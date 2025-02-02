Клан Ельцина: что стало с детьми и внуками первого президента России

Первый президент России Борис Ельцин всегда мечтал, чтобы у него был сын. Но леди Наина подарила ему лишь двух дочерей. Зато дочки обрадовали отца внуками. Сразу тремя. И еще тремя внучками. Правда, ему к тому времени уже было не до воспитания подрастающего поколения, да и никто из потомков не захотел идти по стопам главы клана Ельциных и в большую политику не подался. Так чем же сейчас занимаются дети и внуки Бориса Ельцина?
Елена Ельцина (Окулова)
Свою первую большую любовь и по совместительству будущего мужа старшая дочь Бориса Ельцина встретила еще во время учебы в гимназии. Ее избранник, Сергей Фефелов, с самого детства чувствовал свою «избранность». Его отец был директором крупной транспортной компании «Севертранспорт», мать — инженером в институте «Гидропроект», ведущей российской организации, проектирующей гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения.
Парень, родившийся с золотой ложкой во рту, был видным учеником в гимназии. В него была влюблена вся школа, а учителя отзывались о нем только лучшим образом. Он занимался спортом, был общительным, выделялся лидерскими качествами и неординарностью, да и просто чувствовал себя хозяином жизни. Девчонки от него были без ума. Старшая дочь Бориса Ельцина устоять тоже не смогла. И даже не обращала внимания на его причуды.
— Уже в конце 10-го класса Фефелов стал частым гостем в ельцинской семье, — вспоминала бывший личный врач экс-президента Калерия Шадрина. — Этот мальчик сразу почувствовал себя хозяином положения. Помню, вызывает меня главврач: «Борис Николаевич себя плохо чувствует. Срочно нужна помощь». Прибегаю к нему домой, а на диване лежит… Сережка Фефелов, которому нет дела до плохого самочувствия отца семейства. Увидев меня, Фефелов протянул ногу: «У меня пятка болит, не могу идти в школу, дайте мне справку!» Конечно, ничего у него не болело, но справку пришлось дать.
Фефелов вообще оперативно сориентировался в обстоятельствах и быстро понял, что Елена Ельцина не просто привлекательная на его вкус девушка, но еще и золотая антилопа. Девушка этого не замечала, но родители ей то и дело говорили, что любовь для парня на одном из последних мест. И когда в 1976 году пара решила пожениться (Елене тогда едва исполнилось 19 лет), родители девушки выступали категорически против этого брака.
— Они видели, что этот брак будет непрочным, — вспоминала Калерия Шадрина. — Но Елена, которая шла у них на поводу в выборе вуза и многих других вещей, очень хотела хотя бы в личной жизни проявить самостоятельность. Ленка закатывала такие истерики, что им пришлось смириться.
В 1979 году у пары родилась дочь, но вскоре Елена начала убеждаться: ее родители были правы. Фефелов бросил заниматься спортом, зато стал часто прикладываться к бутылке. А для поддержания своего образа жизни клянчил деньги у Елены. В дальнейшем к пьянству подключились измены, и женщина прозрела окончательно.
Чтобы дочь больше не наломала дров, со вторым мужем родители решили ей «помочь». Выбор пал на молодого, но перспективного летчика Валерия Окулова.
В этом браке жизнь Елены Ельциной направилась в более спокойное русло. Да и мужчина после знакомства с ней начал делать удивительные виражи в карьере. Сначала стал заместителем гендиректора «Аэрофлота», а потом и директором. Елена уверена: такой взлет в карьере — полностью заслуга ее мужа.
— Валера всегда считал для себя невозможным привлекать папу к решению каких бы то ни было бизнес-вопросов. Конечно, он очень любил говорить с папой, обсуждать проблемы, может быть, даже спрашивать совета. Как и все мы. Но никогда ни о чем папу не просил, — поделилась Елена Окулова в одном из интервью.
В 1983 году у пары родилась дочь Мария, в 1997 — сын Иван. Елена растворилась в муже и детях и выбрала своей миссией заботиться о них. В 2009 году Валерий Окулов стал заместителем министра транспорта РФ, а с 2017 года занимается развитием гражданской авиации в Объединенной авиастроительной корпорации, поживая вместе с Еленой в уютном особнячке в Подмосковье.
Екатерина Окулова
С функцией матери Елена справилась достойно. От Валерия Окулова у нее появилось три ребенка. Старшая дочь Екатерина повторила судьбу матери и вышла замуж сразу же после школы. Ее избранником стал Александр Сорокин, который учился с ней в одном классе.
— Этот парень, в отличие от других, долго за мной не ухаживал, — признавалась Екатерина. — Он меня просто поцеловал на вечеринке, даже не спросив разрешения. Я ведь привыкла к тому, что ребята, ухаживая за мной, соглашаются со всеми моими капризами, и была просто ошарашена такой смелостью.
А вот родители Екатерины ее выбору не обрадовались.
— Возлюбленный Кати Александр Сорокин оказался весьма расчетливым малым, — рассказывал «МК» один из его знакомых, пожелавший остаться неизвестным. — Он готов был шагать по головам ради достижения цели. Поверьте, молодой человек не гнушался ничем, чтобы стать членом ельцинского клана. Саша интриговал, ссорил между собой близких друзей, чтобы быть ближе к президентской внучке.
Закончив школу, Екатерина и Александр поступили в МГУ. Он на психологический факультет, она — на исторический. Вскоре девушка огорошила родителей новостями о том, что собирается за парня замуж. Те благословения на брак не дали. Но это никак не повлияло на ее решение. Ведь она была беременна. По этой причине она ушла в академ после первого курса. Сорокина же отчислили из университета за неуспеваемость. Высокопоставленные родственники могли бы за него похлопотать, но не стали этого делать.
— Насколько нам известно, Саша сам бросил институт по причине ненужности в его жизни диплома, — рассказывали его одноклассники. — Действительно, с такой женой, вернее с такими деньгами, диплом дает всего лишь статус. А недавно прошел слух, будто семья распалась. Но, по словам Маши, младшей сестры Кати, расставание было временным. Вроде Шурик встречался с какой-то молоденькой девушкой. Сейчас у них всё наладилось. Вряд ли Саша откажется от такой выгодной партии.
Говорят, сейчас Александр и Екатерина живут за границей.
Мария Окулова
Средняя дочь Елены Мария, в отличие от своей старшей сестры, закончила МГИМО и в 2003 году удачно вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова, чей послужной список впечатляет. Сначала один из зятьев Бориса Ельцина, Олег Дерипаска, пристроил его в компанию по переработке цветных металлов, где Жиленков быстро сколотил стартовый капитал. Потом Михаил стал гендиректором коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К» — самой крупной строительной пирамиды страны, которая досталась Жиленкову после того, как предыдущих руководителей признали виновными в мошенничестве: на счету предприятия десятки тысяч обманутых дольщиков.
— Жиленков и не скрывал, что пришел в «Социнициативу», чтобы заработать, — рассказывала «МК» одна из обманутых дольщиков Светлана Дроздова. — Он заявил, что оставшиеся площадки будут достраиваться по коммерческим расценкам, а соинвесторам компания просто вернет вложенные раньше деньги; кто хочет получить квартиры — пусть доплачивает разницу. Но это недопустимо! За такие суммы сегодня просто невозможно что-либо купить.
Александр Хинштейн, бывший тогда советником директора Росгвардии, в своей книге «Ельцин. Кремль. История болезни» писал, что к тому времени как Жиленков возглавил «Социальную инициативу», общее число пострадавших семей превысило 20 тысяч, недостроенные объекты стояли в 61 регионе, а в собственности компании находилась 151 строительная площадка общей стоимостью (по самым скромным меркам) более миллиарда долларов.
— Конечно, если достроить дома и рассчитаться с дольщиками, особую прибыль сколотить в «Социальной инициативе» было бы трудно, — писал Хинштейн. — Но в том-то и штука, что новое руководство с первого же дня объявило, что никаких квартир обманутые соинвесторы не получат: в лучшем случае им будут возвращены вложенные раньше средства. Нехитрый арифметический подсчет: если среднестатистический дольщик — в Москве ли, в Нижнем Новгороде — заплатил пару лет назад по 600—800 долларов за метр, то вместо стометровой квартиры он может купить теперь лишь двадцатиметровую. Вся остальная разница — в карман Жиленкова.
— Для Жиленкова и его структур это был обычный бизнес-проект. Они собирались заработать «короткие» деньги, совершенно не думая о дольщиках, — подтверждал Николай Адамов, в 2006 году решением суда назначенный внешним управляющим «Социальной инициативы».
После «Социальной инициативы», писал Хинштейн, Жиленков стал одним из владельцев инвестиционной компании «РостИнвест», замешанной в целом ряде рейдерских скандалов.
— Именно «РостИнвест» засветился при силовом захвате здания института Гипромез на проспекте Мира. Известно об участии «РостИнвеста» и его структур в переделе других предприятий: Казанской табачной фабрики, Казанской макаронной фабрики, компании «Татинвест», — писал Александр Хинштейн в своем исследовании. — Все эти «сделки» оспариваются сейчас в судах, в том числе и обстоятельства перехода к Жиленкову офисного здания в двух шагах от Красной площади: еще недавно оно принадлежало одной татарстанской компании.
Сейчас о Марии Окуловой-Жиленковой и ее супруге ничего не слышно. Известно, что пара воспитывает двоих детей — Михаила и Федора.
Татьяна Ельцина (Юмашева)
Закончив гимназию, младшая дочь Бориса Ельцина поступила в МГУ, где познакомилась с молодым компьютерщиком Виленом Хайруллиным. Семейная жизнь не прошла проверку расстоянием. После учебы Вилен уехал в родную Уфу, а Татьяна не захотела составить ему компанию и беременная сначала вернулась в Свердловск, где родила сына Бориса, а потом назад в Москву.
Вдали от жены Вилен нашел любовь в компании другой женщины, на что тут же получил заявление на развод. Во время суда Татьяна обвинила мужчину в том, что тот избивал ее и поднимал руку на ребенка, на что получила недоуменное: «Лучше бы она сказала правду — я ей просто изменял».
После развода Татьяна дала ребенку свою фамилию и запретила Вилену контактировать с сыном.
С 1983 года младшая дочь Ельцина работала в конструкторском бюро «Салют», где занималась расчетом космических орбит. Там же она познакомилась со своим вторым мужем Алексеем Дьяченко, с которым сыграла свадьбу в 1987 году. Мужчина не долго увлекался ракетами и поменял место работы на банк. Жена впоследствии ушла за ним, но не успела достичь карьерных высот — на подходе оказалось рождение второго сына — Глеба.
После родов Татьяна решила кардинально изменить свою жизнь и присоединилась к предвыборной кампании Бориса Ельцина.
— Я долго жила отдельно от родителей. Когда училась в университете, а потом работала в КБ «Салют». Только когда папу перевели в Москву, я с маленьким сыном переехала к родителям и стала больше вовлечена в жизнь папы, — вспоминала прошлое Татьяна в интервью ТАСС.
Работая вместе с отцом, Татьяна сблизилась с советником президента Валентином Юмашевым. Такой типаж мужчин ее никогда не интересовал (все ее избранники были высокими и статными, а Юмашев — ниже на полголовы), но довольно быстро между ними сложились теплые отношения. В 2002 году у Татьяны и Валентина родилась дочь Мария.
После ухода из политики Татьяна возглавила фонд Бориса Ельцина и остается его руководителем и по сей день. В 2015 году она также стала одним из членов попечительского совета «Ельцин-центра» и продолжает заниматься его развитием. У нее есть недвижимость за границей и австрийское гражданство.
Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ в 2022 году. Сейчас он входит в совет директоров МТС и владеет частью офисов в «Москва-Сити».
Борис Ельцин-младший
Борис Ельцин-младший учился в нескольких престижных школах, но не смог закончить ни одну, тогда его мать решила, что всё дело в предубеждении со стороны других людей, и отправила его учиться в Англию.
— Я хотела, чтобы Боря рос в нормальной, нейтральной среде, среди равных, — прокомментировала свое решение Татьяна Юмашева.
Учебу за границей Борис тоже не осилил, зато в другом преуспел: стоило ему повзрослеть, как в медиа то и дело стали мелькать новости о его постоянных вечеринках и интрижках с моделями. Бабушка Наина до последнего не верила, что ее внук стал ярким представителем «золотой молодежи».
— Я переживаю. И знаю, как Боре нелегко. Когда ты с самого детства находишься в центре внимания, когда в школе, в институте каждый знает — вот внук Ельцина идет. Конечно, мне не нравится, что его фотографию то одна газета напечатает, то другая, и чаще всего пишут неправду, — была уверена Наина Иосифовна.
С 2014 года Борис оставил разгульную жизнь и подался в бизнесмены.
— Да, я больше не совершаю сумасбродных поступков, о которых потом так весело вспоминать, — поделился Борис Ельцин-младший. — Да, не досиживаю до конца вечеринок — уезжаю домой. Но всё это было у меня в двадцать лет. Было — и прошло.
Борис открыл частный детский сад, но этот бизнес не принес ему удовольствия. Тогда он начал продюсировать кино в Голливуде. Но и это дело не увенчалось успехом. После этого мужчина проспонсировал строительство курортного комплекса в Подмосковье, но начинание прогорело. На этом Борис Ельцин-младший бросил попытки стать успешным предпринимателем. Сейчас он живет за границей и продолжает искать себя.
Глеб Дьяченко
Глеб родился с синдромом Дауна. Татьяна Юмашева сначала старалась скрыть это от общественности и прятала сына, но молчание породило лишь больше слухов — один из них, что Глеба сдали в интернат. Но Татьяна тут же отбивала любые попытки очернить ее как мать.
— Ни разу, ни одного дня Глеб не жил отдельно от меня. Об этом может рассказать моя мама, бабушка Глеба, — писала Татьяна.
Женщина рассказывала, как с самого детства с Глебом занимаются преподаватели: музыка, речь, плавание, английский язык, математика. Постоянная забота и тренировки помогли Глебу найти свое призвание — плавание. В 2015 году он стал серебряным чемпионом Европы по плаванию в Специальной Олимпиаде. Это победа оказалась не единственной. В 2019 году он забрал еще одну серебряную медаль на чемпионате в Европе.
Сейчас Глеб живет в Москве, работает тренером по плаванию для детей и встречается с другой пловчихой с особенностями здоровья — Анастасией Петровой.
Мария Юмашева
Татьяна Юмашева всегда мечтала о дочке, поэтому с самого рождения Марии решила дать ей всё самое лучшее, особенно образование. Не успела девочка начать говорить на русском, ее начали обучать еще двум языкам.
— Мы пригласили в Москву английскую няню. И в год Маша одновременно начала говорить и по-английски, и по-русски, — вспоминала Татьяна. — Когда девочке исполнилось два с половиной, к английской няне прибавилась молодая девушка, которая разговаривала с Машей только на французском. Первое время Маша молчала. Она говорила только «бонжур» и «мерси». А через месяц ее прорвало! Она заговорила по-французски свободно и без акцента.
Кроме языков, с девочкой занимались живописью, теннисом, балетом, верховой ездой и гимнастикой — полный набор будущей принцессы. Мария училась в Австрии и Лондоне и после учебы выбрала проводить больше времени за границей.
В 2019 году 17-летняя внучка экс-президента начала встречаться с футболистом Федором Смоловым, который был старше ее на 12 лет. Пара не скрывала свои чувства на публике, постила романтические фотографии с Карибских островов, и все ждали совершеннолетия Марии и скорой новости о свадьбе. Но в конце 2022-го Мария удалила все фотографии с избранником и нашла нового парня, сына политика Глеба Березовского.