели, что этот брак будет непрочным, — вспоминала Калерия Шадрина. — Но Елена, которая шла у них на поводу в выборе вуза и многих других вещей, очень хотела хотя бы в личной жизни проявить самостоятельность. Ленка закатывала такие истерики, что им пришлось смириться.

В 1979 году у пары родилась дочь, но вскоре Елена начала убеждаться: ее родители были правы. Фефелов бросил заниматься спортом, зато стал часто прикладываться к бутылке. А для поддержания своего образа жизни клянчил деньги у Елены. В дальнейшем к пьянству подключились измены, и женщина прозрела окончательно.

После того как Елена наломала дров, родители решили вести ее по жизни за руку Источник: ТАСС











Чтобы дочь больше не наломала дров, со вторым мужем родители решили ей «помочь». Выбор пал на молодого, но перспективного летчика Валерия Окулова.

В этом браке жизнь Елены Ельциной направилась в более спокойное русло. Да и мужчина после знакомства с ней начал делать удивительные виражи в карьере. Сначала стал заместителем гендиректора «Аэрофлота», а потом и директором. Елена уверена: такой взлет в карьере — полностью заслуга ее мужа.

— Валера всегда считал для себя невозможным привлекать папу к решению каких бы то ни было бизнес-вопросов. Конечно, он очень любил говорить с папой, обсуждать проблемы, может быть, даже спрашивать совета. Как и все мы. Но никогда ни о чем папу не просил, — поделилась Елена Окулова в одном из интервью.

В 1983 году у пары родилась дочь Мария, в 1997 — сын Иван. Елена растворилась в муже и детях и выбрала своей миссией заботиться о них. В 2009 году Валерий Окулов стал заместителем министра транспорта РФ, а с 2017 года занимается развитием гражданской авиации в Объединенной авиастроительной корпорации, поживая вместе с Еленой в уютном особнячке в Подмосковье.

Екатерина Окулова

С функцией матери Елена справилась достойно. От Валерия Окулова у нее появилось три ребенка. Старшая дочь Екатерина повторила судьбу матери и вышла замуж сразу же после школы. Ее избранником стал Александр Сорокин, который учился с ней в одном классе.

— Этот парень, в отличие от других, долго за мной не ухаживал, — признавалась Екатерина. — Он меня просто поцеловал на вечеринке, даже не спросив разрешения. Я ведь привыкла к тому, что ребята, ухаживая за мной, соглашаются со всеми моими капризами, и была просто ошарашена такой смелостью.

А вот родители Екатерины ее выбору не обрадовались.

— Возлюбленный Кати Александр Сорокин оказался весьма расчетливым малым, — рассказывал «МК» один из его знакомых, пожелавший остаться неизвестным. — Он готов был шагать по головам ради достижения цели. Поверьте, молодой человек не гнушался ничем, чтобы стать членом ельцинского клана. Саша интриговал, ссорил между собой близких друзей, чтобы быть ближе к президентской внучке.

Закончив школу, Екатерина и Александр поступили в МГУ. Он на психологический факультет, она — на исторический. Вскоре девушка огорошила родителей новостями о том, что собирается за парня замуж. Те благословения на брак не дали. Но это никак не повлияло на ее решение. Ведь она была беременна. По этой причине она ушла в академ после первого курса. Сорокина же отчислили из университета за неуспеваемость. Высокопоставленные родственники могли бы за него похлопотать, но не стали этого делать.

— Насколько нам известно, Саша сам бросил институт по причине ненужности в его жизни диплома, — рассказывали его одноклассники. — Действительно, с такой женой, вернее с такими деньгами, диплом дает всего лишь статус. А недавно прошел слух, будто семья распалась. Но, по словам Маши, младшей сестры Кати, расставание было временным. Вроде Шурик встречался с какой-то молоденькой девушкой. Сейчас у них всё наладилось. Вряд ли Саша откажется от такой выгодной партии.

Говорят, сейчас Александр и Екатерина живут за границей.

Мария Окулова

Средняя дочь Елены Мария, в отличие от своей старшей сестры, закончила МГИМО и в 2003 году удачно вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова, чей послужной список впечатляет. Сначала один из зятьев Бориса Ельцина, Олег Дерипаска, пристроил его в компанию по переработке цветных металлов, где Жиленков быстро сколотил стартовый капитал. Потом Михаил стал гендиректором коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К» — самой крупной строительной пирамиды страны, которая досталась Жиленкову после того, как предыдущих руководителей признали виновными в мошенничестве: на счету предприятия десятки тысяч обманутых дольщиков.

— Жиленков и не скрывал, что пришел в «Социнициативу», чтобы заработать, — рассказывала «МК» одна из обманутых дольщиков Светлана Дроздова. — Он заявил, что оставшиеся площадки будут достраиваться по коммерческим расценкам, а соинвесторам компания просто вернет вложенные раньше деньги; кто хочет получить квартиры — пусть доплачивает разницу. Но это недопустимо! За такие суммы сегодня просто невозможно что-либо купить.

Александр Хинштейн, бывший тогда советником директора Росгвардии, в своей книге «Ельцин. Кремль. История болезни» писал, что к тому времени как Жиленков возглавил «Социальную инициативу», общее число пострадавших семей превысило 20 тысяч, недостроенные объекты стояли в 61 регионе, а в собственности компании находилась 151 строительная площадка общей стоимостью (по самым скромным меркам) более миллиарда долларов.

— Конечно, если достроить дома и рассчитаться с дольщиками, особую прибыль сколотить в «Социальной инициативе» было бы трудно, — писал Хинштейн. — Но в том-то и штука, что новое руководство с первого же дня объявило, что никаких квартир обманутые соинвесторы не получат: в лучшем случае им будут возвращены вложенные раньше средства. Нехитрый арифметический подсчет: если среднестатистический дольщик — в Москве ли, в Нижнем Новгороде — заплатил пару лет назад по 600—800 долларов за метр, то вместо стометровой квартиры он может купить теперь лишь двадцатиметровую. Вся остальная разница — в карман Жиленкова.

— Для Жиленкова и его структур это был обычный бизнес-проект. Они собирались заработать «короткие» деньги, совершенно не думая о дольщиках, — подтверждал Николай Адамов, в 2006 году решением суда назначенный внешним управляющим «Социальной инициативы».

После «Социальной инициативы», писал Хинштейн, Жиленков стал одним из владельцев инвестиционной компании «РостИнвест», замешанной в целом ряде рейдерских скандалов.

— Именно «РостИнвест» засветился при силовом захвате здания института Гипромез на проспекте Мира. Известно об участии «РостИнвеста» и его структур в переделе других предприятий: Казанской табачной фабрики, Казанской макаронной фабрики, компании «Татинвест», — писал Александр Хинштейн в своем исследовании. — Все эти «сделки» оспариваются сейчас в судах, в том числе и обстоятельства перехода к Жиленкову офисного здания в двух шагах от Красной площади: еще недавно оно принадлежало одной татарстанской компании.

Сейчас о Марии Окуловой-Жиленковой и ее супруге ничего не слышно. Известно, что пара воспитывает двоих детей — Михаила и Федора.

Татьяна Ельцина (Юмашева)

Закончив гимназию, младшая дочь Бориса Ельцина поступила в МГУ, где познакомилась с молодым компьютерщиком Виленом Хайруллиным. Семейная жизнь не прошла проверку расстоянием. После учебы Вилен уехал в родную Уфу, а Татьяна не захотела составить ему компанию и беременная сначала вернулась в Свердловск, где родила сына Бориса, а потом назад в Москву.

Кому-кому, а младшей дочери Ельцин будущее обеспечил Источник: yumashkaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вдали от жены Вилен нашел любовь в компании другой женщины, на что тут же получил заявление на развод. Во время суда Татьяна обвинила мужчину в том, что тот избивал ее и поднимал руку на ребенка, на что получила недоуменное: «Лучше бы она сказала правду — я ей просто изменял».

После развода Татьяна дала ребенку свою фамилию и запретила Вилену контактировать с сыном.

С 1983 года младшая дочь Ельцина работала в конструкторском бюро «Салют», где занималась расчетом космических орбит. Там же она познакомилась со своим вторым мужем Алексеем Дьяченко, с которым сыграла свадьбу в 1987 году. Мужчина не долго увлекался ракетами и поменял место работы на банк. Жена впоследствии ушла за ним, но не успела достичь карьерных высот — на подходе оказалось рождение второго сына — Глеба.

Татьяна всегда была на связи с отцом Источник: yeltsin.ru











После родов Татьяна решила кардинально изменить свою жизнь и присоединилась к предвыборной кампании Бориса Ельцина.

— Я долго жила отдельно от родителей. Когда училась в университете, а потом работала в КБ «Салют». Только когда папу перевели в Москву, я с маленьким сыном переехала к родителям и стала больше вовлечена в жизнь папы, — вспоминала прошлое Татьяна в интервью ТАСС.

Работая вместе с отцом, Татьяна сблизилась с советником президента Валентином Юмашевым. Такой типаж мужчин ее никогда не интересовал (все ее избранники были высокими и статными, а Юмашев — ниже на полголовы), но довольно быстро между ними сложились теплые отношения. В 2002 году у Татьяны и Валентина родилась дочь Мария.

Татьяна всегда хотела дочь, и третий ребенок стал для нее настоящим подарком Источник: yumashkaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После ухода из политики Татьяна возглавила фонд Бориса Ельцина и остается его руководителем и по сей день. В 2015 году она также стала одним из членов попечительского совета «Ельцин-центра» и продолжает заниматься его развитием. У нее есть недвижимость за границей и австрийское гражданство.

Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ в 2022 году. Сейчас он входит в совет директоров МТС и владеет частью офисов в «Москва-Сити».

Борис Ельцин-младший

Борис Ельцин-младший учился в нескольких престижных школах, но не смог закончить ни одну, тогда его мать решила, что всё дело в предубеждении со стороны других людей, и отправила его учиться в Англию.

— Я хотела, чтобы Боря рос в нормальной, нейтральной среде, среди равных, — прокомментировала свое решение Татьяна Юмашева.

Учебу за границей Борис тоже не осилил, зато в другом преуспел: стоило ему повзрослеть, как в медиа то и дело стали мелькать новости о его постоянных вечеринках и интрижках с моделями. Бабушка Наина до последнего не верила, что ее внук стал ярким представителем «золотой молодежи».

— Я переживаю. И знаю, как Боре нелегко. Когда ты с самого детства находишься в центре внимания, когда в школе, в институте каждый знает — вот внук Ельцина идет. Конечно, мне не нравится, что его фотографию то одна газета напечатает, то другая, и чаще всего пишут неправду, — была уверена Наина Иосифовна.

С 2014 года Борис оставил разгульную жизнь и подался в бизнесмены.

— Да, я больше не совершаю сумасбродных поступков, о которых потом так весело вспоминать, — поделился Борис Ельцин-младший. — Да, не досиживаю до конца вечеринок — уезжаю домой. Но всё это было у меня в двадцать лет. Было — и прошло.

В профиле Бориса Ельцина-младшего фотографии из России — редкость Источник: yeltsinboris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Борис открыл частный детский сад, но этот бизнес не принес ему удовольствия. Тогда он начал продюсировать кино в Голливуде. Но и это дело не увенчалось успехом. После этого мужчина проспонсировал строительство курортного комплекса в Подмосковье, но начинание прогорело. На этом Борис Ельцин-младший бросил попытки стать успешным предпринимателем. Сейчас он живет за границей и продолжает искать себя.

Глеб Дьяченко

Глеб родился с синдромом Дауна. Татьяна Юмашева сначала старалась скрыть это от общественности и прятала сына, но молчание породило лишь больше слухов — один из них, что Глеба сдали в интернат. Но Татьяна тут же отбивала любые попытки очернить ее как мать.

— Ни разу, ни одного дня Глеб не жил отдельно от меня. Об этом может рассказать моя мама, бабушка Глеба, — писала Татьяна.

Женщина рассказывала, как с самого детства с Глебом занимаются преподаватели: музыка, речь, плавание, английский язык, математика. Постоянная забота и тренировки помогли Глебу найти свое призвание — плавание. В 2015 году он стал серебряным чемпионом Европы по плаванию в Специальной Олимпиаде. Это победа оказалась не единственной. В 2019 году он забрал еще одну серебряную медаль на чемпионате в Европе.

В копилке Глеба, кроме серебряных наград, есть и золотые медали за соревнования в Европе Источник: yeltsinboris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Глеб живет в Москве, работает тренером по плаванию для детей и встречается с другой пловчихой с особенностями здоровья — Анастасией Петровой.

Мария Юмашева

Татьяна Юмашева всегда мечтала о дочке, поэтому с самого рождения Марии решила дать ей всё самое лучшее, особенно образование. Не успела девочка начать говорить на русском, ее начали обучать еще двум языкам.

На этом фото Мария уже предчувствует, что ее беззаботные дни сочтены и скоро ей придется учить параллельно три языка Источник: yumashkaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мы пригласили в Москву английскую няню. И в год Маша одновременно начала говорить и по-английски, и по-русски, — вспоминала Татьяна. — Когда девочке исполнилось два с половиной, к английской няне прибавилась молодая девушка, которая разговаривала с Машей только на французском. Первое время Маша молчала. Она говорила только «бонжур» и «мерси». А через месяц ее прорвало! Она заговорила по-французски свободно и без акцента.

Кроме языков, с девочкой занимались живописью, теннисом, балетом, верховой ездой и гимнастикой — полный набор будущей принцессы. Мария училась в Австрии и Лондоне и после учебы выбрала проводить больше времени за границей.

Мария занимается благотворительностью и фотографией, но больше путешествует и отдыхает на берегу моря Источник: yumashkaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









