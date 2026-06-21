Склоки, измены и нечто похуже: что столетиями покрывала британская королевская семья

Королевская семья Виндзор постоянно попадает в скандалы Источник: royal.uk

За фасадом имперского блеска британская королевская семья Виндзор годами копит скандалы, словно фамильные драгоценности. Измена за изменой, кризис за кризисом — никогда не знаешь, что еще всплывет из глубин.

Вспоминаем, что творили члены королевского семейства в разное время.

Экс-принц за решеткой

В новейшей истории семьи Виндзор пока что больше всего «отличился» бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Как сообщает британская газета The Daily Mail, его подозревают в пересылке американскому финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальных документов Соединенного Королевства. За это британцу грозит пожизненное заключение.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзору грозит лишение свободы Источник: BBCNews

Люди в «масках» ворвались к Эндрю прямо в день его 66-го дня рождения — 19 февраля 2026 года. Следствие считает, что бывший принц встречался с Эпштейном с 2001 по 2011 год, когда был на посту торгового представителя Британии.

Скандальную репутацию подкрепляет и шокирующее признание американки Вирджинии Джуффре в 2014 году. Она рассказала, что в 17‑летнем возрасте, в 2001‑м, ее трижды принуждали вступить в интимную связь с принцем Эндрю. По словам Джуффре, за этими эпизодами стояли Джеффри Эпштейн и светская львица Гислейн Максвелл.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн дружили Источник: BBCNews

Обвинения девушки стали началом конца публичной карьеры Эндрю. Уже через 5 лет, в ноябре 2019‑го, он был вынужден сложить с себя обязанности члена королевской семьи. В январе 2022‑го Елизавета II лишила его воинских званий и почетного титула «Его Королевское Высочество». Окончательную точку поставил король Карл III, когда лишил Эндрю титула принца и других.

Бунтарь и тусовщик

Скандалами в королевской семье был известен и принц Филипп — отец Эндрю. Его обвиняли в неверности Елизавете II. В конце 1950-х годов корреспондент газеты The Baltimore Sun опубликовал статью, в которой утверждалось, что принц Филипп, герцог Эдинбургский, встречается с неназванной женщиной на квартире одного светского фотографа в Вест-Энде.

Принцу Филиппу приписывали романы с разными женщинами, но королевская семья их опровергала Источник: royal.uk

Тут уж королевскому дворцу пришлось отреагировать официальным заявлением, в котором они поспешили уточнить — «совершенно неверно, что между королевой и герцогом есть какие-либо разногласия».

Кстати «неназванной женщиной» могла быть актриса и певица Пэт Кирквуд. В британских СМИ долго ходили слухи о романе Филиппа с ней. К слову, пресса никогда не щадила принца. Однажды ему даже дали прозвище «голый официант».

В 1940–1950-х годах журналисту сатирического журнала Private Eye якобы стало известно о том, что Филипп обслуживал гостей в одном лишь кружевном фартуке.

Изменщик со стажем

Принц Чарльз стал еще одним Виндзором с репутацией изменщика, но его неверность жене не осталась на уровне сплетен, а подтвердилась фактами.

Отношения Дианы и Чарльза были главным медийным сериалом 1990-х, ведь вскоре после свадьбы их брак начал рушиться. Дело в том, что принц Чарльз параллельно встречался с Камиллой Паркер-Боулз.

Второй женой принца Чарльза стала Камилла Паркер-Боулз Источник: royal.uk

В 1995 году Диана дала сенсационное интервью BBC Panorama и произнесла фразу, ставшую легендарной: «В этом браке нас было трое». Ее откровение нарушило негласные правила королевской семьи, запрещавшие обсуждать личные проблемы. Да и сам развод супругов противоречил традиционному образу монарха.

Интервью посмотрели около 23 миллионов зрителей в Великобритании — оно стало одним из самых рейтинговых в истории британского телевидения.

Захотел свободы

Скандал после слов Дианы был оглушительным, но любовные перипетии в королевской семье — традиция почти фамильная. В 2020 году ее сын принц Гарри с женой Меган Маркл объявили о решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, финансовой поддержки и королевских патронажей.

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл было приглашено около 600 гостей Источник: BBC, 2018

Пара хотела обрести независимость и жить между Британией и Северной Америкой. После переговоров с Букингемским дворцом супруги лишились части королевских обязанностей.

«Когда мы с Меган поженились, мы были очень воодушевлены. Мы были полны надежд и хотели служить. Поэтому мне очень жаль, что всё окончилось так. Решение уйти из семьи далось мне не так легко. Это заняло месяцы переговоров спустя годы испытаний, и я знаю, что я не всегда был прав, но у нас на самом деле не было другого выбора», — объяснялся Гарри на званом ужине в Лондоне перед гостями благотворительной организации Sentebale.

Как оказалось, в семье Меган Маркл подвергалась расистским нападкам. В интервью Опре Уинфри она рассказала о разговорах о том, «насколько темной будет кожа» их сына Арчи, когда он родится. Еще она признавалась, что во время жизни в королевской семье у нее возникали суицидальные мысли.

Променял трон на любовь

Гарри — не первый среди членов королевской семьи, кто отдалился от трона из-за любви к женщине. В 1936 году король Эдуард VIII, дядя королевы Елизаветы, отрекся от престола ради брака с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Эдуард VIII отказался от власти ради Уоллис Симпсон Источник: BBCNews

Решение привело к большому кризису репутации королевской семьи, ведь во время Второй мировой войны Уоллис открыто симпатизировала нацистам. Британская разведка подозревала, что девушка передавала нацистской Германии секретную информацию, которую получала от Эдуарда VIII.

Ситуация усугублялась тем, что англиканская церковь в 1930‑х годах категорически запрещала браки с разведенными, если их бывшие супруги были живы. Церковь признавала развод только в случае доказанной супружеской измены, а разводы Уоллис не подпадали под это условие.

Хулиганка Маргарет

Среди девушек королевской семьи одной из самых ярких бунтарок была принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы II. Маргарет славилась прямолинейностью и излишней грубостью к окружающим.

Например, история запомнила, как на приеме она проигнорировала модель Твигги, а когда решила заговорить с ней — спросила: «И кто вы такая?» Девушка ответила, что ее зовут Лесли Хорнби, но все называют ее Твигги. Принцесса кинула резкую реплику: «Надо же, как не повезло» — и больше не произнесла ни слова.

Принцесса Маргарет была влюблена в мужчину на 16 лет старше Источник: BBCNews

Своенравный характер проявлялся и в любовных делах. Один из самых громких скандалов, связанных с именем Маргарет, случился из-за романа с полковником Питером Таунсендом. Он был старше принцессы на 16 лет, развелся с женой и имел двоих детей.

Принцессе запрещали этот брак и монарх Елизавета II, и правительство. Таунсенду даже придумали должность подальше в Брюсселе, а Маргарет запретили за ним ехать.

Однажды пара всё-таки была близка к хеппи-энду. В 1955 году премьер-министр Энтони Иден подготовил документ, который давал Маргарет разрешение на брак. Правда, в ответ надо было отказаться от прав на престолонаследие. Однако вместо королевских регалий принцесса отказалась от любимого.

Разрыв с Таунсендом дался тяжело и Маргарет, и ее семье. Ведь принцесса начала вести бурный образ жизни. Ее часто видели в ночных клубах в сомнительных компаниях. Девушка стала любительницей выпить водки или виски. По слухам, помимо проблем с алкоголем, она начала выкуривать до 60 сигарет в день.