Будут самыми счастливыми: как назвать девочку и мальчика, родившихся в 2025 году

Родители, помните, что с именем, которое вы даете ребенку, ему придется жить если не всю жизнь, то достаточно долго Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Пока одни родители вовсю готовятся вести детей в школу, другие потихоньку начинают думать над тем, как назвать ребенка, который родится в 2025 году. Подход к этому вопросу у каждого свой. Кому-то имя снится, кто-то устраивает лотерею и вслепую вытягивают имя ребенка, написанное на клочке бумаги, третьи чтут традиции и называют детей в честь родителей, бабушек и дедушек. А еще можно обратить внимание на то, в каком году и в каком месяце родится ребенок. 2025-й у нас — год Зеленой Деревянной Змеи. И вот что на этот счет говорит астрология.

Какой будет девочка, родившаяся в год Зеленой Деревянной Змеи

Змея символизирует мудрость и интуицию, граничащую с ясновидением. К ней обращаются за советом, когда нужно разобраться в трудной жизненной ситуации. Но она же может проявить невиданную хитрость и подлость.

— Девочки, родившиеся в год Зеленой Деревянной Змеи, будут не по годам умны, — говорит астролог Марина Тихонова. — Они вполне комфортно могут разговаривать на равных не только со своими сверстниками, но и с людьми более старшего возраста. Они самостоятельны, показывают высокие интеллектуальные способности, решительны и напористы. С такими точно не соскучишься. В хорошем смысле. Такие девочки абсолютно не конфликтны. Они лучше уступят и останутся в хороших отношениях с оппонентом, чем будут до последнего доказывать свою правоту.

Во взрослом возрасте женщины-Змеи красивы и изысканны, их отличают великолепные манеры и грация. Многие влюбляются в них мгновенно и уже никогда не могут разлюбить. В отличие от девочек, они уже не станут уступать в конфликте, а наоборот постараются сделать так, что правда окажется на их стороне. А если не выгорит, то оппоненту стоит готовиться к жестокой мести. Рано или поздно она его настигнет. Как водится, в самый неожиданный момент. Но когда ничего не угрожает их безопасности, эти женщины вполне себе дружелюбные и спокойные. Они предпочитают размеренную жизнь и знают, что получат всё, что захотят.

Характер и счастливая судьба новорожденной девочки зависят не только от имени, но и от месяца рождения, знака зодиака. Думая, как назвать дочь, следует учитывать все факторы. Имя для девочки, рожденной в июле, может быть более необычным и длинным, чем для ребенка, который родится в январе. В 2025 году на каждый месяц предлагается свой список счастливых женских имен.

Как назвать девочку, родившуюся в 2025 году

Родители, которые предпочитают выбирать имена для детей по гороскопу, знают, что характер зависит не только от имени, но и от месяца рождения. В 2025 году астрологи рекомендуют выбирать имена, связанные с природой (например, Ольга, Лилия, Василиса) и мудростью (Виктория, Диана, Евгения). Также стоит обратить внимание на то, что имя для девочки, рожденной в начале года, может быть короче и более привычным, чем для ребенка, родившегося летом.

Список «счастливых» имен для девочек выглядит довольно внушительно Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как назвать мальчика, родившегося в 2025 году

В выборе имени для мальчика с точки зрения астрологии тоже большое значение играет месяц рождения ребенка. Вместе с тем есть универсальные имена, которыми можно называть детей хоть круглый год.

У мальчиков, родившихся в 2025 году, надо сказать, не слишком большое разнообразие в выборе имен Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Мальчикам, которые появятся на свет в год Зеленой Деревянной Змеи, подойдут имена, связанные с мудростью и знаниями (например, Кирилл, Тимофей), и те, что лидерские качества и говорят о сильном характере (Артем, Валентин, Глеб, Денис). Считается, что такие имена поспособствуют достижению успеха.

Выбирая имя для сына, помните, что ребенку с ним жить Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Каким будет мальчик, родившийся в год Зеленой Деревянной Змеи

Будьте готовы к тому, что мальчики, рожденные в 2025 году, окажутся очень спокойными. Даже слишком. Иногда у вас будет складываться ощущение, что у вас растет медлительный недотепа, но всё с вашим ребенком в порядке. Просто так звезды сложились.

— Активным играм эти мальчики будут предпочитать спокойные. Не гоните их пинать мяч — они с большим удовольствием увлекутся настолкой или какой-нибудь логической игрой, — говорит Марина Тихонова. — Этим мальчишкам вообще командные мероприятия не по душе. Им больше нравится проводить время дома, чем шляться по улицам в непонятно какой компании.

Зато с подарками для таких мальчишек у вас проблем не будет. Можно на каждый праздник вручать им конструктор, и они будут невероятно рады. Потому что больше нравится что-то практичное, вещи, которые можно собирать своими руками.

Как в детстве, так и в более взрослом возрасте мужчины, родившиеся в год Зеленой Деревянной Змеи, проявляют лидерские качества и иногда чрезмерно самоуверенны. Из-за этой черты им, кстати, лучше лишний раз не давать советов и не критиковать. До добра это точно не доведет.

А для тех родителей, кто не склонен полагаться на астрологию при выборе имени для ребенка, у нас есть полезная шпаргалка: красивые детские имена, которые будут популярны в 2025 году.