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Развлечения SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу на Патриках: жених явился на торжество в спортивном костюме

SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу на Патриках: жених явился на торжество в спортивном костюме

Новобрачные пытались держать мероприятие в секрете

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Так как событию не придавали огласки, о свадьбе новобрачных стало известно только сейчас | Источник: Артем Бауман / 76.RUТак как событию не придавали огласки, о свадьбе новобрачных стало известно только сейчас | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Так как событию не придавали огласки, о свадьбе новобрачных стало известно только сейчас

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Певец Ярослав Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриках. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, а жених и вовсе явился на ужин в спортивном костюме.

Нашим коллегам из Starhit.ru стало известно, что обещанный праздник в честь своего бракосочетания пара устроила в июне. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в ноябре прошлого года. Церемония прошла в закрытом формате в одном из загсов Донецка.

На росписи у влюбленных присутствовал глава ДНР Денис Пушилин

Источник:

Екатерина Мизулина / Telegram

Букет Екатерины Мизулиной поймала одна из фанаток

Источник:

«Свита короля» / Telegram

Предложение руки и сердца певец сделал возлюбленной тоже не на глазах у всех, а в уютной домашней обстановке, прямо во время ужина.

Этим летом наконец состоялось торжество. Правда было оно скромным, а также это событие не особо афишировали.

Мероприятие прошло в ресторане на Патриках. Там собрался узкий круг гостей. Были только родные и самые близкие. В их числе — теща Дронова Елена Борисовна Мизулина, Григорий Лепс и еще несколько человек.

На праздничном ужине влюбленные были совсем не в парадных образах. Видно всячески старались не привлекать к себе внимания прохожих.

Артист пришел на торжественный ужин в спортивном костюме | Источник: Starhit.ru / TelegramАртист пришел на торжественный ужин в спортивном костюме | Источник: Starhit.ru / Telegram
В этот день была дождливая погода | Источник: Starhit.ru / TelegramВ этот день была дождливая погода | Источник: Starhit.ru / Telegram
На торжестве были только самые близкие | Источник: Starhit.ru / TelegramНа торжестве были только самые близкие | Источник: Starhit.ru / Telegram
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Среди гостей заметили Григория Лепса | Источник: Starhit.ru / TelegramСреди гостей заметили Григория Лепса | Источник: Starhit.ru / Telegram

«Ярослав и Катя долго не могли найти время даже для самых скромных посиделок, у обоих загруженный график, постоянные поездки, им дома-то не часто удается пересечься. А уж чтобы организовать какой-то банкет — вообще непозволительная роскошь. Но и друзья, и семья сподвигли ребят найти время на небольшой праздник», — рассказали нашим коллегам из Starhit.ru в окружении пары.

Так как событию не придавали огласки, о нем стало известно только сейчас. Праздничный ужин состоялся 13 июня, и дату супруги выбрали не случайно. Ровно три года назад, 12 июня, Дронов и Мизулина познакомились на стриме. А 13 июня 2026 года решили отметить сразу два личных повода. Влюбленным в этот вечер подарили огромное количество тостов, букеты белых роз, а также песни.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
SHAMAN Екатерина Мизулина Свадьба Патрики Семья Праздник
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