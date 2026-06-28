SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу на Патриках: жених явился на торжество в спортивном костюме

Певец Ярослав Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриках. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, а жених и вовсе явился на ужин в спортивном костюме.
Нашим коллегам из Starhit.ru стало известно, что обещанный праздник в честь своего бракосочетания пара устроила в июне. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в ноябре прошлого года. Церемония прошла в закрытом формате в одном из загсов Донецка.
Предложение руки и сердца певец сделал возлюбленной тоже не на глазах у всех, а в уютной домашней обстановке, прямо во время ужина.
Этим летом наконец состоялось торжество. Правда было оно скромным, а также это событие не особо афишировали.
Мероприятие прошло в ресторане на Патриках. Там собрался узкий круг гостей. Были только родные и самые близкие. В их числе — теща Дронова Елена Борисовна Мизулина, Григорий Лепс и еще несколько человек.
На праздничном ужине влюбленные были совсем не в парадных образах. Видно всячески старались не привлекать к себе внимания прохожих.
«Ярослав и Катя долго не могли найти время даже для самых скромных посиделок, у обоих загруженный график, постоянные поездки, им дома-то не часто удается пересечься. А уж чтобы организовать какой-то банкет — вообще непозволительная роскошь. Но и друзья, и семья сподвигли ребят найти время на небольшой праздник», — рассказали нашим коллегам из Starhit.ru в окружении пары.
Так как событию не придавали огласки, о нем стало известно только сейчас. Праздничный ужин состоялся 13 июня, и дату супруги выбрали не случайно. Ровно три года назад, 12 июня, Дронов и Мизулина познакомились на стриме. А 13 июня 2026 года решили отметить сразу два личных повода. Влюбленным в этот вечер подарили огромное количество тостов, букеты белых роз, а также песни.