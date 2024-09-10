«Лучше гопари и преступники, чем эти»: взрослые и дети нападают на квадроберов — почему так много ненависти к новой субкультуре

На детей с хвостами и в звериных масках взрослые, как правило, реагируют резко негативно Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Старшее поколение всегда не понимало молодежные субкультуры. На смену течениям, которые бросали вызов обществу и выражали протест, пришла квадробика — спортивное увлечение, когда дети и подростки подражают животным: надевают соответствующие маски, цепляют хвосты и бегают на четвереньках. Это, казалось бы, безобидное увлечение вызвало у общества волну ненависти. Ровесники, у которых другие интересы, насмехаются над квадроберами, а взрослые, будто бы поощряют буллинг. NGS.RU собрал три истории, которые произошли с любителями масок животных, и пытается понять причины агрессии по отношению к ним.

Закидали кошачьим кормом

Эта история произошла в Новосибирске. В последний день летних каникул 12-летняя дочь Марии (имя изменено по просьбе героини) вышла прогуляться с подругой. Обе сидели на качелях и разговаривали, когда к ним подошли мальчики и стали их оскорблять. Причиной, как выяснила Мария, стал внешний вид девочек: обе нацепили хвостики на пятые точки, а в руках держали маски животных.

Квадробика (от слияния двух слов — «квадро» («четыре») и «аэробика») — спортивное увлечение, когда люди, подражая животным, передвигаются на четвереньках. Считается, что лучше делать это быстро. Вид спорта пришел из Японии. Придумал его спринтер Кеничи Ито.

Мария не осуждала дочь за увлечение квадробикой, но из-за неоднозначного отношения общества к этому течению запретила девочке выходить в таком образе на улицу. Однако школьница ослушалась.

— Сначала три мальчика пришли, лет 10–12, увидели, что у девочек хвосты, они сидят на качелях, что маски у них. Позвонили друзьям, те пришли уже с кошачьим кормом. Начали смеяться, оскорблять и обкидывать этим кормом. Человек 6–10 их было. Когда девочки захотели уйти, один из мальчиков, который был на электросамокате, преградил им путь и не давал уйти, — пересказывает Мария то, что услышала от дочери.

Та пришла домой заплаканная и в грязной одежде. Девочек никто не толкал и не бил, подчеркивает Мария, но ее возмутила ситуация с оскорблениями, поэтому она оставила в районном паблике эмоциональный пост, попросив выйти на связь родителей мальчиков. За сутки публикация набрала более 200 комментариев (их число перевалило уже за 350). Мария рассчитывала на поддержку, но получила порцию оскорбительных комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Вы своих квадробиков лучше сами выгуливайте, чтобы другие не видели»;

«Это вам надо воспитывать, а лучше к психиатру свозить. Но если вы тоже их ассоциируете с животными, то выгуливайте их сами. Взрослые-то это не принимают, что говорить о детях. Вы подвергаете свою дочь опасности серьезной: сейчас дети обидели, а если извращенцу какому придет на ум фиг знает что? Возможно, пацаны спасли вашу дочь»;

«Пусть лоток с собой еще носят, чтобы в туалет ходить на улице. Мамы девочек, одумайтесь. И уделяйте им внимание, девочки сходят с ума»;

«Нормальные дети с нормальным воспитанием, не обделенные вниманием своих родителей и окружающих, не переодеваются в животных, и тем более не играют прилюдно роль животных. И не надо рассказывать, что они там просто сидели в костюмах кошек с хвостами и в масках».

Такую необычную компанию заметили в Новосибирске Источник: Алена Гусева











При этом комментариев, где осуждали бы мальчишек, почти не было.

— Для меня тоже было изначально непривычно увидеть, да и прочитать в интернете, что ребятишки этим занимаются. Это непонятно, но вот так осуждать… Мы тоже в детстве наряжались и лазили по деревьям. Люди просто привыкли подстраиваться под всех, а тут дети выделяются среди других, — рассуждает Мария. — Я, когда комментарии открыла, была в ужасе. В обществе жестче стало отношение к детям, к их увлечениям. Также некоторые пишут: «Да вот мой ребенок не такой» — и тому подобное. Ну надо же, такие хорошие!

Марии пришлось забрать всю атрибутику у дочери. Мать говорит, что еще до случившегося заключала с ней договор: просила носить костюм только дома. Теперь, по словам Марии, девочке придется найти себе другие увлечения. Пока она ходит на танцы и гимнастику.

— Обиделась, расстроилась, но я с ней провела беседу и объяснила, почему я так сделала. Она меня ослушалась, и я переживаю за ее здоровье, состояние, чтобы ее никто не обижал, — объясняет мать.

Кстати, Марии уже принесли извинения родители двух мальчиков. Она предполагает, что мама одного из них участвовала в обсуждении в группе. Мария видела на странице фото ее сына. Дама оставила оскорбительный комментарий, но позже удалила его.

«Хоть кто-то с этим биомусором борется»

Еще один случай произошел тоже в Новосибирске. Этим летом на подростков в масках напала компания. У агрессивно настроенных молодых людей в руках были перцовые баллончики. Хулиганы выкрикивали оскорбления. Квадроберам пришлось обратиться в полицию.

Как утверждали «Аргументы и факты», нападавшими выступили члены группировки «Истребление», якобы преследующие квадроберов и рассказывающие о своей деятельности в соцсетях. Однако подобное сообщество не удалось найти во «ВКонтакте» и Telegram. Зато во второй соцсети активны группы квадроберов, в которых участники жалуются на агрессию со стороны одноклассников.

— Меня сегодня избили за то, что я квадробер, — написала одна из девочек.

— Жиза, меня в колледже в туалет окунули, — ответила ей другая.

На вопросы корреспондента о буллинге ни одна из них не ответила.

Пост о вышеописанном нападении на подростков тут тоже есть, и большая часть комментаторов осудила квадроберов.

— Хоть кто-то с этим биомусором борется, — написал под постом Сергей. — Им *** (блин) уже по 15–17 лет. Они не в саду. Я никого не защищаю, но мое мнение: лучше гопари и преступники, чем эти вначале жрущие корм, а потом и до *** (нетрадиционных) парадов недалеко!

В своем комментарии Сергей упомянул разошедшийся по местным пабликам снимок, на котором девочка в маске якобы ест что-то из пакетика с кормом для кошек. Но качество фото не позволяет достоверно утверждать, что речь идет именно о таком виде еды.

Негативных комментариев в обсуждении подростков и квадробики оказалось больше, чем нейтральных Источник: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com











В разговоре с нашим корреспондентом Сергей подтвердил, что настроен против нового увлечения детей и подростков.

— По мне это явно расстройство, причем ярко выраженное. Я жил в другом детстве и такой отсталой идеологии не встречал, — заявил 30-летний Сергей. — Лично для меня это отсталые люди. Пускай прыгают, но так, чтобы это не происходило в центре города. Зачем всё это выносить на люди, ведь есть и те, для кого это неприемлемо и непонятно. Пускай они в своих масках просто между собой там играют. Я не принимаю то, что они бегают где попало на четвереньках, снимают видео и выкладывают в интернет.

Александра — одна из тех, немногих, кто спорил с Сергеем и отстаивал право детей заниматься тем, чем им нравится. Она мама 9-летней девочки, которая тоже увлекается квадробикой. Пару раз, по признанию Александры, когда гуляла с дочерью, слышала, как в ее адрес другие дети выкрикивают что-то агрессивное.

— Конечно, ребенок захотел на улицу носить эту маску. Там, хвостик надеть, попрыгать и поугарать. Я запретила. Как раз из-за этих моментов. Люди как-то неадекватно стали относиться к этому, и я сказала: «Ну хочешь — поехали на дачу. К соседке пойдешь — там, пожалуйста, прыгай с этим хвостиком или маской. А в городе не будешь так ходить». Ну вот как-то мы так и порешали, вроде отошли от этого, — говорит она.

Как правило, интерес к квадробике проявляют дети младшего школьного возраста Источник: vk.com/ob.gorod, vk.com/novosibka, Алена Гусева

Ненависть к детям в звериных масках Александра объясняет ожесточением общества и удивляется, как люди ее возраста могли забыть о своих детских увлечениях, которые тоже могли казаться странными старшему поколению.

— Люди стали настолько обнаглевшие и злые. Вот даже недавно старика в транспорте избивали, а люди стояли и на камеры снимали. Короче, чем слабее человек, тем мы его унизим больше. Может, потому что по морде не получали, видимо, от более сильного, чем они. Деградация, одним словом, — говорит она. — А мне интересно, если бы это не дети были, а, допустим, мужики, которые как-то там себя ведут, вот на них бы тоже так нападали?

«Ты квадробер, не дай бог?»

Прецедент, который обсуждается особенно широко из-за того, что в нем оказалась замешана популярная у подростков певица, случился в Надыме. Во время концерта Mia Boyka на сцену вывели потерявшуюся 8-летнюю девочку в маске котенка и с игрушечным хвостом. Хотели быстро помочь найти родителей. Певица обратила внимание на внешний вид ребенка:

— Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?

Mia Boyka — певица, чьи песни стали популярными благодаря TikTok. Самый ее известный хит — трек «Пикачу», который она исполнила с другим известным блогером Егором Шипом. После 2022 года певица с синими волосами неожиданно сменила образ и стала исполнять песни в стиле фолк («Богатырская», «Молода и красива»). Несколько раз выступала у сцен Кремлевского дворца на патриотических концертах.

Девочка попыталась объяснить, что занимается квадробикой вместе с друзьями, но певица сделала ей замечание.

— Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Кто-нибудь еще поддерживает это из вас? — обратилась она к гудящей толпе. — Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует.

После разговора с любимой певицей девочка ушла со сцены в слезах Источник: YouTube.com











Затем конфликт вылился в социальные сети, где певица продолжила насмехаться над квадроберами. Девочку же, которой устроили публичные расспросы, неожиданно поддержала Екатерина Мизулина.

— Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру, — написала она в своем Telegram-канале.

Cторону ребенка заняли также и другие известные люди: Клава Кока, Егор Крид, Ксения Собчак и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Певица посвятила несколько постов скандалу, случившемуся на сцене Источник: MIA BOYKA / T.me











Позже стало известно, что менеджеры Mia Boyka связались с мамой девочки и предложили им билет на ее концерт и поездку в Москву — об извинениях речи не шло. Мать ребенка предложение не приняла.

Что говорит психолог о негативной реакции на квадроберов

Детский психолог Роман Лобастов считает нетерпимость по отношению к детям и подросткам, увлекшимся новым течением, страхом перед чем-то новым:

— Взрослые не понимают квадроберов, а всё, что не попадает в поле какого-то понимания или объяснения, сразу, по умолчанию, пугает. Это такой специфический социальный аутизм, когда люди живут каждый в своем мире. Как будто бы у них и потребности нет попытаться понять, сразу возникают агрессия, раздражение, нервозность. Это проблема межпоколенческой коммуникации. Это, конечно, более общая проблема, но на местах она по-разному проявляется.

По словам детского психолога, похожая нетерпимость со стороны старшего поколения проявлялась фактически на сломе эпох — в 80–90-х годах. Речь идет не столько о политических событиях, сколько о культурно-историческом контексте.